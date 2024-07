David Felipe Arranz, elegantemente feroz 

Estoy como niño con libro nuevo, porque para mí de niño la felicidad era un libro (los zapatos me daban un ardite), y si por un casual llegaban seis de golpe -como me sucedió alguna vez- me leía tres de una tacada y luego paraba para que no se me gastesen.

Ahora ya no leo tanto, o más exactamente: leo poquísimo. Y eso hace que vuelva a pasármelo como un niño leyendo. Solo lo que me apetece e interesa. Y sin apretar el acelerador para acabarlo y empezar con otro. Desde lo mejor de mí mismo. Así leo actualmente y así voy a leer las Crónicas de la España feroz de David Felipe Arranz, que ya he marcado como libro de compañía para este verano.

Si mi carácter fuese un poco más paciente habría hecho incluso un vídeo del unboxing (esas palabras inglesas que se nos cuelan por todas partes y que son la demostración de que España, toda Europa, es cada vez más una suerte de colonia americana). Pero me ha podido la impaciencia. Quería verlo ya, tocarlo ya. Qué magnífica la portada de cubierta: un bufón riéndose de los perros que ladran (quien quiera saber la identidad del pintor lo puede ver en los créditos del libro de la penúltima página).

Como libro de compañía, me he recordado a mí mismo tirando de la rienda, nada de zamparse delantero de golpe, pero no he podido evitar abrir el libro feroz por cualquier sitio y encontrarme con el vacile al que nos someten los vendedores de crecepelos y milagros varios respecto al cambio climático.

No más, me he dicho. Te tiene que durar. Pero esta impaciencia mía...

Los dedos han vuelto a moverse entre las hojas y me he encontrado con mi viejo amigo Javier Marías. El gran Marías, de quién me he leído absolutamente todo y algunos libros dos veces (tres solo uno). Me ha encantado la crónica de David Felipe. Y me he dado una orden a mí mismo: escribe el artículo ya porque si no vas a necesitar 10 folios para hablar del libro.

Escrito queda. Doy la bienvenida a las Crónicas de la España feroz de David Felipe Arranz a mi cada vez más austera librería.

Qué bien acompañado voy a estar este verano en la piscina.

Excelsior