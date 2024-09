Ace Attorney Investigations Collection Análisis – La remasterización de un clásico de culto

Con dos grandes juegos se presenta este Ace Attorney Investigations Collection de Capcom. Nos llega hasta España de la mano de Plaion. Eso sí, tirón de orejas al responsable de que no vengan traducidos al español, algo que alejará algo al público que no conoce muy bien la lengua de Shakespeare. Y felicitaciones por acercarnos un juego inédito en nuestro país, la segunda parte de la entrega.

La entrega de Miles Edgeworth es un spin-off del abogado más famoso de los videojuegos, Phoenix Wright, que encandilo a todos los jugadores de los años 2000 en Nintendo. Ahora los dos juegos de este Ace Attorney nos llegan para poder disfrutarlos a pantalla grande en nuestras Xbox, PlayStation, Switch y PC. Son dos juegos que aparecieron en el año 2009 y 2011 y que llegan retocados.

Las entregas principales de Ace Attorney nos llevaban directamente a los juzgados. Éramos un abogado implacable que debía defender sus casos a toda costa. Aquí nos vamos más al punto de la investigación. Son aventuras gráficas en donde deberemos ir interrogando a los distintos testigos y personajes del caso y averiguando pruebas. Estas pruebas deberemos unirlas para poder pillar los fallos en las declaraciones.

Ace Attorney te permitirá investigar

Por su parte, Ace Attorney Investigations 2 apareció en Japón en 2011. Aquí nunca tuvimos noticias de él, ya que la primera entrega había sido un fracaso de ventas. Todo lo contrario a lo que sucedió en el país nipón, donde son adorados como juegos de culto. La segunda entrega profundiza bastante más en el protagonista y habla de temas más filosóficos como lo que es la ley y cómo se aplica a la hora de la justicia.

En esta segunda entrega, aunque a nivel de jugabilidad va muy en consecuencia a la primera de Ace Attorney, introduce mecánicas nuevas. La que más destaca es la batalla dialéctica entre el protagonista y los personajes interrogados. Se hace en forma de Mind Chess o ajedrez mental. Esto nos hace ser más tácticos a la hora de preguntar y pensar cuándo debemos usar una pregunta atacante o cuándo ser más cautos en nuestro dialogar.

Este Mind Chess le da a este juego que tiene mucho de novelagráfica un punto bastante táctico a la hora de dialogar. Lo que realmente no entendemos es el por qué esta colección de Ace Attorney, con los años que han pasado y sabiendo que va a vender bastante fuera de Japón, no ha sido traducida al español. Bien es cierto que no es complicado en sus diálogos y que con un nivel B1 o B2 de inglés lo vamos a entender perfectamente.

Ace Attorney 2 se podrá jugar por primera vez aquí

Entre lo que nos trae de nuevo este Ace Attorney tenemos un modo historia que lo convierte en una novela gráfica al uso. El juego solo va a resolver los puzles y los diálogos para que nosotros solo tengamos que disfrutar de la narrativa. También tendremos un log de diálogos para volver a lo ya dicho si nos hemos olvidado de algo. Además el juego nos ofrece la posibilidad de ir directamente a un capítulo concreto de la aventura. No hay que desbloquear nada.

A nivel gráfico, Ace Attorney llega en HD y con los modelos redibujados. Tenemos mucha mejor calidad en los detalles y buen diseño de fondos. Pero si prefieres jugar con los gráficos originales, también podrás. Además tenemos galería de diseños y arte y un apartado sonoro en donde podremos escuchar todos los temas originales de la aventura. También hay más de 20 temas arreglados y una canción nueva en exclusiva.

Si te gusta el tema de abogados, investigaciones y sacar la pista para dar con el delincuente, esta colección de Ace Attorney es la adecuada para ti. Sin duda echamos en falta una traducción a nuestro idioma, y más sabiendo que viene en otros lenguajes. Pero también agradecemos el acercamiento de un título que nunca había salido de Japón. Un gran juego que es icono en Japón y que seguro que te encantará.