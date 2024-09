Damián Patón escribe la gran novela de las conspiraciones

El escritor catalán Damián Patón presentará el próximo martes 17 de septiembre su nueva novela 'La tríada del escorpión' (Ilitia Editorial, 2024) en la librería Proteo de Málaga, con el autor venezolano Edgar Borges. Las conspiraciones de nuestros días serán las claves de este diálogo que promete reflexiones de alto voltaje. La entrada es libre hasta completar aforo.

En literatura, durante mucho tiempo, se buscaba la novela total. Esa obra totalizadora que abarcara los más diversos aspectos de la vida, algo capaz de lograr la identificación del lector con el mundo y sus circunstancias. Sin embargo, de un tiempo a esta parte la novela, en su mayoría, se ha convertido en un simple instrumento del mercado. La publicación de libros con argumentos reiterativos es la tendencia. El escritor catalán Damián Patón Fernández es un autor que se resiste a escribir más de lo mismo. Creador de una amplia y variada obra, en su nueva novela, 'La tríada del escorpión’, enfrenta al lector a tres direcciones que integran la dinámica del sistema: poder, sociedad e individuo.

'La tríada del escorpión' es un desafío a la idea de destino, religión y política como dogmas

Con ingredientes de intriga y de espionaje, el escritor logra dos factores difíciles de conciliar: la reflexión y el entretenimiento. Cuando uno lee esta novela tiene la impresión de estar viviendo el guion de la realidad. El personaje, en sus situaciones cotidianas, bien podría ser el lector. La ficción en esta obra es lo que nos han vendido como la realidad. Y quizá es aquí en donde radica una de las más poderosas virtudes del libro. Su argumento es un desmontaje de lo que, en educación y cultura, nos han vendido como cierto.

'La tríada del escorpión' es un desafío a la idea de destino, religión y política como dogmas. La novela, como si de un cerebro en revisión se tratara, no da tregua al lector. No le pone fácil la jugada, la historia y sus detalles. No, a Patón le gusta poner en aprietos la comodidad del lector. Quien quiera aceptar el reto de replantearse la forma cómo la dinámica del poder, representado en las grandes corporaciones, influye en la rutina de la sociedad y de la individualidad, aquí tiene la novela ideal.

Es de destacar que la novela también se puede leer en clave de aventuras, pues tiene el autor la dualidad de meterse en las profundidades con la sabiduría de un buzo que hace ameno el viaje por muy complejo que sea sumergirse en él. No hay que perderle la pista a este escritor llamado a convertirse en uno de los nombres importantes de la actual narrativa española.