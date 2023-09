El cinismo del Señor Feijoó

Nos hemos pasado toda la legislatura escuchando al PP decir que si “gobierno Frankestein”, que si gobernar con independentistas era lo peor y que el Gobierno estaba vendido a etarras e independentistas.

Y resulta que el señor Feijoó, ha intentado que el PNV le diera la gobernabilidad, cuando le ha dicho que no, lo ha intentado con los “independentistas” que también le han dicho que no, no le importaba gobernar con el señor Puigdemont, después todo lo que han dicho de él, pero resulta que Puigdemont, no estaba por la labor de sentarse a hablar con ellos. Quizá no se le haya olvidado, que no puede residir en España, gracias a la pésima gestión que hizo del independentismo catalán ,el PP de este país. Lo mas sencillo que hubiera sido, hacer un plebiscito en toda España sobre el independentismo catalán, como se hizo en Gran Bretaña, con el tema del independentismo de Escocia.

Me parece increíble que en el PP no sean conscientes que con los señores que ellos pactan, el resto de partidos políticos, no quieran pactar. Todos los partidos políticos, han dicho por activa y por pasiva, que no gobernaran con VOX, que es un partido de extrema derecha, que no respetan los derechos constitucionales, que son los discípulos del franquismo e incluso en algunos casos del movimiento hitleriano.

Parece que no conocen la historia de este país, y mucho menos la historia europea; Hitler llegó al poder amparándose en unas elecciones, para después hacerse con el poder de forma absolutista. Algo muy similar a lo que intentó no hace tantos años en Estados Unidos, el trumpismo con su asalto al Capitolio. En España, no queremos que nos gobiernen estos señores, no queremos que puedan dar un “zarpazo” al Poder democráticamente elegido por el Pueblo Español. Y como algunos ex presidentes de este país, no saben ser hombres de Estado, ayudando al país a caminar hacia adelante; si no echar más leña al fuego, salió el “salva-patrias de Aznar” con su última chorrada.

Es increíble el cinismo del que hacen gala el señor Feijoó y su partido, para los que todo vale con tal de hacerse con el poder. En un país democrático, gobierna el que tiene más capacidad de diálogo, el que es más generoso en el respeto a otras posturas democráticas, el que tiene más capacidad de negociación, así ocurre en todos los países demócratas.

Señor Feijoó, mucho me temo que ha aceptado una responsabilidad, que va a ser usted incapaz de llevar a cabo. Con lo que va a ser una elección fallida, algo que ustedes tienen ya asumido, puesto que sólo hacen que meter miedo a los españoles, sin saber ni tan siquiera lo que el PSOE está dispuesto a aceptar.