Descubren las pinturas rupestres más antiguas: un relato de arte narrativo en Indonesia de hace 51.200 años

Un equipo internacional de investigadores ha redefinido la historia del arte humano con el descubrimiento de las pinturas rupestres más antiguas conocidas hasta la fecha. Publicado en la prestigiosa revista científica Nature, el estudio revela que las imágenes en la cueva de Leang Karampuang, en la isla de Sulawesi, Indonesia, tienen una antigüedad mínima de 51,200 años. Este hallazgo arroja luz sobre el origen de la representación humana y de la narrativa visual.

Un vistazo a la prehistoria artística

La datación previa en Sulawesi sugería su antigüedad, basándose en métodos de serie de uranio, específicamente en el análisis de depósitos de calcita superpuestos sobre las obras en las cuevas de Maros-Pangkep. Sin embargo, utilizando una innovadora técnica de imagen por ablación con láser de la serie de uranio (LA-U-series), los investigadores lograron una mayor precisión espacial y fecharon con mayor precisión las capas de calcita que cubren las obras de arte rupestre. Esto reveló que escenas como la del Leang Bulu’ Sipong 4, originalmente datadas en al menos 43,900 años atrás, en realidad tienen una antigüedad mínima de 50.2 ± 2.2 mil años, superando en más de 4,000 años las estimaciones previas.

a, Fotos de la pintura de arte rupestre (utilizando fotografías mejoradas con DStretch-Ire). Ther, therianthrope. b, Trazamiento de la pintura de arte rupestre fechado que muestra los resultados de la datación de LA-U-series d. c, Vista transecta de la muestra de arte BSP4.5 después de la eliminación de la obra, destacando la capa de pintura y las tres zonas de integración (ROIs) y cálculos de edad asociados. d, 232Imágenes LA-MC-ICP-MS de la relación de actividad isotópica BSP4.5 232 Th/ 238 U.

La datación por U-series mediante láser-ablación ha revolucionado nuestra comprensión de las pinturas rupestres más antiguas en Indonesia. Este enfoque innovador no solo ha confirmado la antigüedad excepcional de las obras de arte de Leang Karampuang, sino que también ha proporcionado una nueva perspectiva sobre la evolución del arte rupestre narrativo.

Un cerdo de 51.200 años

La escena descubierta en Leang Karampuang, datada ahora con al menos 51.200 años de antigüedad, muestra figuras humanas interactuando con un cerdo, representando la más antigua evidencia conocida de arte representacional y narrativo en el mundo. Este descubrimiento no solo amplía significativamente el registro temporal del arte humano, sino que desafía las ideas previas sobre la cronología y la complejidad del arte figurativo en la prehistoria.

a, Fotos (con fotografías mejoradas con DStretch-ac-lds.cb). b, mostraba los resultados de LA-U-series dating. c, Racing of the pintaed scene most the human-like figures (H1, H2 y H3) interactuando con el cerdo. d, Vista transect del esquelético coralino, muestra LK1, eliminado del panel de arte rupestre, mostrando la capa de pintura y las tres zonas de integración (H1 H2 y H3) interactuando con el cerdo. d, Vista transect del esquelético coralino, muestra LK1, eliminado del panel de arte de roca, mostrando la capa de pintura y las tres zonas de integración (IH), así comolos cálculos de edad asociados. e, Imágenes LA-MC-ICP-MS de la relación de actividad isotópica LK1 232 Th/ 238 U.

Además, la aplicación de la técnica de láser-ablación U-series ha permitido no solo obtener edades mínimas más precisas, sino también evitar problemas asociados con la diagenesis y la contaminación detrital, mejorando así la fiabilidad de los datos. Estos avances resaltan la importancia de Sulawesi como una región clave para comprender la evolución temprana del arte humano y subrayan la necesidad de explorar aún más el contexto cultural y ambiental que dio forma a estas expresiones artísticas hace miles de años.

Avances en la tecnología de datación

El enfoque LA-U-series permite una datación más exacta de las capas delgadas de calcita asociadas con el arte rupestre, evitando problemas comunes de contaminación y permitiendo una resolución espacial detallada. A diferencia de los métodos tradicionales que implican la microexcavación física de capas arbitrarias de carbonato de calcio, el láser se enfoca en secciones transversales pulidas sin necesidad de preparación química previa. Esta metodología no solo es más rápida y menos destructiva, sino que también revela con mayor precisión la historia de crecimiento compleja de los espeleotemas, mejorando así la exactitud de las fechas obtenidas.

Implicaciones para la evolución del arte y la cultura

La existencia de escenas elaboradas como las encontradas en Sulawesi cuestiona las suposiciones previas sobre la cronología y la complejidad del arte prehistórico. Mientras que, en Europa, el arte rupestre más antiguo se limita a representaciones de animales y patrones geométricos, en Sulawesi, las escenas de caza y las figuras humanas datan de períodos considerablemente anteriores, sugiriendo una tradición artística distinta y evolucionada. Este hallazgo no solo expande nuestro entendimiento sobre el desarrollo cultural humano temprano, sino que también destaca la importancia del sudeste asiático en la historia global del arte.

Fotos de la cueva de Indonesia donde se han encontrado el arte rupestre

El futuro de la investigación

Los investigadores planean continuar utilizando la tecnología LA-U-series para explorar más a fondo las cuevas de Sulawesi y otras regiones del sudeste asiático, en busca de nuevas ideas sobre las primeras expresiones artísticas humanas. Este enfoque podría revelar aún más detalles sobre cómo y por qué los primeros humanos comenzaron a representar el mundo que los rodeaba, proporcionando una ventana única hacia las raíces profundas de la creatividad y la cultura visual.

Este descubrimiento redefine nuestra comprensión del arte humano temprano, destacando no solo su antigüedad sorprendente, sino también su capacidad para contar historias visualmente mucho antes de lo que se pensaba. Este hito arqueológico abre nuevas vías de investigación y ofrece una perspectiva única sobre los orígenes de la expresión artística y cultural en la historia de nuestra especie.

Fuente: Oktaviana, A.A., Joannes-Boyau, R., Hakim, B. et al.Narrative cave art in Indonesia by 51,200 years ago. Nature (2024).