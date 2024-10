IRPH: Europa dejará sin excusas a los jueces españoles

El próximo día 12 de diciembre, a las 9.30 de la mañana, se hará pública una sentencia clave para los afectados por el IRPH. Según la comunicación emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea «la audiencia pública del Tribunal para la lectura de la sentencia se celebrará en la Sala de Audiencias del Tribunal el día y a la hora indicados anteriormente».

Nuevamente, han sido los abogados guipuzcoanos Maite Ortiz y José María Erausquin los responsables de dar un paso más a la hora de conseguir que los tribunales europeos apliquen la justicia que los afectados por el IRPH no encuentran en España.

Desde el año 2020, el TJUE se ha pronunciado sobre el IRPH en, al menos, tres ocasiones. En todas ellas el tribunal europeo ha dado la razón a los afectados por este índice, fijando criterios favorables a sus intereses. Así lo interpretaron los jueces que elevaron las cuestiones, ya que, tras recibir respuesta desde Luxemburgo, en todos los casos resolvieron anular la cláusula IRPH por abusiva.

No obstante, el Tribunal Supremo interpretó de manera torticera lo indicado por el TJUE, retorció las conclusiones del tribunal europeo y aplicó un criterio de validar todas las cláusulas IRPH sin siquiera analizar el contrato.

Las cuestiones prejudiciales elevadas por la jueza Eva Cerón, del Juzgado de Primera Instancia 8 de Donosti, en la causa en la que Ortiz y Erausquin defienden los intereses de los afectados frente a KutxaBank, incluyen preguntas que detallan expresamente la interpretación que el Tribunal Supremo español está haciendo de anteriores sentencias del TJUE. Servirán, por tanto, para ver si el tribunal europeo está de acuerdo o si, por el contrario, como ya ha sucedido en múltiples ocasiones en materias que afectan a la banca española, el TJUE corregirá nuevamente al Supremo español.

Por tanto, las respuestas del TJUE a las cuestiones planteadas pueden dar el golpe definitivo al IRPH, pues cerrarán la puerta a nuevas interpretaciones imaginativas por parte del Supremo.

La cuestión prejudicial elevada por la magistrada Cerón al tribunal europeo, a la que se opuso KutxaBank, está muy bien fundamentada y pone el foco en detalles como que los contratos de la entidad omiten la parte de la definición del IRPH en la que se explica que este índice que se calcula como una media de tipos TAE. Esto supone al consumidor una duplicidad de comisiones y gastos.

Esta duplicidad de gastos es objeto de una Circular del Banco de España que advierte a las entidades bancarias de la necesidad de acompañar el IRPH con un diferencial negativo para evitar que los préstamos referidos a IRPH se sitúen por encima del precio de mercado.

La prejudicial cuestiona la buena fe de Kutxabank al no aplicar dicho diferencial negativo y, por si esto fuera poco, no informar al consumidor de que su contrato incumple esta advertencia del Banco de España y que, por tanto, su préstamo será siempre más caro que la media del mercado.

El TJUE deberá aclarar en la próxima sentencia si la entidades debieron informar a los consumidores de la existencia (e incumplimiento) de esta advertencia del Banco de España.

La magistrada introdujo, además, una consecuencia adicional del hecho de calcular el IRPH con tipos TAE: el IRPH se ha calculado incluyendo elementos que se han declarado nulos por abusivos, como el caso de algunos gastos que se imputaban al consumidor. El juzgado donostiarra pregunta al TJUE si el hecho de que el IRPH se calcule considerando cláusulas declaradas nulas hace que la propia cláusula IRPH deba declararse nula.

Sobre las exigencias de transparencia, la prejudicial informa al TJUE de que el Supremo español ha decidido que todas las cláusulas IRPH superan el control de transparencia sin necesidad de realizar las comprobaciones y verificaciones exigidas por sentencias anteriores del Tribunal Europeo, y pregunta si esto es correcto.

Cerón también puso el foco en otros criterios muy polémicos del Supremo, como la dispensa de la obligación del banco para incluir en el contrato la definición completa del índice de referencia y de informar sobre evolución anterior de ese índice. La jueza pregunta al TJUE si esta dispensa debe ser incondicional y radical, como afirma el Supremo, o si, por el contrario, debe estar condicionada a acreditar que se facilitó información análoga o equivalente. Se cuestiona también si hay motivos para ignorar la normativa española que obliga expresamente a entregar dicha información.

La jueza, además, informa de contradicciones del Supremo como establecer que la falta de transparencia de la cláusula suelo sí supone su abusividad, pero no así para el IRPH. En efecto, no se puede olvidar que el Supremo estableció que, a pesar de la su falta de transparencia, la cláusula IRPH no es abusiva. La pregunta servirá para que el TJUE revise esta aparente contradicción.

Además, en pasado mes de marzo, la Comisión Europea emitió un dictamen muy contundente que afianza aún más las tesis defendidas en la cuestión prejudicial. Hay que recordar que en el año 2019, en la vista del asunto que provocó la primera sentencia sobre el IRPH, se produjo un duro enfrentamiento entre la Abogacía del Estado, que en vez de posicionarse en favor de los intereses de los ciudadanos fue más agresiva que los letrados de la entidad bancaria a la hora de defender la no nulidad del IRPH, y los representantes de la Comisión.

No se puede olvidar jamás lo que el abogado José María Erausquin declaró en una entrevista concedida a Diario16: «el Tribunal Supremo quiere llegar, sí o sí, a que la cláusula relativa al tipo IRPH sea válida, y, para ello, utilizará cualquier argumento […] Hay que decir que el método de cálculo del tipo IRPH no está en el BOE. El argumento es falso. Si quieres conocer el método de cálculo del tipo IRPH lo tienes que deducir de la definición. Luego, primero hay que localizar la definición en un BOE que no sabes cuál es. Si te enteras, sabrás que, en el BOE de 20 de septiembre de 1990, entre las páginas 27.498 y 27.508, encontrarás la Circular 8/90 del Banco de España cuyo Anexo VIII te define el índice, y donde se establece que constituye una media simple de los tipos TAE medios ponderados remitidos por las entidades al Banco de España. Conociendo esa definición, y comprendiéndola, ya te podrías hacer de una idea de cómo se calcula, cómo opera y como te puede afectar. Pero es que, para saber que incluye comisiones, como defiende el Tribunal Supremo, tienes que saber qué es un tipo TAE y qué elementos aglutina, porque, en caso contrario, no repararás en ello habida cuenta de que eres un consumidor, no un profesional. Lo que realmente publica el BOE es el dato que elabora mensualmente, pero ese dato numérico no permite conocer el método de cálculo del tipo IRPH ni los elementos que lo integran, del mismo modo que cuando el INE publica el IPC ello no implica que el consumidor esté siendo informado sobre cómo se configura o sobre qué elementos integran dicho IPC».