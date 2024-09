El escudero Valiente análisis – Un indie de los que dejan huella

El escudero Valiente, o The Plucky Squire, es un juego indie lanzado por All Possible Futures y publicada por Devolver Digital. Se ha lanzado para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC el 17 de septiembre de 2024. Los miembros de este estudio Indie han ganado experiencia a través de títulos como The Swords of Ditto, o Fluidity. Ahora, se han coronado con El escudero valiente como uno de los mejores indies de este 2024.

EL CUENTO DEL ESCUDERO VALIENTE

Durante nuestra aventura por este cuento infantil, nos pondremos en la piel de Jota. Jota es el escudero valiente, protagonista del cuento y que está destinado a derrotar al malvado mago Gruñonzón. Este hechicero tiene un plan para intentar cambiar el final que no ha parado de repetir una y otra vez en el cuento. Quiere evitar ser derrotado por el escudero, y para conseguirlo, intentará expulsar a Jota del libro en múltiples ocasiones.

Con la ayuda de sus amigos de la infancia, la bruja Violeta, a medio camino entre hechicera y artista. Y el troll Crash, ágil en la montaña y fan del heavy metal, recorrerá el cuento del escudero valiente. Durante la aventura aparecerán múltiples personajes diferentes y variopintos, algunos con mucho carisma. El mago bueno, Dj Barbaluna, no tiene desperdicio ninguno en todas sus apariciones o bien el productor de cera Abejipster. Y como compañera y guía, haciendo labor complementaria a Barbaluna, aparece Morfema. Este dibujo animado de gusanito con gafas y un gorro libro, me recuerda a Clippy. Si, aquel clip hablador con ojos que nos acompañó hace muchos años como mascota de Microsoft Word.

MECANICAS VARIADAS Y MUCHA DIVERSIÓN

El encanto que tiene El Escudero Valiente, es la variedad de mecánicas. El principal cambio se nota en el paso de 2D a 3D, al estar dentro y fuera del libro. El movimiento del personaje en 3D está muy bien conseguido y se acompaña de exploración y fases de sigilo. Por otro lado, el juego cuenta con una cantidad muy amplia de combinaciones de puzles para avanzar por los niveles. Ir descubriéndolos es una parte de disfrutar del juego, pero tengo que admitir que lo relacionado con las palabras, me sacó algún sonido de admiración. También hay momentos en los que al salir del cuento y estar en 3D, podremos pasar por portales a 2D para sortear obstáculos.

La creatividad con la que está realizado El escudero Valiente te hace disfrutar de cada minuto de juego. Saca parte de esa ilusión infantil que llevamos dentro y potencia el gameplay con múltiples minijuegos y movimientos inspirados en títulos muy influyentes. Desde movimimientos de Link, ambientación similar a It Takes Two. O un combate de boxeo al estilo Punch Out contra nuestro primer enemigo del juego. El resto de enemigos son los clásicos de un rpg de aventura, un golem, un slime, pero también un toro enfadado, bastante adorable.

VARIOS NIVELES DE ACCESIBILIDAD

Un factor muy importante y que considero que hace aun más especial a El escudero Valiente, es la cantidad de opciones de accesibilidad que tiene. Desde la elección de dos niveles de dificultad, ayuda de salto, ver portales ocultos, o matar enemigos de un solo golpe. Sumado a esto, y a su nivel de dificultad, lo hace un título apto para todos los públicos. Gráficamente, El Escudero Valiente es un espectáculo digno de ver y disfrutar. Los diálogos y la actuación de voz hacen que el carácter de cuento se acentúe más, y le dan un aire narrativo muy potente. La interfaz está completamente traducida al castellano.

En definitiva, El escudero Valiente es uno de los indies que más me ha hecho disfrutar en los últimos años. Creo que dejará huella en la industria y que, al igual que algunos anteriormente, será inspiración de muchos otros títulos que estén por venir. Es un juego disfrutable a niveles increíbles y que no dejará de sorprenderte.