Caso Begoña Gómez: La Fiscalía Europea sólo actúa cuando hay indicios claros de delito

¿Está Pedro Sánchez preparando su tercera carta a la ciudadanía tras conocerse que la Guardia Civil, a través de la UCO, se personó en la sede de Red.es para requisar documentación (entre la que se encuentran todos los correos electrónicos) de las licitaciones ganadas por la UTE del consejero de Banco Santander, Carlos Barrabés, que contó con el apoyo de Begoña Gómez?

¿Continuará Pedro Sánchez con la teoría de la conspiración y el trumpismo mostrado en su segunda carta? ¿Han conseguido Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal «fichar» a la Fiscalía Europea para su estrategia de derribo del gobierno?

La entrada de la Fiscalía Europea en el Caso Begoña Gómez complica mucho el argumentario del PSOE, porque el órgano judicial de la Unión Europea actúa sólo cuando los indicios son evidentes. La Fiscalía Europea, a la menor duda, archiva las actuaciones. El hecho de que haya ordenado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil es la demostración de que hay en el Caso Begoña Gómez hay algo que va mucho más allá de las actuaciones del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid.

Por otro lado, Sánchez y el PSOE no pueden calificar de «extraña» la actuación de la Fiscalía Europea, puesto que ésta funciona con unos tiempos muy distintos de los de la agenda política nacional del país miembro que sea. Aunque en el estado de sectarismo en el que Sánchez quiere enfangar el debate político, todo es posible, y no sería extraño que los socialistas y palmeros sanchistas (que ahora están surgiendo como caracoles tras un chaparrón de otoño) se lanzaran ahora contra el organismo de la Unión Europea y amplíen la teoría de la conspiración a un nivel superior.

Los hechos, según adelantaron El Mundo y El Confidencial, es que la UCO estuvo varias horas en la sede de Red.es clonando discos duros que contenían toda la información de las licitaciones de Barrabés e incautando las cuentas de correo electrónico de los directivos que intervinieron en las adjudicaciones investigadas.

Hay que partir de la base de que la investigación de la Fiscalía Europea no tiene conexión con la que está llevando a cabo el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, donde se abrieron diligencias y se imputó a Begoña Gómez, «la presidenta del gobierno», según fue calificada por Patxi López.

Es necesario insistir en el hecho de que la Fiscalía Europea no mueve un dedo si no hay indicios claros de la presunta comisión de delitos contra los intereses de la Unión Europea. Y, sobre todo, no actúa en base a recortes de prensa, sólo con indicios fehacientes. Si ha entrado en el Caso Begoña Gómez, es que el tema tiene materia.

Respecto a la actuación del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, lo que desde Moncloa, el PSOE y el palmerismo sanchista califican de estrategia bien organizada, la realidad indica que lo que está haciendo el juez Peinado no se diferencia mucho en lo que sufren cientos de miles de ciudadanos todos los días con la Justicia.

Las supuestas irregularidades del juez que denuncian desde Moncloa y el PSOE, con más virulencia entre los sanchistas de nuevo cuño (siempre los nuevos miembros de las sectas suelen ser los más fanáticos), se dan todos los días en los juzgados españoles, sobre todo si los jueces tienen que decidir sobre las violaciones de la ley de las élites políticas, económicas, empresariales y financieras.