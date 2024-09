Reseña Liga de la Justicia Vs. Godzilla Vs. Kong – Batallas épicas entre héroes y monstruos

Los amigos de ECC Ediciones acaban de publicar la miniserie La Liga de la Justicia Vs. Godzilla Vs. Kong. 7 cómics donde el equipo de súpers de DC se va a enfrentar a dos de los más icónicos titanes del cine. Pero también a algunos otros del Monsterverse de la gran pantalla. Una lectura amena con guion de Brian Buccellato y dibujo de Christian Duce y Tom Derenick que nos promete épicas batallas.

Todo comienza con una cita romántica entre Clark Kent y Lois Lane. Sin embargo todo se irá al traste cuando en escena aparece Gozilla. El monstruo icónico japonés llega a Metrópolis a crear destrucción. Y ya nos vamos a unas horas antes. El guion nos coloca a un Lex Luthor que junto con un grupo de villanos quiere robar un artefacto que encerrará a la Liga de la Justicia en la Zona Fantasma.

Sin embargo, tras una primera pelea entre súper héroes y enemigos, acabará con el equipo de Luthor transportado a un territorio desconocido: La isla Calavera del Monsterverse. Aquí es donde se encuentran figuras aterradoras como Kong y demás. Sin saberlo, los patanes colaboradores d Luthor enviarán a todos los monstruos al universo DC e invadirán toda esa tierra.

Una superproducción de cine hecha cómic

Y ya comienza un cómic súper divertido y muy entretenido al más puro estilo de películas de acción. Realmente está muy bien narrado y vemos batallas épicas entre los súper héroes más carismáticos de DC, como son la Liga de la Justicia y los monstruos más famosos del cine. Todo con un dibujo lleno de detalles y de efectos de luz que nos hace vivir muy de cerca esta aventura.

Esta Liga de la Justicia Vs. Gozilla Vs. Kong es lo más parecido a una gran superproducción de cine de palomitas con explosiones, grandes peleas y escenas que se guardan en la retina. Es cierto que no tiene una gran historia concienzuda, pero es que las grandes superproducciones cinematográficas de gran presupuesto no le hace falta. Es una historia imprescindible para los fanáticos de Dc y de los Kaiju.

Lo que os encontraréis es una realidad paralela a DC en donde algunas cosas cambian: Por ejemplo Lois sabe que está saliendo con Superman, y también sabe que en realidad es Clark Kent. Sin embargo todavía no se han casado. Así que no hay nada de continuidad en esta historia que da comienzo y tiene final. No te preocupes que esta Liga de la Justicia no se va a ver afectada por estos monstruos.

Una Liga de la Justicia en un universo alternativo

Nos encontramos varios puntos álgidos en este comic de La Liga de la Justicia. Vamos a ver cómo Batman va a construir un gran Robot para hacer frente a un temible enemigo, también robótico. O a Kong y Linterna Verde colaborando mano a mano. También batallas geniales entre los súper héroes y Lex Luthor y compañía. Pero también hay algunos puntos que no nos han terminado de gustar del todo.

Por ejemplo hay muy poca interacción entre Kong y Gozilla. Nos hubiera gustado más ver una gran pelea entre ambos monstruos al estilo de las películas de cine. El guion es frenético y no hay momentos de respiro, eso nos ha gustado, pero también hay demasiadas subtramas y personajes. A veces te puedes perder con tanta sub historia. Lo que realmente nos ha encantado es el estilo que Buccellato le ha dado a Batman, cercano con la Liga de la Justicia.

En definitiva, un gran cómic, una gran historia de La Liga de la Justicia Vs. Gozilla Vs. Kong. Un guion de gran producción de cine hecho cómic. De hecho, nos encantaría que, al menos de forma animada, se hiciera una película del cómic. Nos lo hemos pasado pipa leyendo estos 7 números que ha escrito Buccellato magníficamente. Grandes peleas y enemigos monstruosos gigantes y temibles. No se puede pedir más.