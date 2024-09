Junto con “El poder del ahora”, y “Los cuatro acuerdos”, encontré hace unos meses en una recopilación de libros relevantes “El Kybalion”.

Libro de pocas páginas, y con profundas palabras que en ciertos momentos, me volaron mis creencias, en otros me las afirmaron, y en muchos capítulos, elegí volver a leerlos para comprender parte del mensaje.

Se viste de un halo de misterio, al ser una combinación de según parece textos originales de Hermes Trismesto (Antiguo Egipto), y una explicación racional cual potitos para dar la confianza a la profana contemporánea mente humana.

Entre otros caminos, explica de manera racional, y con prácticos ejemplos, sobre la esencia de la alquimia, sí aquella capacidad de transformar un vil metal en oro. El Kybalion se centra en el origen de lo que llamamos creación, generación, y en la capacidad innata que todos tenemos en cambiar nuestra realidad, si modificamos nuestro pensamiento, usando nuestra capacidad mental. Ejemplo de ello, es la explicación entre frío y calor, solo es cuestión de diferentes grados en la misma escala, donde basta con ponerse un abrigo para percibir más calor, o como cita en psicología, pasar de estar en actitud de carencia a la de abundancia, tan solo hace falta crearlo en tu mente, para creertelo, y actuar como tal.

Mientras lo leía, canalice la sutil diferencia que hay entre las palabras “metal” y “mental”, tan solo la “ene”, que a mí me recuerda a la N de No o negativo… cuando en un capítulo me sorprendió la explicación donde el polo negativo es el que hace más acciones para generar y crear. Que además, ligamos con femenino. Volveré a leer ese y otros capítulos.

Otro de los puntos sorprendentes, era leer un antigüo texto, donde ya planteaba que muchos humanos deciden ser peones, y esforzarse cada vida, a cambio de conseguir llegar al otro lado del tablero de ajedrez, para convertirse en reina, y moverse libremente con pleno poder. Peones que son fácilmente influenciables por los que eligen ser torres, caballos y alfiles. Es decir, como influenciar en personas que eligen vivir en planos inferiores mentalmente. ¿Retuiteste mucho los bulos de Mocejón? ¿Esta semana eres experto/a/e en Telegram?

Puedes hackear la lectura al empezar por el final, y obtener las conclusiones, pero puede que te dé un coma “estilico”. Son solo 149 páginas llenas de aprendizajes, que volveré a ellas para surfear el tsunami de la vida.

GO!