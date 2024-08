The Mortuary Assistant Análisis – Buena experiencia de terror muy poco intuitiva

The Mortuary Assistant es un juego de terror desarrollado por DarkStone Digital y publicado por DreadXP que sumerge a los jugadores en el inquietante mundo de la medicina forense. Este título combina elementos de simulación con una narrativa de horror psicológico. Los jugadores asumen el papel de Rebecca Owens, una joven asistente de morgue que debe enfrentarse a fenómenos sobrenaturales mientras realiza autopsias en el turno de noche.

La historia de The Mortuary Assistant se centra en Rebecca, quien comienza su nuevo trabajo en la morgue de River Fields. Lo que parece ser una noche rutinaria de trabajo se convierte rápidamente en una pesadilla cuando Rebecca descubre que la morgue está infestada por entidades demoníacas. Nosotros tendremos que descubrir qué cuerpo contiene un demonio y eliminarlo.

The Mortuary Assistant da sustos de verdad

La jugabilidad de The Mortuary Assistant combina tareas de simulación de autopsias con elementos de horror psicológico. Los jugadores deben realizar procedimientos forenses detallados, como embalsamamiento y análisis de cuerpos, mientras lidian con eventos sobrenaturales. La mecánica de juego no es intuitiva y está mal explicada. Quizás es lo peor del juego, el no saber qué hacer a pesar de la guía. Y lo tosco del control y de los menús.

Los puzles en The Mortuary Assistant son una parte integral de la experiencia de juego. Los jugadores deben resolver enigmas relacionados con los cuerpos y los fenómenos sobrenaturales para avanzar en la historia. Estos desafíos requieren pensamiento crítico y observación, ya que las pistas pueden estar ocultas en los detalles más pequeños. La combinación de puzles y horror crea una experiencia inmersiva y aterradora.

El diseño de terror en The Mortuary Assistant es excepcional, utilizando una variedad de técnicas para crear una atmósfera de miedo constante. Desde susurros inquietantes hasta apariciones repentinas, el juego mantiene a los jugadores en un estado de ansiedad constante. Los sustos están bien distribuidos y son efectivos, contribuyendo a una experiencia de terror psicológico que es tanto perturbadora como emocionante.

Puzles y autopsias para avanzar

A pesar de ser un título independiente, The Mortuary Assistant está bien optimizado para ofrecer un rendimiento fluido en una variedad de plataformas. Los desarrolladores han trabajado para asegurar que el juego funcione sin problemas, incluso en configuraciones de hardware más modestas. Sin embargo no está muy bien explicado y en las primeras partidas no sabrás cómo hacer las cosas. Esto deben solucionarlo.

Los gráficos de The Mortuary Assistant son cumplen, con un uso efectivo de la iluminación y las sombras para crear una atmósfera inquietante. Los modelos de los cuerpos y las herramientas forenses están diseñados con precisión, lo que añade una capa de autenticidad al juego. El diseño sonoro también cumple, con efectos de sonido que aumentan la tensión. Destacar que el título llega en español.

The Mortuary Assistant es un juego de terror que ofrece una experiencia única y aterradora. Con su combinación de simulación forense, puzles desafiantes y una narrativa de horror psicológico, este título se destaca en el género de terror. La atención al detalle en los gráficos y el diseño sonoro, junto con una jugabilidad inmersiva, hacen de The Mortuary Assistant un juego imprescindible para los aficionados al terror.