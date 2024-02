Fiscalía ve indicios de delito en el ataque simbólico a Sánchez y solicita reabrir el caso

La Fiscalía de Madrid ha interpuesto un recurso para solicitar la reapertura de la investigación sobre un incidente ocurrido en Nochevieja, donde se apaleó un muñeco representando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cerca de la sede del PSOE en la calle Ferraz. El Ministerio Público argumenta que este acto constituye una amenaza grave hacia el presidente, aludiendo a la posibilidad de que detrás de este acto exista una discriminación ideológica.

Según la Fiscalía, este hecho no solo representa una amenaza, sino también un ataque al principio de igualdad y no discriminación, insinuando que la acción fue premeditada y con intenciones claras de desprecio y intimidación hacia Sánchez y su ideología. Además, recalca que la elección del lugar y las declaraciones asociadas al acto no indican una acción espontánea, sino una organizada con el fin de denigrar y amedrentar.

La instancia judicial ha enfatizado que el acto no puede considerarse amparado por la libertad de expresión, puesto que la manifestación en la que ocurrió no tenía relación con el evento violento. La Fiscalía argumenta que el permiso concedido por la Delegación del Gobierno para la celebración no contemplaba actos de esta naturaleza, lo cual distancia aún más los hechos de cualquier justificación basada en la libertad de crítica o expresión política.

Por tanto, la Fiscalía solicita al juzgado reconsiderar su decisión anterior de archivar el caso, basándose en que la jueza Concepción Jerez había determinado que los hechos no constituían un delito bajo el argumento de que «la falta de educación no es delito». Este recurso de reforma busca no solo reabrir la investigación sino también profundizar en la identificación de los responsables y su posible vinculación con ideologías extremistas o grupos violentos, destacando la gravedad de la situación y la necesidad de una revisión judicial más exhaustiva.