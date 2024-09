“En un mundo cambiante y confuso, tener referentes sólidos es lo que puede salvarnos del sinsentido”

Retrotraernos al apasionante universo de los dioses de la antigua Grecia de una forma amena, impactante y sumamente original es una tarea que conlleva dificultades, todas ellas solventadas con nota por la escritora, artista visual y arquitecta Carlota Santos, que presenta en Mythos (Ediciones B) un precioso recorrido por la mitología clásica con espectaculares ilustraciones de la autora y textos explicativos cercanos para todo tipo de lectores. Zeus, Afrodita, Apolo y una larga lista de dioses son desde este momento algo más nuestros gracias a esta propuesta didáctica y visual.

Este bellísimo libro se disfruta tanto con la lectura como con la vista, sus ilustraciones y composición son en sí mismas una verdadera joya. ¿Satisfecha con el resultado final?

Muchas gracias. Ha sido un proceso de casi dos años y medio de trabajo, en los que he tenido la oportunidad de investigar tanto a nivel documentación como a nivel creativo. Aunque soy muy perfeccionista, creo que sí he conseguido un resultado con el que me siento identificada y crear un recorrido completo, visual pero profundo sobre la mitología griega, así que creo que sí.

Su formación académica es la de arquitecta. ¿Cuándo comenzó a verse atraída por el fascinante mundo de los mitos clásicos?

Desde muy pequeña he tenido dos grandes pasiones: dibujar y leer, en la adolescencia me comencé también a interesar por la escritura. Aunque mi formación es en arquitectura me considero una arquitecta muy humanista, siempre me ha apasionado la historia del arte, la mitología, la literatura, los idiomas… de estas fuentes se nutren mis distintas facetas creativas. Creo que tener un conocimiento amplio sobre disciplinas relacionadas con diferentes ámbitos de la cultura es clave en mi trabajo. Desde muy pequeña he tenido la suerte de contar con una amplia biblioteca en mi casa y de padres que se preocuparon por transmitirme el amor por la historia, el arte, los mitos… y en definitiva el conocimiento en general. Además, soy una persona muy curiosa y ávida lectora, creo que forma parte de mi manera de ser. Los mitos llevan formando parte de mi universo desde que tengo memoria.

“Los mitos llevan formando parte de mi universo desde que tengo memoria”

¿Cómo logra hacer atractivo para los lectores en general el siempre complejo universo de la mitología clásica?

Tras mucho estudio y de manera visual. Desde el primer momento tuve claro que en un solo libro (de en torno a 300 páginas) quería hacer un recorrido general pero riguroso a través la mitología griega. Mythos no es un libro de ilustración al uso, donde las ilustraciones van acompañadas de un pequeño texto en página blanca y al lado de la ilustración. Es un recorrido que trata de sumergir al lector en una experiencia y un viaje. Los textos tratan de ser profundos y rigurosos y complementarse con los diferentes recursos visuales que surcan el libro: desde mapas, escenas mitológicas, árboles genealógicos, florituras y ornamentos… todo tiene su razón de ser. La intención de ello es captar la atención y que la lectura sea fluida, no quería quedarme en un libro bonito con unos cuantos mitos ilustrados, sino enfatizar ese viaje a través de la mitología al completo.

¿Dónde cree que reside el secreto para llegar a tantos lectores y seguidores en las redes sociales?

El secreto no lo sé, lo que sé es que trato de ser fiel a lo que quiero transmitir, cuidar mucho la estética y las formas y hacerlo todo desde la pasión que tengo por dibujar y escribir, divulgar sobre un tema que me parece fundamental conocer, en este caso, la mitología griega. Creo que mostrar mi personalidad y mi manera de entender el mundo que vivimos también juega un papel clave, ya que ayuda a despertar la curiosidad y entender los conceptos de manera atractiva y visual desde la ilustración (que es lo que normalmente comparto en redes, además del proceso creativo, mi espacio de trabajo, mis ideales e ideas, mi estilo y concepto estético, mi visión del mundo…) todo forma parte de mi universo personal como artista y también como mujer.

Las ilustraciones de las deidades tienen una evidente influencia de la Europa del Rey Sol y Versalles. ¿Por qué ha encontrado inspiración en esa época concreta de la Historia?

Siempre me ha interesado mucho el vestuario de teatro, ballet y ópera, especialmente los dibujos de los siglos XVII y XVIII, que como mencionas son la inspiración directa de los retratos de los dioses olímpicos. Aunque en un comienzo realicé un acercamiento más clásico a los dioses, el descubrimiento de un dibujo de esta época del dios Poseidón me resultó muy estimulante y traté de realizar mi versión en ese estilo. El barroco es una fuente de inspiración constante en mi obra, sin embargo he incorporado elementos contemporáneos y detalles a los dibujos propios (como sandalias de Hèrmes, bailarinas de Miu Miu…) que los conectan con mi sensibilidad personal y el presente, con la sensibilidad también de mi generación. Las ilustraciones de Mythos están repletas de este tipo de detalles, dispuestos a ser descubiertos por el lector y que invitan, creo, a detenerse en ellas e investigar todos los detalles y conexiones con diferentes épocas… con ello también trato de reflejar lo atemporal de estos mitos.

Las explicaciones cercanas de los parentescos de los dioses nos hacen mucho más accesible su entendimiento y también ayudan a ello los didácticos árboles genealógicos. ¿Cree que existe un potencial público joven que puede así apreciar mejor aquel complejo universo de dioses y mitos?

Uno de mis retos más importantes en el libro ha sido precisamente ordenar la información de manera práctica y accesible. La elaboración de estos mapas y árboles familiares fue un proceso largo, pero sí, creo que es fundamental para entender el complejo mundo mitológico de una forma mucho más rápida y divertida sin perder rigor ni belleza por el camino. El ejercicio de orden y síntesis ha sido muy grande en el proceso de Mythos, para crear un libro muy completo pero accesible a todos.

“El barroco es una fuente de inspiración constante en mi obra, sin embargo he incorporado elementos contemporáneos y detalles a los dibujos propios que los conectan con mi sensibilidad personal y el presente”

Del inabarcable catálogo de deidades y mitos griegos, imagino que tendrá uno preferido por encima del resto. ¿Cuál y por qué?

Me gusta mucho el mito de Perséfone. “Perséfone era hija de Deméter, la diosa de los cultivos. Perséfone se encontraba recogiendo flores con algunas ninfas cuando Hades, dios del inframundo y hermano de Zeus, surgió de las profundidades del inframundo en su carro tirado por negros caballos y secuestró a la joven. Deméter, al desconocer el paradero de su hija, inició su búsqueda y provocó que la tierra dejara de dar frutos y se congelara. Mientras tanto en el inframundo Hades trataba de convencer a la joven Perséfone para que fuera su esposa, prometiéndole ser un buen marido y además, por supuesto, convertirla en la reina del inframundo. Deméter, furiosa y disgustada, siguió sin dejar a la tierra ser fructífera, hasta que Zeus, viendo el problema que esto generaba, trató de convencer a Hades para que devolviera a Perséfone a su madre. No obstante, Perséfone ya había comido unos granos de granada en el inframundo, lo que teóricamente le impedía abandonarlo.

Gracias a la mediación de Zeus consiguieron acordar que Perséfone pasaría seis meses con su madre en la tierra y seis meses con su marido en el Hades. De esta forma se explican las estaciones: los seis meses que Deméter está con su hija son la primavera y el verano, y los otros que están separadas son los meses más fríos, de otoño e invierno”

¿Y qué dios de todos ellos considera que más puede encajar con el mundo despiadado que vivimos actualmente en este siglo veintiuno, de guerras, políticas de odio y exclusión, etc.?

Atenea es la diosa de la sabiduría. Aunque no tengo remedios para el estado actual o futuro del mundo, creo que el conocimiento y la cultura son fundamentales para no dejarnos influenciar fácilmente por las corrientes de opinión pasajeras o los discursos fáciles que realmente no tienen contenido o que esconden agendas que no nos benefician en absoluto. Entre otros motivos, por eso considero que conocer la mitología es fundamental. En un mundo cambiante y confuso, tener referentes sólidos que podemos tildar de eternos y encontrar paralelismos entre ellos y nuestra vida, es lo que puede salvarnos del sinsentido. Los significados profundos que nos unen como cultura, no los sectarismos que nos dividen y enfrentan. Así que sí, Atenea, el conocimiento, el saber.