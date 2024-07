Encendido alegato de Moreno Bonilla de la libertad de los medios coincidiendo con la manipulación, intrusismo y censura en Canal Sur

El bienquedismo es al suavón lo que el cemento armado al caradura. El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de limitar la financiación institucional de medios de comunicación sin lectores a través de contratos publicitarios ha generado una airada defensa de la libertad de expresión de los medios de comunicación por parte del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, precisamente en unos días que arrecian las críticas al ejecutivo andaluz por el férreo control a todos los niveles que ejerce sobre la línea informativa del ente público andaluz, Canal Sur, cuyos trabajadores vienen denunciando reiteradamente desde hace ya varios años incontables episodios de manipulación informativa, intrusismo de profesionales ajenos a la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y también censura, como la denunciada por los profesionales de su programa informativo estrella desde hace 35 años, Los Reporteros, tras decidir la dirección de Canal Sur no emitir un reportaje ya totalmente terminado por sus profesionales sobre el décimo aniversario de la abdicación de Juan Carlos I y la coronación de Felipe VI.

Nuestro presidente, el que impulsa y aprueba que Canal Sur sea una tele sectaria y de partido, sale a defender la “libertad de expresión” y se queda más ancho que largo. Qué arte. https://t.co/FaDuE8J2Cu — Pepe Fernández (@Pepe_Fdez) July 5, 2024

Durante la presentación en Sevilla este jueves del Anuario del Grupo Joly 2024, el presidente andaluz ha realizado un encendido alegato a favor de la libertad de los medios de comunicación y contra las injerencias del poder político en su independencia informativa. Su intervención, que tenía un claro destinatario en el presidente del Gobierno de la nación, parecía calzar al dedillo con la denuncia que estos días pasados los propios profesionales de la televisión pública andaluza han realizado de las injerencias políticas en su labor informativa por parte del ejecutivo andaluz, a través de la dirección del ente público, en manos de los periodistas Juan de Dios Mellado y Carmen Torres.

Reciente protesta de los trabajadores de Canal Sur contra la censura de la dirección del ente.

Moreno Bonilla asegura que “nos encontramos en un momento delicado para la independencia y la libertad de los medios de comunicación” y añade que “la reacción ante noticias que no gustan no puede ser jamás la represalia ni poner en duda su credibilidad y la profesionalidad de los periodistas”. Precisamente este cuestionamiento de sus profesionales es el que ha realizado hace solo unos días la dirección de Canal Sur tras la censura impuesta al reportaje sobre la coronación de Felipe VI.

“La reacción ante noticias que no gustan no puede ser jamás la represalia”, dice Moreno Bonilla solo días después de la censura impuesta en Canal Sur a un reportaje sobre la coronación de Felipe VI

El presidente andaluz subraya que “el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación incide en combatir las injerencias políticas en los medios y velar por su pluralismo e independencia”. Un discurso que calza perfectamente con las denuncias de los profesionales de Canal Sur ante los reiterados episodios de manipulación, censura e intrusismo dirigidos directamente desde el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, denunciados por los trabajadores de Canal Sur a través de exhaustivos informes periódicos del Consejo Profesional de la RTVA, órgano autónomo del ente público andaluz encargado de velar por la independencia y las buenas prácticas periodísticas.

“La persecución de la prensa libre es el peor síntoma en un país democrático. No se puede limitar a los medios. La realidad no se cambia cerrando los ojos, sino conociéndola porque es la única forma de acabar con lo que no nos gusta y avanzar”, aseguró Moreno Bonilla en el acto del Grupo Joly.

Por 1ª vez en la historia de #Canalsur su Dirección ha cargado hoy directa y públicamente contra sus trabajadores. Todo el apoyo a los compañeros de @losreporteroscs obligados a defender su profesionalidad.

34 años de #periodismo de calidad en #Andalucía no se manchan https://t.co/LHKlrTxkLn — Consejo Profesional RTVA (@ConsejoRTVA) June 25, 2024

Hace solo unos días, los profesionales de Los Reporteros, programa en emisión de forma continuada desde el 15 de enero de 1990, recibieron el apoyo unánime de sindicatos, asociaciones profesionales y la oposición política a excepción de Vox, por su “profesionalidad” demostrada a lo largo de más de tres décadas tras las críticas recibidas por la propia dirección de Canal Sur. Decenas de trabajadores de Canal Sur protestaron en las puertas de todas las sedes provinciales del ente público andaluz contra la “censura” impuesta por la dirección al reportaje de Los Reporteros.