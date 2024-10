El Banco de España estudiará las hipotecas REDAL

Diario16+ ha confirmado que la semana pasada se produjo la visita de dos responsables del Banco de España al Congreso de los Diputados. Consta registrada una reunión con Félix Alonso, miembro de la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados, el que los afectados conocen por su etapa como Director General de Consumo y su defensa de los derechos de los hipotecados REDAL, creciente e IRPH.

Según los datos confirmados, a esta discreta reunión acudieron dos interlocutores del Banco de España, el diputado Carlos Martín Urriza (miembro de la ejecutiva de Sumar) y un profesor titular de universidad experto en contratos REDAL. Se trataron principalmente el tema de los errores en las fórmulas financieras, el problema de las hipotecas crecientes y la cuestión de la doble retribución del IRPH.

Ambiente de colaboración en las hipotecas crecientes

Según ha declarado Félix Alonso a Diario16+, el Banco de España va a tomar cartas en el asunto y su predisposición a una justa defensa de los consumidores hipotecarios es total. “Hay que considerar que el tema REDAL es nuevo y complejo, y todos sabemos que la administración es como un enorme navío que toma nuevas rutas siempre lentamente, pero debo decir que estamos satisfechos tanto por la predisposición como por los puentes de colaboración que van a establecerse”.

Poco más ha trascendido de dicha reunión pero puede decirse que, por lo que se refiere a las hipotecas de cuota creciente, el Banco de España sigue en la línea de su malestar, que expresó hace ya veinte años a las entidades financieras. No sólo se dieron las advertencias en el año 2006 del entonces Director general de supervisión del Banco de España, Pedro Pablo Villasante, sino también las reiteradas advertencias en las guías hipotecarias o en los propios documentos de la Asociación Hipotecaria Española: si un sistema de amortización es diferente del francés, el contrato debe especificar claramente sus características. Ningún contrato de cuota creciente variable advirtió que se pagaban más intereses que con la amortización francesa.

Sandra Fernández, coordinadora del grupo de afectados por hipoteca creciente, ha señalado que los afectados están hartos: “En mi caso, mi entidad ha llegado incluso a publicar en sus memorias anuales que dejaron de comercializar estos contratos debido a su toxicidad. Es desesperante comprobar cómo todo el mundo sabe que hemos sido engañados menos quienes tienen que dictar las sentencias. Tenemos un serio problema judicial en España con los jueces civiles cuyas sentencias revelan que no han entendido nada de lo que se planteaba en el juicio”.

La misma semana que tenía lugar esta reunión, Diario16+ ha confirmado también cómo se ha llegado a un récord de despropósito jurídico en Barcelona: dos juzgados de primera instancia, ante dos contratos diferentes pero con el mismo sistema de amortización, habían validado que en uno de ellos se emitieran recibos de cuotas crecientes constantes y en el otro de cuotas crecientes no constantes. “No sé qué más hace falta para probar que ni la propia entidad ni los jueces entienden lo pactado en una hipoteca creciente”, se lamenta Sandra Fernández.

A pesar de que no trascendieran más elementos de la reunión en el Congreso de los Diputados, Félix Alonso es optimista: “Tendremos noticias pronto, y los afectados saben que siempre he hecho todo lo posible para cumplir con lo que les he prometido”.