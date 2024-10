El romanticismo en el Nationalmuseum: entre la magia y la introspección

Este otoño, el Nationalmuseum de Estocolmo abre sus puertas a una de las exposiciones más cautivadoras de la temporada: The Romantic Eye. Esta muestra invita a los visitantes a adentrarse en el universo del Romanticismo, un movimiento que nació en el siglo XIX y que aún hoy inspira emociones profundas y misteriosas. Desde el 26 de septiembre de 2024 hasta el 5 de enero de 2025, la exposición busca transportar al público a una época de intensas sensaciones y exploración personal, donde la imaginación y la subjetividad revolucionaron la manera en que los artistas concebían y plasmaban el mundo.

IZQUIERDA : El ojo romántico, Carl Julius Milde, Autorretrato entre Julius Oldach y Erwin Speckter, 1826. © Lübecker Museen, Museo Behnhaus Drägerhaus; DERECHA : El ojo romántico, Friedrich von Amerling, Retrato del actor de la corte Friedrich Reil, 1838. Óleo sobre lienzo. Museo Nacional. © Anna Danielsson/Museo Nacional

Un viaje visual al Romanticismo

The Romantic Eye no solo explora el Romanticismo como un movimiento artístico, sino como una revolución visual que aún se siente en el arte contemporáneo. Con obras de figuras icónicas como Caspar David Friedrich, Eugène Delacroix y Marcus Larson, entre otros, la exposición se presenta como una ventana a un universo que cautiva y, en ocasiones, atemoriza con su exploración de lo sublime y lo desconocido. Estas piezas, en las que la naturaleza ocupa un rol protagónico, presentan paisajes sombríos, océanos en tempestad y bosques densos que, lejos de ser simples escenarios, son metáforas visuales del alma humana.

IZQUIERDA : El ojo romántico, Knud Baade, Sky Studies 1/3, 1838. © Nasjonalmuseet/Børre Høstland; DERECHA : El ojo romántico, Marcus Larson, Stormy Sea, 1857. Óleo sobre lienzo. © Museo Nacional

La muestra no se limita a mirar al pasado, sino que también establece un diálogo con el presente. Obras contemporáneas de artistas como Mariele Neudecker y Helene Schmitz ilustran cómo los temas románticos persisten en el arte actual, poniendo de manifiesto que la búsqueda de lo sublime, la introspección y la conexión con la naturaleza siguen siendo relevantes. Esta conversación entre épocas revela cómo los temas románticos, como el deseo de libertad, la emoción intensa y la exploración del yo, resuenan aún en el arte, desde las instalaciones modernas hasta los juegos de luces y niebla que evocan mundos etéreos.

El arte de la subjetividad y la naturaleza como reflejo del alma

El Romanticismo surgió a finales del siglo XVIII como respuesta a la Ilustración, un periodo dominado por la razón y el pensamiento científico. Este nuevo movimiento trajo consigo una visión diferente, centrada en la emotividad, la individualidad y la relación íntima del ser humano con la naturaleza. Los artistas románticos no se contentaban con representar el mundo tal como es; buscaban captar el alma de los paisajes, el dolor y el anhelo que estos evocaban en el espectador.

IZQUIERDA : El ojo romántico, Mamma Andersson, Svanesång (Canto del cisne), 2016, © Erik Adamsson Cortesía del artista y Galleri Magnus Karlsson; DERECHA : El ojo romántico, Victor Emil Janssen, Autorretrato en el caballete c. 1828, Óleo sobre papel montado sobre lienzo, © bpk | Hamburger Kunsthalle | Elke Walford

Obras emblemáticas de Caspar David Friedrich, como su famoso Wanderer Above the Sea of Fog, ilustran la dualidad entre el hombre y la naturaleza, simbolizando la introspección y el enfrentamiento de la humanidad con lo desconocido. Los artistas románticos empleaban paisajes imponentes y desolados para reflejar los estados de ánimo humanos, creando una conexión profunda entre el entorno natural y las emociones de los individuos. Esta exposición permite al espectador sumergirse en esta sensibilidad, experimentando cómo el arte puede suscitar sentimientos de asombro, miedo y esperanza.

El papel del Romanticismo en la cultura moderna

The Romantic Eye también enfatiza cómo el Romanticismo sigue influyendo en el mundo contemporáneo, algo que se observa en las palabras de Patrick Amsellem, director general del Nationalmuseum: “Hoy en día, la perspectiva romántica se manifiesta en la avalancha de imágenes en redes sociales, en los mundos alternativos de los videojuegos y en conceptos como el ‘baño de bosque’ y las zonas libres de pantallas. Al igual que hace doscientos años, se trata, en última instancia, de cómo nos relacionamos con la naturaleza, la sociedad y nosotros mismos”.

IZQUIERDA : El ojo romántico, Georg Friedrich Kersting, Mujer joven cosiendo a la luz de una lámpara, 1823 © Margarita Platis/Bayerische Staatsgemäldesammlungen; DERECHA : El ojo romántico, Carl Friedrich Lessing, Paisaje rocoso a la luz del atardecer, 1835, © Viktor Fordell/Nationalmuseum

Esta mirada romántica moderna se refleja también en las obras de la artista Mariele Neudecker, cuyas instalaciones evocan paisajes misteriosos a través de niebla y luces etéreas. Neudecker logra trasladar al público a un estado contemplativo y reflexivo, muy cercano al que evocaban los artistas románticos. Esta unión entre el pasado y el presente ilustra cómo el Romanticismo no es solo un estilo artístico de otro siglo, sino una perspectiva que sigue vigente y que invita a los espectadores a ver el mundo de forma libre y subjetiva.

La revolución de la imaginación y la conexión del espectador con la obra

Uno de los aspectos más innovadores del Romanticismo fue la manera en que alentaba a los espectadores a participar activamente en la interpretación de la obra. En lugar de ser observadores pasivos, el público era invitado a proyectarse en los paisajes y personajes retratados, experimentando la obra desde una perspectiva personal. Como destaca el curador de la exposición, Carl-Johan Olsson: “Esta es una experiencia de por vida. El arte romántico permite que el espectador se encuentre en la obra en sus propios términos, es accesible y a la vez infinitamente profundo”.

IZQUIERDA : El ojo romántico, Caspar David Friedrich, Dos hombres observando la luna, © Colección privada; DERECHA : El ojo romántico, Caspar David Friedrich, Cruz junto al mar Báltico, 1815, óleo sobre lienzo, © Colección privada

La muestra en el Nationalmuseum reúne obras que difícilmente habrían llegado a Suecia sin la generosidad de museos y coleccionistas internacionales, especialmente de Alemania, Noruega y Francia. Gracias a esta colaboración, los visitantes pueden disfrutar de piezas icónicas de la época romántica que pocas veces salen de sus países de origen. La combinación de estas obras clásicas con las propuestas contemporáneas permite a los visitantes explorar el Romanticismo desde una nueva óptica, redescubriendo cómo esta época transformó la visión del arte y la sensibilidad humana.

El legado del Romanticismo

Más que un simple recorrido por obras antiguas, The Romantic Eye es una invitación a sumergirse en una forma de ver el mundo que, aunque tiene siglos de antigüedad, sigue apelando a nuestra sensibilidad moderna. La exposición no intenta delimitar un periodo histórico con inicio y fin; en cambio, se presenta como un enfoque emocional que sigue definiendo cómo percibimos el entorno y nuestra relación con él. En palabras de Olsson, esta exposición “desdibuja las fronteras entre arte, fantasía y realidad”, haciendo que el visitante no solo contemple las obras, sino que las experimente de manera personal y única.

Lovisa Ringborg, Asilo, 2010, © Lovisa Ringborg

A través de obras de maestros del Romanticismo como Peder Balke y Johan ChristianDahl, junto con las creaciones de artistas contemporáneos, The Romantic Eye promete ofrecer una experiencia artística envolvente. Ya sea que el espectador se enfrente a un naufragio violento, un bosque oscuro y ominoso o un retrato íntimo, las obras lo animan a reflexionar sobre su propia relación con la naturaleza y sus emociones internas.

Esta exposición en el Nationalmuseum no es solo una retrospectiva, sino una conexión entre pasado y presente, entre la sensibilidad de los románticos y las inquietudes de nuestra era. Desde el temor hasta la fascinación, The Romantic Eye nos recuerda que el arte sigue siendo un espejo de nuestra humanidad, una invitación a explorar lo desconocido y a sentir más allá de lo que las palabras pueden expresar.