Cuando el color es un personaje más

La historia interminable” forma parte de la historia de la literatura contemporánea por su maravillosa trama y, a nivel de formato, por estar publicada con dos colores. Ahora, la editorial Huso va más allá y publica una obra de ficción con cinco tintas, un esfuerzo que justifica porque el color es un personaje más en esta historia. Las y los lectores van a saber qué papel tiene cada tonalidad según vayan leyendo, pero solo al llegar al final podrán descubrir el gran secreto del color que esconde este libro.

Más allá de este juego de colores con el público, Cuando el mundo era de otros colores cuenta la historia de Noel y Eduis, dos extraterrestres que, por accidente, llegan a un planeta desconocido y adoptan la forma física de ese mundo. Su primer contacto es un campamento de refugiados que los acoge como extranjeros con una única condición que no entienden pero asumen: deben llevar siempre gafas de sol para evitar ver sus ojos. Noel y Eduis se integran así en un territorio nuevo e inician un largo viaje que les permitirá descubrir (y cuestionar) los valores y secretos de ese planeta, y también del suyo. Amor y sexo, miseria y riqueza, amistad y traición, acción y aventuras se entremezclan en una trama que los lleva a diferentes países y a un enfrentamiento final: uno quiere regresar a su casa, el otro no está dispuesto a renunciar al nuevo mundo.

Esta novela es, además, una obra donde la diversidad es un elemento transversal, no solo en la trama, también en su género: tiene toques de ciencia ficción, sin serlo de modo estricto, hay temática social, también aventura, acción, drama…, y hay una historia de amor muy especial, que se sale de los tópicos y quizá sea uno de los mayores valores de esta historia.

Con una estructura construida con saltos temporales y espaciales muy originales, cada capítulo es una ficción autoconclusiva que permite construir una trama continua que aborda preguntas universales sobre quiénes somos y cómo es nuestro mundo. ¿Te has enamorado hasta el infinito? ¿Has sido infiel? ¿Te han roto el corazón en tropecientos pedazos? ¿Has traicionado a un amigo o lo has dejado de querer? ¿Alguna vez has huido de ti misma/o? La novela plantea estas cuestiones y les da respuesta en una ficción que, en realidad, solo busca que el público lector se haga más preguntas. Porque, como decía el escritor Mario Bennedetti, «ya sabemos cómo es sin las respuestas, mas ¿cómo será el mundo sin preguntas?».

El autor de esta obra es Jose Vázquez, autor y coordinador del conocido y premiado programa de educación sexual “Ni ogros ni princesas”. Aparte, Vázquez es autor también de la novela “Si no te veo en 25 horas, me muero”, también publicada por Huso, siendo uno de los libros más vendidos de esta editorial. Ahora, publica su segunda novela “Cuando el mundo era de otros colores”, que llegó a las librerías el próximo 23 de septiembre de 2024