El ser y la casa

Florencia del Campo, en realidad, quería escribir un libro de cuentos. Su deseo literario era ese. Pero acabó colisionando con otros deseos. Porque la vida está hecha de deseos y de necesidades. Y entre esas necesidades, sin que esto tenga que ver con el contexto actual español, está la de tener una casa. Que tenga una casa (Candaya) es un título más que significativo pero ¿qué pasa con la casa?, ¿qué es una casa realmente?

La respuesta a esas preguntas, tan banales y cotidianas para muchas personas, acaba por desterrar el libro de relatos o cuentos para profundizar en otros aspectos humanos. ¿Es la casa puro elemento material o algo más? Porque no solo existe LA CASA sino que las vidas de las personas están constituidas de numerosas casas. La casa de la niñez que a la distancia y con el transcurrir de los años se transforma de un mundo, donde lo imaginario es parte fundamental del recuerdo, de sentimientos, visiones fugaces, amarguras y vivencias felices, a un mero elemento material del que nutrirse en herencia.

La búsqueda de una casa puede pasar por distintos momentos, desde el deseo de una perfección que nunca llega a completarse, hasta hacer de la necesidad virtud. Las condiciones materiales previas, esto es, tener o no dinero suficiente, marcan la búsqueda y la elección. Pero ¿existe un espíritu de la casa que marca esa elección? Analizar una casa como algo meramente material, techos bajos o altos, patio o no, muebles o no, al final no es más que llenarse los ojos. Porque ¿quién posee a quién?, ¿la casa al ser o el ser a la casa?

Existen casas que tienen su propio espíritu y da igual las modificaciones que el ser quiera hacer para imprimir su sello, la casa acaba mandando sobre el ser. Casas que van arrebatando un poco de cada alma que por allí pasa, de forma habitual o circunstancial, para constituirse ellas mismas en un ser propio. La colisión entre dos seres, la casa y la persona, acaba transformando a ambas partes de la ecuación hasta llegar a formar un todo nuevo y en constante desarrollo. O esto es lo que he entendido del libro.