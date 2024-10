Dragon Ball: Sparking Zero Análisis – El mayor juego de Goku hasta la fecha

Acaba de llegar Sparking Zero, el nuevo título de la saga de Dragon Ball hasta nuestras consolas de nueva generación y PC. Esta juego desarrollado por BandaiNamco nos acerca a la entrega más completa y mejor del manga y el anime creado por Toriyama. Y era un lanzamiento muy esperado, ya que no deja de ser la cuarta entrega de Budokai, el título de lucha de DB que más nos entretuvo durante años.

Dejando de lado Dragon Ball y haciendo una pequeña referencia con Goku de pequeño, pero abordando todas las sagas de DBZ, Súper y el actual contenido, tenemos a nuestra disposición más de 180 luchadores y una inmensa cantidad de escenarios y opciones. Y todo con una gran jugabilidad, fácil de manejar pero complicada de dominar. Y con unos gráficos que elevan el nivel de Sparking Zero a lo mejor que hemos visto.

Este Sparking Zero tiene lo mejor de los Budokai de toda la vida en cuanto a combates. Pero también toma prestados elementos de los últimos lanzamientos de Dragon Ball como son los Xenoverse y el FighterZ. En los combates el juego es muy fiel a los antiguos títulos pero también incorpora toda la parte de combate de los Xenoverse. Sin duda en jugabilidad es muy ágil y muy fluido. Puedes encadenar ataques, combos y los especiales más épicos de cada personaje.

Sparking Zero tiene un plantel impresionante

Y en cada inicio de combate tendremos una presentación al más puro estilo FighterZ. Aquí cada guerrero dirá una línea de diálogo. Pero lo mejor llegará cuando juntemos a luchadores que han tenido combates en la serie juntos. Entonces harán referencia a esos combates enriqueciendo el prólogo de cada lucha en Sparking Zero. Para aprender a jugar tenemos un tutorial simple que nos dará los comandos más habituales para defendernos.

Pero si queremos profundizar, hay en el menú una opción de entrenar con Piccolo, y nos lleva al entrenamiento de Gohan con Piccolo para dominar todos los secretos de la batalla. Y también podremos pelear contra un muñeco para ensayar los movimientos. Pero la chicha viene en los modos de juego de Sparking Zero. Y es que tenemos un modo de historia en donde viviremos los momentos más destacados de la serie.

En Combate de Episodio de Sparking Zero viviremos las aventuras de Goku con todas sus sagas desde los Saiyans del Espacio pasando por Freezer, Célula, Bu… Pero también podemos jugar la historia con piezas que faltan. Por ejemplo, cuando vamos con Goku al planeta Namek nos dirán que Vegeta ha ido por su lado. Pues jugando la historia de Vegeta, completaremos esa pieza de puzle que nos falta.

Cambia de forma entre los personajes

Además, a medida que vamos jugando con los Gohan, Freezer, Piccolo, Goku Black iremos desbloqueando misiones secundarias y personajes de todo el plantel que al inicio están bloqueados en Sparking Zero. Aparte tenemos combates personalizados donde podremos generar con un completo editor las escenas que queramos y qué pasa si ganamos, perdemos, o quienes luchan. Además, podremos subirlo a internet y jugar los que hayan creado el resto de usuarios.

Habrá en Sparking Zero desafíos y misiones que nos otorgarán dinero y demás bonus para la partida. Con el dinero podremos adquirir atuendos en la tienda para los personajes. Y conseguiremos bolas de dragón para invocar a los distintos dragones. Estos nos darán un deseo que puede ser mejorar el personaje, ropa o incluso desbloquear a un nuevo luchador. Las opciones de este nuevo Dragon Ball son infinitas.

Y si queremos ir a luchar a internet tendremos posibilidad de pelear contra otros luchadores en línea en partidas amistosas o igualadas. Y nos ha encantado el modo torneo mundial, donde deberemos batirnos en el escenario de la serie contra otros rivales para llegar hasta la gran final. Aquí están las reglas icónicas de si pisas fuera del ring, estás eliminado y también tiene patrones propios, como si alguien hace un ataque a lo bruto, el público huirá.

Pero Sparking Zero es la nueva mecánica de lucha que incluye este nuevo Dragon Ball. Y es que cuando recargamos Ki con el gatillo, no nos limitaremos a las barras habituales. Si superamos un cierto nivel entraremos en un estado llamado Sparking Zero que nos permite hacer un súper ataque extra y ataques especiales sin gastar Ki. Pero es complicado llegar a él si te están atacando en todo momento.

Recrea o inventa tus propios combates épicos

Por supuesto entre otras mejoras jugables podremos echar combates de varios enemigos contra varios. Y es muy sencillo cambiar de personaje con tan solo un botón. También se ha implementado la posibilidad de cambiar de estado. Es decir, de pasar de un estado normal en Goku a Super Guerrero o Super Saiyan 2. Dependiendo de qué Goku elijamos o de qué personaje escojamos, podremos hacerlo. Y esto nos ha enamorado porque era lo que pedíamos.

A nivel gráfico hemos quedado deslumbrados. Si bien los gráficos siguen siendo con estilo CellShading, están llenos de detalles. Desde cómo se van dañando los personajes a medida que luchan, como se destruyen los escenarios, las explosiones. Este Sparking Zero es un espectáculo visual y auditivo. Las voces están en inglés y en japonés, pero los textos vienen perfectamente traducidos a nuestro idioma.

Dragon Ball Sparking Zero es sin duda el mejor título que ha sacado Bandai Namco hasta la fecha. Un juego que hará las delicias de todos los fanáticos de la serie. Y es un bonito homenaje a Toriyama. Tiene cientos de personajes que nos han encantado y una gran cantidad de atuendos para todos. Sin duda el juego que todo fan de Dragon Ball querría, una enciclopedia de la serie. Un must have.