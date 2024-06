El gobierno Sánchez insiste en la desigualdad

Nueva cesión al chantaje independentista por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Mientras las comunidades autónomas, tanto del PSOE como del PP, están preparando una rebelión en toda regla por la reforma del sistema de financiación autonómica y, sobre todo, por la posibilidad de que se conceda un modelo especial a Cataluña, el Ejecutivo no ha tenido el valor de rechazar de plano las exigencias del independentismo.

En este caso ha sido Esquerra Republicana de Catalunya, a través del diputado Francesc-Marc Álvaro Vidal, quien ha advertido al gobierno de Sánchez que ERC no facilitará la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat si no se acepta su propuesta de «cupo catalán».

En vez de negarse en redondo a esta propuesta, con la que el PSOE, en teoría, está frontalmente en contra, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en la oferta de trato singular en materia de financiación. Además ha abierto la puerta al desarrollo de las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía.

El diputado de Esquerra, además, ha insistido en la reclamación de una agencia tributaria catalana que recaude el 100% de los impuestos para, posteriormente, establecer una cuota de solidaridad.

Montero ha insistido también en que el Partido Socialista no comparte ese modelo de concierto económico. Eso sí, con Pedro Sánchez al frente, los cambios de opinión están a la orden del día y, en consecuencia, no es inhabitual que la ministra de Hacienda haya señalado que cree que hay que avanzar para reconocer las singularidades de financiación de Cataluña.

El propio Pedro Sánchez, a finales de 2023, no cerró la puerta a la creación de una agencia tributaria catalana.

Para ERC su propuesta es «económicamente viable, jurídicamente factible y homologable a nivel internacional. No pretendemos perjudicar a nadie. Una financiación singular y justa no es un privilegio, como dicen algunos, ni tampoco implica ir en contra de ningún territorio. Ahora no podemos pedir a ERC que renuncie a aquello que necesita nuestro país, que necesita nuestra gente. Por eso, desde esta responsabilidad que tenemos con Cataluña, podemos decir aquí y ahora que, sin soberanía fiscal, nosotros no facilitaremos ninguna investidura», ha dicho Álvaro Vidal.

La respuesta de María Jesús Montero ha sido apostar por hacer compatible la financiación singular de Cataluña con una reforma del modelo de financiación autonómica. Las comunidades del PSOE y del PP no estarán de acuerdo con esto. Como dijo Ishikawa Takuboku, «esta duna que la tormenta de una noche construyó; ¿tumba de quién será?»