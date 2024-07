Protagonistas de la elegancia clásica: el Arte de Angelica Kauffman

La Royal Academy of Arts en Londres está alojando una muestra dedicada a Angelica Kauffman, una de las artistas más célebres del siglo XVIII. La exposición, abierta del 1 de marzo al 30 de junio de 2024, se lleva a cabo en la Jillian and Arthur M. Sackler Wing of Galleries en Burlington House.

IZQUIERDA : Autorretrato con el traje tradicional del bosque de Bregenz, 1781. Óleo sobre lienzo, 61,4 x 49,2 cm. Innsbruck, TLM, Colección de historia artística anterior, inv. Gema 301. Foto: Innsbruck, Tiroler Landesmuseen; DERECHA : Cleopatra adornando la tumba de Marco Antonio, c. 1769-70. Óleo sobre lienzo, 125,5 x 105 cm. La colección de Burghley House. Fotografía © Colección Burghley House

Angelica Kauffman, nacida el 30 de octubre de 1741 en Chur, Suiza, fue una de las artistas más influyentes y celebradas de su tiempo. Desde una edad temprana, mostró un talento extraordinario para las artes visuales, apoyada por su padre, Joseph Johann Kauffman, quien era pintor profesional. Su formación artística comenzó en Italia, donde estudió en Florencia, Bolonia, Venecia y Roma, entrando en contacto con las obras de los grandes maestros del Renacimiento.

IZQUIERDA: Autorretrato con busto de Minerva, c. 1780-1781. Óleo sobre lienzo, 93 x 76,5 cm. Museo de Bellas Artes de los Grisones, en depósito de la Fundación Gottfried Keller, Oficina Federal de Cultura, Berna; DERECHA: Retrato de Emma, ​​Lady Hamilton, como musa de la comedia, 1791. Óleo sobre lienzo, 127 x 101,6 cm. Colección privada

A los 22 años, se trasladó a Londres, donde rápidamente se convirtió en una de las pintoras más solicitadas de la época. Su éxito fue tal que fue invitada a ser una de los miembros fundadores de la Royal Academy of Arts en 1768, siendo una de las pocas mujeres en recibir este honor. Su habilidad para retratar figuras famosas y su innovadora interpretación de la pintura histórica, con un enfoque particular en las protagonistas femeninas de la historia, le aseguraron un lugar prominente en el mundo del arte.

Obras de Angelica Kauffman en la exposición de la Royal Academy of Arts en Londres

La formación de una maestra

La exposición en la Royal Academy of Arts está organizada en cuatro secciones principales que trazan el recorrido desde su formación en Roma hasta su carrera en Londres. Este recorrido ofrece una visión comprensiva de las obras, con especial atención a sus retratos y pinturas históricas.

IZQUIERDA: Retratos de Domenica Morghen y Maddalena Volpato como musas de la tragedia y la comedia, 1791. Óleo sobre lienzo, 125 x 158 cm. Museo Nacional de Varsovia MNW. Foto © Colección del Museo Nacional de Varsovia. Foto: Piotr Ligier; DERECHA: Autorretrato en la encrucijada entre las artes de la música y la pintura, 1794. Óleo sobre lienzo, 147,3 x 215,9 cm. Colecciones del National Trust (Nostell Priory, The St. Oswald Collection). Adquirido mediante un tratado privado con la ayuda de una subvención del Heritage Lottery Fund 2002. Foto: © National Trust Images/John Hammond.

Entre las obras expuestas se encuentran sus famosos autorretratos como "Autorretrato con el Bust de Minerva" (1780-1781) y "Autorretrato en Traje All'antica" (1787), que demuestran su habilidad para capturar detalles refinados y su interés por representarse a sí misma en varios roles. Pinturas como "Cleopatra Adornando la Tumba de Marco Antonio" (1769-70) y "Retrato de Emma, Lady Hamilton, como Musa de la Comedia" (1791) destacan su talento para combinar elementos clásicos con una sensibilidad moderna.

IZQUIERDA : Retrato de Johann Joachim Winckelmann, 1764. Óleo sobre lienzo, 97 x 71 cm. Kunsthaus Zurich, donación de Conrad Zeller, 1850. © Kunsthaus Zurich; DERECHA : Retrato de Joshua Reynolds, 1767. Óleo sobre lienzo, 127 x 101,6 cm. National Trust Collections, Saltram, The Morley Collection (aceptada en lugar de impuestos por HM Treasury y transferida a The National Trust en 1957). Fotografía: © National Trust Images/Rob Matheson

Impacto en la Royal Academy y la sociedad

El camino de la exposición también enfatiza la importancia de su formación y su impacto dentro de la Royal Academy, rindiendo homenaje a una figura que redefinió el papel de las mujeres en el arte. Entre las obras expuestas se encuentran los famosos techos pintados de la primera sede de la Royal Academy en Somerset House y el retrato de Joshua Reynolds, otro miembro fundador de la Royal Academy.

Kauffman se inspiró en los grandes maestros del Neoclasicismo y el Renacimiento, como Mengs y Rafael, lo cual se refleja en sus composiciones armoniosas y su uso refinado del color. Sus obras a menudo presentan a mujeres celestiales, rodeadas de elementos clásicos como coronas florales y drapeados, que imparten un aura de pureza y gracia. Los rostros delicados y las miradas soñadoras de sus damas, vestidas con ropajes drapeados que realzan su elegancia sin definir sus formas, son características distintivas de su estilo.

IZQUIERDA : Vista de la galería de la exposición de Angelica Kauffman en la Royal Academy of Arts, Londres (1 de marzo - 30 de junio de 2024), Foto © Royal Academy of Arts, Londres / David Parry; DERECHA : Vista de la galería de la exposición de Angelica Kauffman en la Royal Academy of Arts, Londres (1 de marzo - 30 de junio de 2024), Foto © Royal Academy of Arts, Londres / David Parry

Retratos y pinturas históricas

En sus obras, Kauffman no solo retrataba fielmente a sus sujetos, sino que también capturaba su carácter y estatus social. Se dedicó a la pintura histórica y mitológica, una elección que destacó su habilidad técnica y reflejó su interés en la emancipación femenina y el papel de las mujeres en la historia.

Esta exposición representa una oportunidad importante para redescubrir la contribución de Angelica Kauffman al arte europeo y apreciar su capacidad para combinar retratos de la alta sociedad con pintura histórica y mitológica, a menudo presentando protagonistas femeninas, un enfoque innovador para su tiempo.

IZQUIERDA : Cleopatra adornando la tumba de Marco Antonio, c. 1769-70. En préstamo de The Burghley House Collection. Foto © Royal Academy of Arts, Londres / David Parry; DERECHA : Autorretrato con vestido all'antica, 1787. En préstamo de Gallerie degli Uffizi, Florencia. Foto © Royal Academy of Arts, Londres / David Parry

Anécdotas y detalles de una vida dedicada al arte

La vida de Angelica Kauffman está llena de anécdotas que reflejan su dedicación y talento. Una de las más interesantes es su relación con Johann Joachim Winckelmann, el famoso historiador del arte, a quien retrató en 1764. Winckelmann influyó significativamente en su inclinación hacia el Neoclasicismo, y su amistad destaca la red de intelectuales y artistas con los que Kauffman se relacionaba.

Autorretrato, la artista que duda entre las artes de la música y la pintura

Otra anécdota notable es su amistad con Emma, Lady Hamilton, a quien retrató como Musa de la Comedia. Lady Hamilton fue una figura conocida en la sociedad londinense y amante del famoso almirante Horatio Nelson. El retrato de Lady Hamilton no solo muestra la habilidad de Kauffman para capturar la esencia de sus sujetos, sino también su capacidad para representar el estatus y las complejidades de sus vidas.

Ariadna abandonada por Teseo. Angelica Kauffmann. Museo de Bellas Artes de Houston.

Además, Kauffman tuvo una relación cercana con Joshua Reynolds, otro miembro fundador de la Royal Academy. Reynolds, impresionado por su talento, se convirtió en uno de sus mayores defensores en Londres, ayudándola a consolidar su posición en la escena artística inglesa.

Reconocimiento tardío

A pesar de su éxito en vida, el legado de Angelica Kauffman fue algo eclipsado tras su muerte en 1807. Sin embargo, exposiciones como la organizada por la Royal Academy of Arts son decisivas para revalorizar su contribución al arte. Esta exposición no solo celebra su habilidad técnica y su innovadora representación de mujeres en el arte, sino que también destaca su papel como pionera que abrió camino para futuras generaciones de artistas femeninas.

Retrato de Louisa Leveson Gower como Spes (Diosa de la Esperanza). Angelica Kauffman.

El recorrido por sus obras en la Royal Academy of Arts permite a los visitantes sumergirse en la elegancia y la complejidad de sus composiciones, redescubriendo a una artista cuya obra sigue resonando con fuerza en la actualidad. Angelica Kauffman no solo fue una maestra del retrato y la pintura histórica, sino también una visionaria que supo capturar la esencia del espíritu humano en cada una de sus creaciones.