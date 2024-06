El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha elogiado el modelo económico de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, calificándolo como la «locomotora económica de nuestro país». Estas declaraciones se produjeron durante la clausura de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), solo cuatro días después de que Ayuso condecorara al presidente de Argentina, Javier Milei, conocido, entre otras lindezas, por su oposición a la justicia social.

Feijóo afirmó que, aunque otras comunidades como Andalucía, Valencia y Galicia están creciendo, Madrid destaca como líder en crecimiento económico. Sin embargo, este modelo económico ha sido ampliamente criticado por su enfoque en políticas de bajos impuestos y reducción del gasto público, lo que ha generado desigualdades significativas.

Isabel Díaz Ayuso ha implementado un modelo económico neoliberal que, si bien ha impulsado ciertos indicadores económicos, ha dejado a muchos ciudadanos en una situación precaria. La reducción de impuestos y la privatización de servicios públicos han llevado a una disminución en la calidad de la sanidad y la educación públicas, perjudicando a las clases medias y bajas que dependen de estos servicios.

El elogio de Feijóo a este modelo ignora las consecuencias sociales negativas que conlleva. «Madrid es la locomotora económica», dice Feijóo, pero ¿a qué costo? Las políticas de Ayuso han creado un entorno favorable para las grandes empresas y las rentas más altas, mientras que muchos trabajadores y familias luchan por acceder a servicios básicos de calidad.

Un Gobierno que «cree en España» o en intereses Particulares

Feijóo también expresó su deseo de un Gobierno que «crea en España» y sugirió que el actual Ejecutivo se mantiene en el poder por intereses personales. «Si su único objetivo es mantenerse en el Gobierno, se equivoca de prioridades», afirmó. Sin embargo, las políticas promovidas por Ayuso y apoyadas por Feijóo están a todas luces más alineadas con los intereses de una élite económica que con los de la mayoría de los ciudadanos.

La crítica a la supuesta falta de compromiso del Gobierno actual contrasta con la realidad de un modelo económico que prioriza la reducción de impuestos sobre los servicios públicos esenciales, que a corto o medio plazo acabarán en un deterioro de la cohesión social y aumentarán las desigualdades.

La necesidad de un debate económico más inclusivo

El elogio de Feijóo hacia el modelo económico de Ayuso y la reciente condecoración de Milei reflejan una visión de la economía que no toma en cuenta las necesidades de los más vulnerables. En lugar de centrarse en políticas que benefician a unos pocos, es crucial desarrollar un modelo económico inclusivo que fomente el crecimiento sostenible y la justicia social.

La economía de Madrid, aunque potente en términos de PIB, no puede ser vista como un modelo a seguir sin una evaluación crítica de sus impactos sociales. Un crecimiento económico que no mejora las condiciones de vida de todos los ciudadanos y que socava los servicios públicos no es sostenible a largo plazo.

Mientras Feijóo y Ayuso promocionan un modelo económico que presenta Madrid como la «locomotora» del país, es fundamental analizar las implicaciones sociales y económicas de estas políticas. La sostenibilidad y la equidad deben ser pilares de cualquier modelo económico que aspire a ser verdaderamente beneficioso para toda la población.