Dustborn análisis – Una aventura que viene pisando fuerte y tiene mucho que decir

Dustborn es el próximo lanzamiento de Red Thread Games y Quantic Dream, que verá la luz el próximo 20 de agosto de 2024. Será publicado para Steam, Epic Games Store, PS5, PS4, Xbox One y Xbox Series S/X. Tras un primer vistazo en el que pudimos compartir con vosotros, nuestras primeras impresiones, solo podemos decir que nos encanta aún más.

UNA FUGA POR EL CONTINENTE NORTEAMERICANO

Dustborn es un juego de acción y aventura para un solo jugador, ambientado en una distopía en la que EEUU está dividido en diferentes países, algunos de ellos con regímenes totalitarios muy represivos con la sociedad. En esta realidad con toques futuristas, en la que podremos interactuar con múltiples personajes, humanos y robots, encontramos humanos con poderes, que son perseguidos. En el punto de mira de Pacifica (territorio donde comenzamos el viaje), las “anomalías”, humanos con poderes, son buscados y encarcelados en campos de reclusión.

Nos pondremos en la piel de Pax, una delincuente, anomalía, huída del estado de Pacífica. En conjunto con dos amigas más con poderes, y Theo, un humano normal, buscan dar un cambio a su vida. La vía de escape es transportar un paquete importante desde Pacífica (en la costa oeste del continente americano) hasta Nueva Escocia (costa este de Canadá). Para esta entrega, se embarcarán en un viaje por carretera lleno de peligros, simulando ser una banda de música y estar de gira.

Durante el juego, tendremos partes que corresponden más a una aventura gráfica, con exploración de los decorados, en los que podremos interactuar con múltiples personajes. Por otro lado, tendremos una parte de aventura, con combates en tiempo real en los que atacaremos seleccionando entre nuestras habilidades. En el caso de Pax, usa su voz para forzar a las personas a hacer ciertas acciones, pero de una manera brusca. Noam, usa su voz para suavizar las fisuras emocionales de los demás, y Sai, tiene super fuerza y se convierte en piedra. Theo, no tiene poderes y es el contacto con la organización que está ayudando a nuestro grupo a llegar a Nueva Escocia.

DUSTBORN NORMALIZA LA DIVERSIDAD

En las conversaciones que hay en Dustborn tendremos varias opciones sobre como responder, pero todas ellas tendrán una consecuencia . Por otro lado, según una serie de decisiones que vayamos eligiendo, el carácter de nuestros compañeros se irá inclinando hacia un tipo u otro. Se llaman Codas, y son las diferentes ramas hacia las que puede evolucionar un personaje del grupo, según nuestras interacciones con ellos. Estas afectan no solo a su comportamiento, ni a sus interacciones, sino también a los posibles finales de la historia de cada uno de ellos. Es importante no elegir a la ligera las opciones, aunque habrá momentos en los que el juego no te muestre ninguna respuesta que consideres adecuada.

En Dustborn también encontramos un componente musical muy fuerte, en el que, como banda, debemos dar conciertos. Algunos minijuegos musicales durante los conciertos al más puro estilo guitar hero, o bien mientras componemos canciones nuevas. El arte en general, está presente en diversas formas y manifestaciones en el juego. Desde grafitis, esculturas, dibujos en papel o bien en digital. Además del arte, aborda temas como el lenguaje inclusivo, la orientación sexual e identidad de género, así como enfermedades y normatividad corporal. De hecho, los personajes hablarán abiertamente sobre las circunstancias personales de cada uno de ellos, incluyendo costumbres o hábitos personales ligados a sus orientaciones religiosas.

GRAFICOS DE COMIC Y COMPORTAMIENTOS GAMBERROS

En cuanto al estilo gráfico de Dustborn es muy atractivo, y me recuerda en ciertos aspectos a la animación de Borderlands. Tiene estética comic y detalles similares en el diseño de personajes. La música está presente en todo el juego y encaja con cada momento de la aventura. La profundidad de los personajes y los temas que trata me recuerdan a Life is Strange. Cuenta con una gran ambientación y un diseño pulido, con detalles muy cuidados en los personajes. Las voces están en inglés con subtítulos en castellano, y tiene un comic recopilatorio de la trama al final de cada capítulo.

En definitiva, Dustborn es una aventura muy equilibrada. Tiene una gran historia, con personajes con profundidad y conversaciones complejas. Trata temas necesarios de visibilizar en los videojuegos, y a la vez es una narrativa adictiva. Creo que tiene el potencial para llegar a convertirse en un fenómeno como Life is Strange.