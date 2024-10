La inmigración China en Estados Unidos en el siglo XX y principios del XXI es el tema central del non-fiction Cabeza de serpiente (Reservoir Books), una obra escrito por Patrick Radden Keefe, periodista del New Yorker muy premiado por sus reportajes de investigación, y en la que vuelve a reflejar una de las zonas más desconocidas y apremiantes de las sociedades occidentales.

En la narración, que nos sumerge en el barrio chino de New York, el periodista detalla la realidad del día a día de la mafia china, especialmente en los años noventa: negocios que han de pagar impuestos revolucionarios, adolescentes de trece años que son agredidos por matones y luego rescatados por esos mismos mercenarios a sueldo, asesinatos accidentales de gente que pasaba por allí y políticos chinos y taiwaneses. El lector puede ver cómo se desarrolla un sistema paralelo e injusto ante sus ojos, en el país supuestamente desarrollado del mundo.

Pero no solo eso: el proceso de llegar a Estados Unidos, con los ‘cabeza de serpiente’ que cobran durante años cantidades abusivas a los que llegan así, es desgranado con todo detalle: quién se lleva tal dinero, quién traslada a los recién llegados, quién cobra las mensualidades bajo (no tan) sutiles amenazas, sus condiciones materiales de vida al llegar. El sistema de los ‘cabeza de serpiente’ queda retratado como un jugoso negocio en que cada cual hace su parte del trabajo (ilegal) y puede ganar suntuosos emolumentos, muchos más que con un contrato de oficinista. Sin duda, el libro es un espejo transparente donde Estados Unidos y China puede mirarse a sí mismos y no encontrar una imagen precisamente halagüeña.