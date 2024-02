El alcalde de Sevilla lamenta no tener dinero para cuidar el edificio más emblemático de la ciudad

El proyecto de ‘cerrojazo’ del lugar público más emblemático de la capital andaluza a nivel mundial, la Plaza de España de Sevilla, ha sido abortado antes tan siquiera de dar sus primeros pasos por el “no” rotundo del titular del edificio, Patrimonio del Estado, adscrito al Ministerio de Hacienda. El proyecto ha sido ideado por el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por José Luis Sanz, del Partido Popular, para cobrar una entrada a los turistas de la Plaza de España, obra del prestigioso arquitecto Aníbal González realizada con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929 y escenario de películas legendarias como Lawrence de Arabia o Star Wars, entre otras. Precisamente el equipo municipal aprobó el pasado noviembre sus primeras ordenanzas fiscales desde que el PP recuperó la Alcaldía de Sevilla en las elecciones del pasado mayo. En ellas, el equipo municipal del PP, que hizo bandera electoral de la bajada de impuestos, ha aprobado recaudar en impuestos municipales unos cuatro millones de euros menos, aproximadamente un 1% de las ordenanzas municipales. Sanz ha argumentado que quiere cobrar una tasa turística a todos los visitantes foráneos de Sevilla de la Plaza de España porque “sólo con el presupuesto del Ayuntamiento no podemos conservar nuestro patrimonio, ni garantizar la seguridad del monumento”.

En medio de este enfrentamiento institucional entre Gobierno central y Ayuntamiento de Sevilla a raíz de la polémica propuesta del regidor hispalense, se da la circunstancia de que el equipo municipal de Sevilla sacó adelante a finales del pasado 2023 sus primeras ordenanzas fiscales con el apoyo del PSOE y la oposición de Vox y Podemos-Izquierda Unida. En aquel pleno extraordinario de noviembre, el portavoz del grupo municipal del PP y delegado de Hacienda, Juan Bueno, agradeció a las formaciones de izquierdas en el consistorio municipal el “diálogo y acuerdo” para haber hecho posible “ofrecer el mejor texto de ordenanzas fiscales” a los sevillanos, alabando el compromiso del alcalde de “rebajar la presión fiscal”.

El PP recuperó la alcaldía de Sevilla en mayo de 2023 con la bandera de la “rebaja de impuestos” y ha recibido el apoyo del PSOE a sus ordenanzas fiscales de 2024

Precisamente esta rebaja fiscal y la detracción de estos cuatro millones de euros en impuestos municipales chocan frontalmente con la polémica propuesta de ‘privatizar’ la majestuosa Plaza de España de Sevilla, un lugar de visita ineludible para los más de 3,4 millones de turistas recibidos en 2022, la tercera ciudad del país más visitada tras Madrid y Barcelona. El alcalde sevillano quiere pagar el mantenimiento y vigilancia del recinto público con lo recaudado con esta entrada a los visitantes foráneos de la provincia de Sevilla.

El “no” rotundo de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al proyecto del consistorio hispalense ha dejado en nada una iniciativa que sólo ha servido para exponer públicamente la política neoliberal a ultranza del PP, polémica en la que curiosamente no ha participado ningún miembro del equipo de gobierno del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, para defender la iniciativa de su colega de partido y alcalde de Sevilla. Montero aseguró en la red social X que “privatizar el espacio público no puede ser la respuesta para el cuidado y preservación de la Plaza de España de Sevilla, una joya cultural que pertenece a todos y a todas. Desde luego, el Ministerio de Hacienda no se va a prestar a ello”.