Brutal superioridad de Alcaraz (plata garantizada)

La primera vez que vi a Carlos Alcaraz enfrentarse a Augier-Aliassime fue en Copa Davis. Dí por hecho que don Carlitos se lo comería en un abrir y cerrar de ojos, porque venía de ganar su primer Grand Slam, el USA Open, y el jugador canadiense no parecía nada especial. Pero le ganó. Y le ganó no porque fuera superior a Alcaraz, objetivamente hablando, sino porque estaban en momentos vitales diferentes. Augier-Aliassime con un hambre voraz de éxito y Alcaraz saciado y tranquilo. El caso es que ganó el canadiense, y por eso cada vez que se enfrentan al principio tengo dudas. Y por lo tanto hoy no las tenía todas conmigo, porque Charles Xavier (por los superpoderes) Alcaraz, venía de jugar demasiados partidos seguidos. Pero si yo no las tenía todas conmigo era algo absolutamente indiferente, porque Carlos “el Muro del Palmar” tenía una absoluta confianza en sí mismo.

6-1 en el primer set. Parecía hecho, pero ganar el primer set hace que un jugador se relaje y baje la guardia. No Alcaraz, al menos no en las semifinales de los Juegos Olímpicos de París.

En el cuarto juego del segundo set cuando Augier va ganando cuarenta quince y parece que empieza a tener posibilidades de contener al toro que tiene enfrente. Pero Alcaraz sube hasta el deuce y convierte el deuce en ventaja. Entonces Augier-Aliassime ya se vuelve loco: empieza a hacer gestos raros, se muerde la camiseta, sube los hombros… no entiende que tiene que hacer para al menos conservar su servicio.

Y acaba perdiendo el juego con una doble falta.

Alcaraz ya tiene la plata garantizada en su primera participación en los Juegos Olímpicos. Aunque hasta el rabo todo es toro, como cuenta la sabiduría popular, tiene muy buena pinta, incluso si es contra Djokovic, el duelo final por el metal que más brilla.

Tigre Tigre (Alcaraz Alcaraz)