Tato Cabal: Tocando el fuego (sin quemarse)

“Después de haberme intentado borrar del mundo encontré otro, el de la ficción, dónde podía tocar el fuego sin quemarme” (página 214)

Acabo de advertir que no sé cómo se apellida Gabriel, el protagonista de la más reciente novela de Tato Cabal. No sé si se debe a que el autor no lo menciona, o simplemente no lo he retenido. Pero sí recuerdo que se llama Gabriel, y que en el primer capítulo le descerraja un tiro a un tipejo en nombre de una mujer. Sabía ya que Gabriel había sido miembro de los Grapo y pasado veinte años en la cárcel antes de comenzar el libro, porque el autor me lo había contado.

El desafío era mayúsculo. A nadie, que yo conozca, le simpatiza el Grapo; pero en una novela es imprescindible que el lector pueda identificarse con el protagonista; lo suyo es que el protagonista nos caiga bien.

Cabal lo ha conseguido sin ninguna duda ni fisura. Gabriel nos cae bien. A mí, al menos, me ha caído bien. Y llegaba a casa todas las noches con ganas de seguir leyendo. 317 páginas de letra fácil de leer pero en absoluto grande.

He subrayado, y copiado luego en las páginas blancas finales de cortesía como es mi costumbre, muchas frases:

“Yo era un chico muy bueno, eufemismo de tímido y apocado”

“Morir va con la norma, suicidarse es desafiar”

“Aquel rostro conformado con el mundo, que coronaba un cuerpo manso”

“Nadie quería compartir mesa con las tragedias”

“La ausencia de temor es lo más parecido a la felicidad”…

Y otras muchas. Tocando el fuego es una novela negra, el narrador es un asesino. Pero es también filosofía y recuerdos, el autor es alguien que ha vivido. Alguien que ha vivido mucho y se merece una larga entrevista que espero poder hacerle en algún momento. Y después de vivir mucho comenzó a escribir. Sobre los cincuenta y cinco. Una edad ideal para comenzar cualquier cosa.

Los Grapo son un buen gancho para atrapar al lector curioso y amante de la información, y Cabal lo sabe prácticamente todo de ellos. Pero más allá de los Grapo este libro es literatura y amor a la literatura. Y amor a la vida, a saber sacarle el máximo partido a cada momento.

Ya he dicho más arriba que yo llegaba a casa todas las noches con ganas de seguir leyendo.

Excelsior