“Estamos manipulados a través de la mente”

Nacido en Taberno (Almería). Avelino Martínez Granados se define como un buscador. Psicólogo, fotógrafo y empresario, integra su perspectiva sobre el ser humano en la literatura. Decididamente escritor, presenta su nueva novela Los dormidos (Amazon, 2024), una trama sobre el entramado del poder que determina la vida de los individuos. Los dormidos es una novela que suma análisis y fuerza narrativa para irrumpir en la rutina del lector, logrando dejar muchas preguntas. ¿Los grandes acontecimientos sociales funcionan como impactos fabricados? ¿Hasta qué punto la vida del individuo depende de su autonomía o de las decisiones globales? ¿Cuál es la verdadera realidad? En esta entrevista Martínez Granados se revela como uno de los nombres a tomar en cuenta en la narrativa española de ficción.

¿Qué cuenta “Los dormidos”?

Ubicada en el año 2169, la novela narra la historia de un joven que emprende un viaje por diferentes continentes para reencontrarse con sus amigos de la universidad. El plan de Ludas era, en principio, puramente lúdico, pero la aparición de Siu, una integrante del gobierno mundial, trastoca los planes del protagonista. A través de una trama de amor y deseo, Ludas observa cómo la sociedad en la que vive —muy avanzada, no solo en ciencia y tecnología, sino también en justicia, cultura, paz y estructura política— puede retroceder a tiempos convulsos, similares a los de 150 años atrás. Los fantasmas del pasado reaparecen en una trama con un desenlace poco convencional que invita a la reflexión.

Usted es psicólogo y Ludas, el protagonista, es neuropsíquico. ¿Hay paralelismos entre ambas vidas?

No, no es autobiográfico. Ludas es neuropsíquico porque su formación en la comprensión de la mente humana resulta clave para el desarrollo de la trama. La mente y la conciencia son dos conceptos de los que aún no tenemos clara ni su ubicación ni su funcionamiento, pero sabemos que son fundamentales para entender el "cómo", el “porqué" y el "para qué"; es decir, de dónde venimos y hacia dónde vamos. No parece difícil intuir que vivimos en un estado de cierta confusión.

Estamos ante una novela reflexiva. Autores como José Saramago y Javier Marías cultivaron historias en las que el narrador contaba historias al mismo tiempo que introducía reflexiones a modo de ensayo. ¿Esa es la línea de su literatura?

La novela, sin duda, invita a la reflexión y puedo decir que se orienta en esa dirección. El formato novelado es más "amable" y entretenido; sin embargo, en mi línea de pensamiento, la conceptualización y la moraleja tienen un papel fundamental. Por eso decidí darle esta estructura.

Volviendo a la trama de “Los dormidos”, el cuestionamiento de la realidad es el punto determinante. Cuéntenos sobre este aspecto.

La realidad parece diferente para cada uno de nosotros, ya que nuestras mentes están condicionadas por dogmas, creencias e ideologías. Llegar a un acuerdo sobre lo que es "real" se convierte en una tarea titánica en esta sociedad fragmentada y, quizás, carente de identidad. No existe un consenso para definir la verdad. Las injusticias se justifican a través de interpretaciones y el uso del lenguaje; la educación se manipula, la política también... Mientras tanto, ¿cuál es la verdadera realidad?

En el viaje del personaje, el mundo ideal se convierte en un entramado de manipulaciones. ¿Los grandes acontecimientos son una planificación del poder?

En esto, probablemente habría cierto consenso. Deberíamos desglosar el poder en capas y entender hasta dónde llega cada una. El poder existe, no porque algunos lo posean de forma intrínseca o justificada, sino porque estamos manipulados a través de la mente. No somos conscientes de lo que realmente somos. Sin embargo, no debemos subestimar el poder de la naturaleza. A lo largo de la historia, hemos visto que es infinitamente más poderosa que nuestra especie y sus egos.

El desarrollo como lo veía Ludas,¿no era tal?

Ludas vivía en una sociedad mucho más desarrollada que la nuestra. La confusión surge a raíz de una serie de acontecimientos que le hacen temer que todo lo logrado pueda desmoronarse, volviendo a épocas ya olvidadas. No puedo revelar mucho más, pero el desenlace es sorprendente. Invita a la reflexión y nos impulsa no solo a la esperanza, sino a expandir nuestra conciencia.

¿Tiene alguna anécdota especial que le haya comentado algún lector de “Los dormidos”?

A pesar del poco tiempo que “Los dormidos” lleva en el mercado, ya he recibido algunos comentarios de los lectores: “La trama y el estilo van de la mano para enganchar al lector sin ninguna duda. Sin embargo, a medida que te sumerges en la lectura, descubres una serie de capas conceptuales sorprendentes que te invitan a reflexionar sobre muchos aspectos sociales, culturales, tecnológicos, espirituales y políticos que hoy están más presentes que nunca”. Otro lector comenta: “Me está encantando. Un libro diferente. A pesar de la profundidad de los temas que aborda, es de lectura fácil”. Y también: “Me ha encantado el libro; desconocía al autor. Una gran obra y un nuevo descubrimiento”.