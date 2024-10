Copiloto cumple 15 años y lo celebra con "Fundamental"

Ya está disponible el sexto álbum de Javier Almazán con el que celebra y recorre sus primeros 15 años de carrera como Copiloto. FUNDAMENTAL (10 revisitaciones y 1 canción desnuda) un disco en directo con revisiones en vivo de algunos de sus temas favoritos y con grandes colaboraciones como las de Juan Aguirre (Amaral), Nat Simons, Ixeya, Javier Aquilué (Kiev Cuando Nieva) o Irene Gómez (Komando Komare).

Después de presentar cuatro singles: Dotes Innatas el 9 de mayo, Tu cara cuando miras los aviones, con Juan Aguirre (Amaral) a la guitarra, el pasado 13 de junio; Ser un Libro Abierto ft. Ixeya el 19 de septiembre, y el focus track, Yo no Quiero a Nadie ft. Nat Simons y Juan Aguirre, este 22 de octubre; Copiloto desvela en este nuevo trabajo siete canciones más, íntimas, revisadas y con nuevos arreglos que confirman que lo clásico siempre será moderno.

Fundamental

15 años con este traje que me hice a medida, con este alter-ego que adopté porque llamarme por mi nombre y apellido sonaba muy “cantautoril” y no era lo que se llevaba en ese momento. Pero claro, la cabra tira al monte y creo que siempre he sido un poco cantautor. No se me ocurre un término más preciso para alguien que escribe canciones y las interpreta y, además, esa interpretación puede variar (y de hecho lo hace) en función de las circunstancias que con que me encuentre o de cómo me dé el aire en ese momento. He tocado con bandas increíbles a mis espaldas y he tocado completamente solo sobre un escenario que se me hacía enorme. No me ha quedado más remedio que escribir canciones todoterreno que lo soportaran todo, que caminaran al son de los arreglos de viento más pensados o bajo la tormenta de las guitarras más distorsionadas que he podido grabar o con la desnudez y la soledad más bochornosas.

15 años siendo Copiloto no son muchos si lo pienso bien (vendrán muchos más), pero tampoco son pocos. He grabado mucho, he ensayado mucho, he tocado mucho, he conocido a mucha gente (unos han sido alimento para el alma y otros merecidamente olvidables), he trabajado con mucha gente (ídem), he viajado mucho, he estado algunas veces a punto de llegar a eso que no se sabe muy bien qué es, pero que parece molar y las mismas veces no he llegado. He aprendido mucho. Mucho. MUCHO. Y he cambiado mucho.

Pero hay algo que siempre ha estado allí desde el principio. No desde el principio de Copiloto sino desde siempre, y eso son LAS CANCIONES. Escribir canciones. Eso es lo inmutable en mi carrera, lo mejor de mi carrera y lo mejor de estos años, donde más “yo” he sido y soy. Tengo la suerte y el privilegio de escribir canciones y poder grabarlas, publicarlas y compartirlas con el mundo. El acto de escribir canciones, de desaparecer del mundo, de crearlas, de verlas crecer, de terminarlas…

He llegado hasta aquí a lomos de canciones y he decidido celebrarlo seleccionando y regrabando en directo algunas de las que en este momento considero que más me representan. Si me hubieran preguntado hace dos años o si me lo preguntan dentro de dos la respuesta sería, seguro, diferente. Pero ahora son estas las canciones con las que quiero pasar momentos, son las que quiero volver a visitar, ver cómo han crecido, cómo han madurado, ver qué les ha pasado, cómo han transitado todo este tiempo, comprobar si siguen vigentes para mí y para el público… Y estoy convencido de que sí, al menos para mí, estas canciones están vivas y en buena forma. Espero que las disfrutéis tanto como lo estoy haciendo yo.