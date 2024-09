Warhammer 40.000 Space Marine 2 Análisis – Impresionante segunda parte de los marines espaciales

Warhammer 40.000 Space Marine 2 es la nueva entrega de la icónica serie de juegos de Rol que tiene miles de fanáticos a lo largo del mundo. Saber Interactive y Plaion nos traen este impresionante título que ha sorprendido a propios y a extraños y que pone el listón muy alto en la saga. Funciona bien con todo lo que quiere proponer y sin duda atraerá a muchos jugadores que no lo conocían por su gran calidad.

El primer juego de la saga estaba realmente bien y llegó a ser un juego muy valorado, pero sin duda esta segunda entrega de los Space Marine 2 lo ponen a otro nivel. El juego te lo pone muy fácil si quieres pasar de lo que juegas en una mesa de rol con tus amigos a una aventura de acción directa y muy potente. Realmente de lo mejor que hemos jugado este año y nos ha dejado muy buen sabor de boca.

Space Marine 2 nos coloca en la piel de Titus, el personaje protagonista de la primera entrega que vuelve 200 años más tarde del anterior juego. Se avecina una guerra contra una raza que está atacando al Imperium y nosotros estaremos inmersos en ella. Tendremos que hacer frente a los tiránidos, unos alienígenas que llegan hasta nuestro planeta con no muy buenas intenciones. Es una historia independiente a la del primer juego pero que se complementa muy bien.

Space Marine 2 es pura acción

Es decir, no es necesario haber jugado al primer juego de Space Marine, sin embargo, como decimos, complementa muy bien la historia y le da más profundidad. La historia durará en torno a unas 10 horas aunque puede ser algo más si lo pones en sus modos más complicados. Tienes hasta 4 elecciones de dificultad. Y aunque no inventa, no da muchas sorpresas, sí que nos tiene enganchados para ver qué sucede a continuación.

Space Marine 2 es en tercera persona que busca la acción desde el mismo momento que comenzamos a jugar. Vamos a tener que enfrentarnos a grandes hordas de tiránidos a tiros o incluso a golpes y esto lo hace muy bien. Los ataques cuerpo a cuerpo con nuestra arma o con la sierra de la metralleta, que nos recuerda a la de Gears of War, van a sernos de lo más útil en combate.

Así pues tendremos que ir golpeando enemigos, esquivando o haciendo contraataques a sus intentos por alcanzarnos cuando estamos cerca en Space Marine 2. Hay una buena cantidad de golpes consecutivos diferentes que podremos hacer ante los tiránidos. Y también distintas formas de acabar con los enemigos a la hora de ejecutarlos. Todo va muy fluido, se mueve genial y a pesar de que los Marines parecen muy toscos, se mueven muy ligeramente.

Juega junto a otros dos amigos

Hay gran cantidad de objetos con los que interactuar en los combates, así que no todo tiene por que ser dar tiros a enemigos en Space Marine 2 si no apuntar bien a un barril para reventarlos con una explosión. Pero sin duda lo mejor del juego es poder disfrutarlo con hasta 2 amigos más en cooperativo. El título es un espectáculo visual y de tiros que nos ha hecho querer jugarlo varias veces para seguir eliminando villanos con nuestros mejores amigos.

Además de la propia historia principal, podremos jugar hasta 6 operaciones que amplían el modo jugable. Además nos ayudarán a conseguir más objetos para personalizar a nuestro propio Marine en Space Marine 2. Y si nos quedamos con ganas de más, hay un modo multijugador para darte de tiros y leches con otros jugadores. Sin duda tenemos diversión asegurada por bastantes horas.

A nivel visual estamos ante un increíble juego que nos ha deleitado. Es cierto que la potencia de Space Marine 2 es muy fuerte ya de por sí, pero está perfectamente recreada en este título. Muy buenos modelados, geniales paisajes y enemigos que dan grima verlos. Las armas y la sangre están recreadas espectacularmente. Nos ha encantado. Al igual que su parte sonora con una BSO excepcional y un doblaje en español increíble. Sin duda de lo mejor del año.

Space Marine 2 de Warhammer40.000 no es solo un juego para los fans del título de mesa. Va mucho más allá y ofrece de lo mejor del año que hemos visto en cuanto a acción. Es cierto que no inventa nada, pero es que lo que hace, lo hace muy bien. Gráficamente es impresionante y también en su apartado sonoro. Si estabas buscando un juego para jugar con tu amigo en modo cooperativo, no busques más, este es tu título.