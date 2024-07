Novedades caniculares

Como viene siendo frecuente, la llegada de la canícula nos trae novedades de la Editorial EAS. Aquí se las dejamos.

Matteo Simonetti. Fichte, Heidegger y el nacionalsocialismo a la luz de los Cuadernos Negros. Editorial EAS. 29,95€

Se ha escrito mucho sobre la relación entre Martin Heidegger y el nacionalsocialismo, antes y después de la publicación de los Cuadernos Negros. Sin embargo, sabemos que el mundo cultural, el mundo académico no menos que el mundo mediático, ha abordado estas cuestiones sobre la base de enormes prejuicios y presiones políticas que aún hoy siguen siendo decisivas. Para darse cuenta de ello, basta con observar el uso absurdo que se hace hoy de los términos nacionalsocialismo y fascismo, en todos los contextos políticos, un uso que pretende enturbiar las aguas y perpetuar la remodelación atlantista de Europa.

Matteo Simonetti, en este texto, disecciona con la cuchilla del rigor lógico las obras de los principales intérpretes de esta relación, poniendo al desnudo sin piedad omisiones, lagunas, censuras, incoherencias, pero sobre todo la falta de preparación histórica e historiográfica que se esconde detrás de la mayoría de ellas.

En efecto, si se quiere ahondar en el sentido de un informe, no se puede analizar a fondo un extremo, Heidegger, y basarse en prejuicios anticuados y rancios sobre el otro extremo, el nacionalsocialismo. El autor se ha visto obligado a deconstruir los estereotipos sobre el movimiento político alemán para dar sentido a esta relación, y a continuación propone su propia clave historiográfica, inédita, que se basa en la relación entre el pensamiento de Fichte y el de los nacionalsocialistas, sustanciada posteriormente en opciones políticas.

Este ensayo, que es la tesis doctoral del autor sobre este mismo tema, es el resultado de un camino de investigación que duró más de cinco años y estuvo salpicado de conferencias y publicaciones que permitieron una importante verificación en curso.

Mediante el uso de material inédito, documentos poco conocidos y, sobre todo, a través del estudio integral de los Cuadernos Negros, los discursos y escritos de Hitler y el pensamiento político alemán del siglo anterior a la toma del poder por parte de este último, Simonetti despeja diversos psicologismos e interpretaciones reductivas e históricamente infundadas, produciendo una visión de conjunto única, que permite comprender cabalmente tanto el pensamiento heideggeriano respecto a la política y la sociedad, como la verdadera naturaleza del nacionalsocialismo en su complejidad.

Christian-Joseph Guyonvarc'h y Françoise le Roux. La civilización céltica. Editorial EAS. 22,95€

Al contrario de lo que sucede con otros pueblos indoeuropeos, los celtas sí que han merecido gran atención por parte de los medios editoriales españoles, aunque, lamentablemente, en muchas ocasiones reproducen solo los aspectos folclóricos —de carácter más divulgativo en los aspectos religiosos y mitológicos de los celtas, y por tanto, más comerciales— de una moda, suponemos que pasajera, que se ha convenido en llamar “celtomanía”, la cual, como es evidente, no tiene nada que ver con el riguroso “celtismo”. No obstante, disponemos en español de buenas monografías al respecto, como la de Jean Markale y la de Venceslas Kruta. Libros de autores españoles encontramos muchos y variados, en particular sobre los celtíberos, entre los que destacamos las obras de Martín Almagro-Gorbea.

El presente libro de Françoise Le Roux y Christian-J. Guyonvarc’h viene a completar el cuadro de estudios célticos generalistas en España desde una perspectiva integralmente indoeuropeísta y en el marco del esquema trifuncional de Georges Dumézil.

Recordemos la magnífica siguiente frase de Martín Almagro-Gorbea: «Lo celta es un concepto claramente étnico con sentido cosmológico». Ello significa que este complejo concepto étnico no puede simplificarse reduciéndolo a los datos arqueológicos, lingüísticos y antropológicos, como hacen quienes niegan la existencia de los celtas, considerando esta realidad histórica como retórica y poco científica, esto es, como un “constructo” moderno. Constructo moderno que sostienen los celtoescépticos y los anticeltistas, principalmente anglosajones –, según los cuales los habitantes de la Celtia británica “hablaban lenguas célticas, pero no eran celtas”. Este libro nos hará comprender no solo cómo eran estos ancestros nuestros, sino también el complejo proceso de etnogénesis implicado en su formación, expansión y casi extinción.