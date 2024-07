El florecimiento artístico de Ucrania a principios del siglo XX: una época de innovación y resiliencia

En 1957, al cumplir 70 años, el escultor nacido en Kiev, Alexander Archipenko, creó un busto del renombrado poeta ucraniano Taras Shevchenko. Archipenko, disfrutando de una exitosa carrera en los Estados Unidos, donó esta obra a Soyuzivka, un centro de patrimonio ucraniano en el estado de Nueva York. Durante la inauguración, insistió en que "era el deber ineludible de todo ucraniano preservar su cultura y su conciencia nacional". Esta declaración resuena profundamente con la exposición "In the Eye of the Storm", que recorre instituciones de arte europeas desde noviembre de 2022 y ahora se encuentra en la Royal Academy de Londres.

Puedes acceder al catalogo en PDF aquí.

Alexander Archipenko (1887 1964) esculpió dos bustos del poeta ucraniano Taras Shevchenko

Una recuperación cultural en medio del conflicto de Ucrania

La exposición "In the Eye of the Storm" presenta obras de las primeras décadas del siglo XX de artistas que hicieron de Ucrania un centro del modernismo. Entre los artistas destacados se encuentran Alexander Archipenko, Kasimir Malevich, El Lissitzky y Alexandra Exter, además de figuras menos conocidas como Mykhailo Boichuk y Oleksandr Bohomazov. Las obras, rescatadas del peligro de destrucción debido a la invasión rusa de 2022, fueron transportadas desde Kiev hasta la frontera con Polonia, un trayecto de 900 kilómetros escoltado por militares. Estas obras ahora forman el núcleo de la exposición, complementadas con piezas de colecciones privadas y públicas del extranjero.

Alexandra Exter (1882-1949), Tres figuras femeninas , 1909-10. Óleo sobre lienzo. 63 x 60 cm. Museo Nacional de Arte de Ucrania

Katia Denysova, una de las comisarias de la exposición, explica la importancia de estas piezas: "Son objetos importantes de la historia cultural, y con la invasión rusa corrían el riesgo de ser destruidos. Teníamos que sacar las piezas o, de lo contrario, perderlas para siempre".

Un panorama artístico polifónico

¿Qué hizo que el período entre 1900 y mediados de los años 1930 fuera tan radicalmente creativo en Ucrania? Aunque no hubo un estilo único que uniera a estos artistas, la vanguardia ucraniana implicó una fusión de tradiciones nativas con los avances recientes del arte europeo. Alexandra Exter, por ejemplo, pasó tiempo en París antes de la Primera Guerra Mundial, donde se vio influenciada por el cubismo de Picasso y el futurismo de Marinetti. Sus obras, como "Tres figuras femeninas", muestran una mezcla de formas fracturadas y colores exuberantes, influenciados por el arte popular ucraniano.

Davyd Burliuk, Carrusel, 1921. Óleo sobre lienzo. 33 x 45,5 cm. Museo Nacional de Arte de Ucrania. © The Burliuk Foundation

Mykhailo Boichuk, otro artista destacado, también pasó tiempo en París, donde se inspiró en los nabis y el arte bizantino. Su estilo combina elementos decorativos y solemnes figuras estilizadas, reflejando una influencia bizantina que floreció en la Rus de Kiev. Alexander Archipenko, aunque vivió gran parte de su vida en Estados Unidos, desarrolló un estilo escultórico influenciado tanto por el cubismo como por la cultura neolítica local de Trypillia.

La educación artística en Ucrania

A principios del siglo XX, debido a las restricciones imperiales rusas, ninguna ciudad ucraniana tenía su propia institución de educación artística superior. Los artistas ucranianos solían estudiar en San Petersburgo, Moscú o ciudades europeas como París y Múnich. Sin embargo, en 1917, tras la declaración de independencia de Ucrania, se creó la Academia de las Artes de Ucrania en Kiev, marcando un cambio significativo en el panorama artístico del país.

El contexto sociopolítico de este período, que incluyó la Revolución de 1905, la Primera Guerra Mundial, las dos revoluciones rusas de 1917 y el establecimiento de la República Socialista Soviética de Ucrania en 1922, creó un entorno tumultuoso pero también estimulante para la creatividad artística.

U design 1

Innovación y experimentación

El modernismo ucraniano se manifestó en diversas formas de arte, desde el cine hasta el teatro. Sin embargo, "In the Eye of the Storm" se centra principalmente en las artes visuales. Los artistas ucranianos comenzaron a realizar exposiciones provocativas, destacando figuras como Davyd Burliuk, conocido por su estilo audaz y su capacidad para organizar exhibiciones innovadoras.

Otra figura fascinante de esta época fue Wladimir Baranoff-Rossiné, quien experimentó con la relación entre el arte y la música, culminando en la invención del piano optofónico, un instrumento que generaba formas dinámicas de color sincronizadas con la música.

La influencia de las políticas soviéticas

En los años inmediatamente posteriores a la fundación de la República Socialista Soviética de Ucrania, el Kremlin adoptó una actitud relativamente permisiva hacia la actividad artística. Sin embargo, con el tiempo, los temas proletarios comenzaron a dominar. Obras como "Afilando las sierras" de Bohomazov retratan a trabajadores afilando sus herramientas, reflejando la creciente influencia del realismo socialista.

Oleksandr Bohomazov (1880-1930), Afilando las sierras , 1927. Óleo sobre lienzo. 138 x 155 cm. Museo Nacional de Arte de Ucrania

El clima cultural se volvió mucho más oscuro a mediados de los años treinta con las purgas de Stalin, que prohibieron la experimentación modernista y dictaron que toda práctica artística debía ajustarse a los mandatos del Estado. Los artistas disidentes enfrentaron la pérdida de empleo, prisión o, en casos extremos como el de Boichuk, la ejecución.

Oleksandr Bohomazov

Un legado de creatividad

La exposición "In the Eye of the Storm" subraya la energía cultural que fluía en Ucrania durante este período, destacando la diversidad de estilos y antecedentes de los artistas. A pesar de las restricciones y las amenazas, los artistas ucranianos dejaron una marca indeleble en el mundo del arte moderno. La exposición, aunque limitada por lo que se pudo rescatar, ofrece una visión reveladora de un capítulo crucial en la historia del arte ucraniano.

Oleksandr Bohomazov Sawyers at Work, 1929, Oil on canvas, 168 x 135 cm, National Art Museum of Ukraine

El florecimiento artístico de Ucrania a principios del siglo XX es un testimonio de la resiliencia y la innovación en medio de grandes convulsiones. La exposición en la Royal Academy de Londres desafía las narrativas que han intentado subsumir la identidad cultural ucraniana bajo un paraguas más amplio y, a menudo, erróneamente genérico. Con cada obra exhibida, se reafirma la riqueza y la singularidad de la contribución de Ucrania al modernismo.