Funko fusion análisis – Para los fans de los muñecos cabezones

Funko Fusion es el lanzamiento de 10:10 Games, publicado para PS4, PS5, Xbox Series X/S, PC y Nintendo Switch el 13 de septiembre. Se trata de un juego fan service en el que podremos disfrutar de múltiples franquicias y sus personajes en formato cabezón.

Funko Fusion es un juego de acción y aventuras que, como sugiere el título, combina una variedad de licencias correspondientes a series y videojuegos. Todas estas las presenta al estilo de los juguetes Funko Pop. Estas emblemáticas figuras han copado todas las tiendas de videojuegos y cómics del mundo occidental durante varios años, y cuenta con tantos fans como detractores. En este aspecto, se trata de un juego con un sentido fan service total, que simula el modo de videojuego creado por Lego. Cabe resaltar que varios desarrolladores de Traveller’s Tales Games (TT Games) forman parte del estudio detrás de Funko Fusion.

FUNKO FUSION MEZCLA MULTIPLES LICENCIAS

Aunque el juego cuenta con más de 20 licencias, no todas tienen el mismo protagonismo. Siete de ellas tienen sus propios mundos centrales con múltiples niveles. Las licencias con mundo propio son: Hot Fuzz, Jurassic World, La Cosa, Battlestar Galáctica (la versión de los 70). Además de The Umbrella Academy, Masters of the Universe o Scott Pilgrim contra el mundo. Para aprovechar al máximo el juego tendrás que ser fan de alguno de estos universos, es donde pasarás la mayor parte de tu tiempo.

Funko Fusion cuenta con escenarios cameo están ocultos dentro de los mundos de otras licencias. Algunas de estas son Five nights at Freddy’s, Regreso al futuro, o Tiburón. Antes de acceder a ellas, primero tendrás que desbloquear un montón de cosas. Inicialmente, está restringido a personajes específicos cuando juegas un capítulo por primera vez. Después, podrás acceder a él con otros personajes que tengas desbloqueados y de los que hayas finalizado también sus capítulos. Al igual que con la jugabilidad de Lego, cada personaje tiene un poder específico que necesitarás en otro nivel ajeno al suyo. Tendrás que desbloquear cantidad de personajes para poder acceder a zonas secretas, donde encontrarás los escenarios ocultos de otras licencias.

HABILIDADES EXCLUSIVAS PARA CADA PERSONAJE

A nivel jugabilidad, Funko Fusion cuenta con personajes con dos habilidades básicas de ataque. Corto y largo alcance, así como un ataque contra el suelo, y habilidades especiales características de cada figura de Vinilo. Habrá un gran número de enemigos en cada mundo, en ocasiones llegando a ser demasiados para realizar los objetivos extra como puzles. Estos últimos están bastante bien conseguidos, y superan en complejidad a los habituales de las franquicias de Lego.

Es imposible no hacer comparaciones entre ambos juegos, teniendo en cuenta el pasado de los desarrolladores, y la temática en la que se basan. Sin embargo, Funko Fusion se siente más repetitivo, puede ser debido a las licencias contra las que compite en los juegos de Lego. Además, tiene un humor diferente, más bizarro y adulto, por lo que no es un juego para toda la familia. Aun así, no tiene mecánicas tan complejas para ser exclusivo para un público más adulto, por lo que es difícil de categorizar su público objetivo.

LAS FIGURAS DE TU ESTANTERÍA COBRAN VIDA

A nivel gráfico, Funko Fusion es una gran representación del universo de las figuras. Los personajes parecen sacados de la caja que tienes en tu estantería, y los decorados del juego son destruibles hasta cierto punto. Resulta satisfactorio pegarle a todo el decorado ya que obtienes monedas por cada coche, extintor, estantería o banco al que golpees. En cuanto al sonido, todos los niveles tendrán una melodía característica del escenario en el que te encuentras, habitualmente la más conocida. Respecto a la traducción, no hay actuación de voz, pero está traducido en subtítulos al castellano. Es cierto que hemos encontrado algunos fallos de diálogos sin traducir, pero estamos seguros de que se corregirán en parches posteriores.

En definitiva, Funko Fusion es un juego hecho para los seguidores de las sagas más representadas en el título. Para personas que ya sean fans de las figuras, y que quieran jugar una aventura de forma tranquila, mintiéndose en la piel de diversos personajes. Quedamos a la espera del lanzamiento del multijugador, para probar la experiencia en modo cooperativo. Hasta entonces, seguiremos explorando hasta el más mínimo detalle de cada nivel.