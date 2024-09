Canal Sur cesa a la editora de ‘Los reporteros’ dos meses después de vetar el reportaje del décimo aniversario de la coronación de Felipe VI

La directora de Servicios Informativos de Canal Sur, Carmen Torres, ha aprovechado este periodo de descanso estival para acometer un cambio decisivo en el organigrama informativo deLos reporteros, el programa estrella de la cadena pública andaluza en sus 35 años de emisión ininterrumpida: el cese de su editora, Eva Villegas, que a partir de ahora desempeñará su trabajo como redactora de los informativos Noticias 2 de la noche. Esta decisión de la dirección de Canal Sur se produce apenas dos meses después del veto impuesto a un reportaje ya preparado para su emisión sobre el décimo aniversario de la coronación de Felipe VI el pasado 19 de junio, que generó una oleada de solidaridad a nivel nacional con el equipo de profesionales de Los reporteros tras la polémica decisión de la dirección de la radiotelevisión pública andaluza. La dirección de Canal Sur esgrimió que se había hecho “un reportaje sobre la abdicación de Juan Carlos I y no sobre los diez años de reinado de Felipe VI”.

El equipo de edición de Los reporteros intentó sin éxito consensuar con la dirección de Canal Sur el contenido definitivo del citado reportaje. Finalmente, no se llegó a un punto de encuentro y la pieza no llegó a emitirse, como estaba previsto inicialmente.

La dirección de Canal Sur emitió el 25 de junio pasado un comunicado en el que negaba “cualquier veto o manipulación” y añadía que “el reportaje entregado no cumple con el principio periodístico de actualidad, no abordaba los asuntos principales que han marcado el reinado de Felipe VI y se centra casi en exclusividad en los motivos de la abdicación de Juan Carlos I, que no eran el motivo del encargo ni la efeméride que sí abordaron todos los medios de comunicación nacionales”.

La APS manifiesta su total respaldo a los profesionales de @losreporteroscs, el programa informativo más veterano de @canalsur. Sus trabajadores han hecho, y hacen, el periodismo que tiene que hacer un medio público: veraz, honesto, riguroso y profesional #OrgullodeReporterospic.twitter.com/iCDuXYJfGV — Asoc. Prensa Sevilla (@aprensasevilla) June 27, 2024

La Asociación de la Prensa de Sevilla fue una de las muchas entidades periodísticas que respaldaron sin fisuras a los profesionales de Los reporteros tras la decisión de la dirección de Canal Sur de vetar el reportaje sobre los diez años de reinado de Felipe VI. Esta asociación mostraba “su total respaldo a los profesionales de Los reporteros, el programa informativo más veterano de Canal Sur. Sus trabajadores han hecho, y hacen, el periodismo que tiene que hacer un medio público: veraz, honesto, riguroso y profesional”.

El Consejo Profesionalde Canal Sur Radio y Televisión, órgano autónomo elegido por las y los profesionales del ente público encargado de velar por la independencia y las buenas prácticas periodísticas, aseguraba que el trabajo estaba listo para su emisión inmediata el 19 de junio pasado, fecha de la coronación del monarca. “El monográfico está montado, los pasos de la presentadora grabados y la promoción en redes lista”, aseguraron los trabajadores de Canal Sur. Pese a ello, a última hora la dirección de la televisión pública andaluza decidió abortar la emisión del reportaje. El Consejo Profesional subrayó que la decisión de vetar este reportaje no obedeció en ningún momento a criterios profesionales “y quizá sí a motivos relacionados con el contenido del mismo”.

La no emisión del reportaje sobre los diez años de reinado de Felipe VI provocó una oleada de solidaridad a nivel nacional con el equipo de Los reporteros

Solo 24 horas antes de la fecha prevista para su emisión, la dirección de Informativos decidió no emitirlo. Ahora, apenas dos meses después de una polémica que trascendió a nivel nacional por las denuncias de censura de sus propios profesionales, la directora de Servicios Informativos de Canal Sur Televisión comunica el cese de la editora de Los reporteros “por necesidades organizativas de la cadena y la reorganización de la redacción de los Servicios Informativos”.

Villegas ha sido editora de Los reporteros durante los últimos cuatro años, tiempo en el que el programa informativo ha cosechado unos índices de audiencia más que notables y ha recibido una decena de premios relevantes en las más diversas disciplinas.

Eva Villegas recibe el III Premio de periodismo Paco Moreno de AMINER sobre minería metálica andaluza, en 2022.

Excelentes datos de audiencia y una decena de premios

Los programas emitidos en esta última temporada 2023-2024, el equipo de Los reporteros ha alcanzado una audiencia media del 7,5%, con picos de hasta el 14,5% en el programa del 18 de mayo pasado y también un 11,6% en septiembre de 2023. El tercer mejor dato de esta pasada temporada lo registró el pasado 20 de abril con un 11,3% de audiencia. La temporada anterior, la audiencia media fue del 9%. Los reporteros incluso ha superado en Andalucía a Informe Semanal, de TVE, en la mayoría de ocasiones en que ambos programas informativos han competido en la misma franja horaria.

El programa informativo estrella de la historia de Canal Sur también ha recibido una decena de prestigiosos galardones. Solo en los últimos años, durante la etapa de Eva Villegas como editora, ha recibido en 2021 el V Premio Andalucía a la Diversidad LGTB, concedido por la Federación Andalucía Diversidad. En 2022, Los reporteros obtuvo el Premio Paco Moreno de Minería, concedido por Aminer, con un reportaje sobre Río Tinto, y también el Premio Ciudad de Guadix, por un reportaje sobre la vida en las cuevas de este municipio granadino.

En enero de 2023, Los reporteros se alzó con el prestigioso Premio Internacional de Periodismo Chaves Nogales en su modalidad de Televisión, por un reportaje sobre los abusos de la Iglesia. También el pasado año, el equipo de profesionales de este programa de Canal Sur obtuvo el VII Premio de Periodismo contra la Violencia de Género en la categoría de Televisión, otorgado por la Fundación Aliados por la Integración, por el reportaje sobre el aniversario del crimen machista de Ana Orantes.