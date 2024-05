Borrell: «reforzar la autoridad palestina no es apoyar a Hamás»

Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, ha subrayado la importancia de distinguir entre la crítica legítima al gobierno israelí y el antisemitismo. En una entrevista en RTVE, Borrell ha señalado que es fundamental separar estas dos cuestiones, destacando que Israel debe aceptar las críticas como cualquier otro gobierno del mundo. Este planteamiento surge a raíz del reconocimiento del Estado de Palestina por parte de España, Irlanda y Noruega, una decisión que ha generado fuertes reacciones por parte de Israel.

La necesidad de claridad en la crítica política

“Desgraciadamente, cada vez que alguien toma una decisión para apoyar la construcción de un Estado palestino, la reacción de Israel es convertirlo en un ataque antisemita”, afirmó Borrell. Insiste en que criticar al gobierno de Netanyahu no debe interpretarse como un acto antisemita. «Una cosa es criticar al Gobierno de Netanyahu, un gobierno elegido democráticamente que puede ser criticado como cualquier gobierno del mundo. Otra cosa es adoptar posiciones antisemitas o anti-Israel», puntualizó Borrell. La capacidad de criticar constructivamente es esencial para el desarrollo democrático y debe ser aceptada por todos los gobiernos.

Apoyo al Tribunal Penal Internacional

Borrell también ha destacado la importancia del respeto hacia el Tribunal Penal Internacional (TPI), especialmente tras la orden de detención emitida contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Ha llamado a la comunidad internacional a respetar la independencia del TPI y a evitar cualquier intento de intimidación hacia sus jueces. «El TPI es un órgano mayormente respaldado por los países europeos», subrayó Borrell, insistiendo en que «no debemos tratar de influir en sus decisiones con amenazas». La justicia internacional juega un papel crucial en la lucha contra la impunidad de las violaciones graves de los derechos humanos.

Fortalecimiento de la Autoridad Nacional Palestina

En su intervención, Borrell defendió la necesidad de fortalecer a la Autoridad Nacional Palestina frente al grupo islamista Hamás. «Reforzar a la Autoridad Palestina no es reforzar a Hamás; es lo contrario», explicó, haciendo hincapié en que la gran mayoría de los palestinos no están afiliados a Hamás. «Los más de 35.000 muertos en Gaza no son todos militantes de Hamás, no son todos terroristas», añadió. Este enfoque busca subrayar que la población civil palestina también merece apoyo y protección, independientemente de las acciones de grupos militantes.

Justicia y al Respeto

Las declaraciones de Borrell ponen de manifiesto la necesidad de un diálogo crítico y constructivo en el ámbito internacional, donde la crítica a las políticas de cualquier gobierno debe ser posible sin que se confunda con prejuicios antisemitas. Asimismo, el respeto por las instituciones internacionales de justicia y el fortalecimiento de entidades moderadas en Palestina son esenciales para avanzar hacia una paz duradera en la región. Borrell insta a la comunidad internacional a apoyar estos principios fundamentales, reforzando el compromiso con los derechos humanos y la justicia global.