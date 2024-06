Grupo de control entrevista al Dr. Aaron Kheriaty

Esta semana, en Grupo de Control, hemos tenido el privilegio de charlar con Aaron Kheriaty.

El Dr. Kheriaty es uno de los demandantes en el caso histórico sobre libertad de expresión Missouri v. Biden, que impugna la censura gubernamental en las redes sociales. Por su trabajo sobre este tema, el periodista Matt Taibbi lo ha llamado «el teórico más ambicioso de la era industrial de la censura». El Dr. Kheriaty también desempeña funciones de docencia y asesoramiento en el Brownstone Institute, el Zephyr Institute, el Paul Ramsey

Institute y el Simone Weil Center for Political Philosophy.

Aaron Kherathy es un médico especializado en psiquiatría y autor de tres libros, incluido el más reciente, «The New Abnormal: The Rise of the Biomedical Security State (2022)». Es miembro y director del Programa de Bioética y Democracia Estadounidense en el Centro de Ética y Políticas Públicas.

El Dr. Kheriaty se graduó en Filosofía y Ciencias Premédicas en la Universidad de Notre Dame, obtuvo su título de médico en la Universidad de Georgetown y completó su residencia en psiquiatría en la Universidad de California Irvine (UCI). Durante muchos años fue profesor de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la UCI y director del Programa de Ética Médica en UCI Health, donde presidió el comité de ética. También presidió el comité de ética del Departamento de Hospitales Estatales de California durante varios años. Fue despedido de la Universidad de California después de impugnar el mandato de la universidad sobre la vacuna contra la COVID-19 en un tribunal federal.

El Dr. Kheriaty ha escrito libros y artículos para público profesional y no profesional sobre bioética, salud pública, libertades civiles, teoría política, ciencias sociales, psiquiatría, filosofía, religión y cultura. Su trabajo ha sido publicado en el Wall Street Journal, el Washington Post, Newsweek y muchos otros medios.



En cuestiones de políticas públicas y atención médica, ha hablado ante la Asociación Médica de California y ha testificado ante el Comité de Salud del Senado de California y el Senado de los Estados Unidos. El Dr. Kheriaty ha brindado asesoramiento sobre cuestiones éticas relacionadas con la COVID-19 durante la pandemia para la Oficina del Presidente de la Universidad de California, la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange y el Departamento de Salud Pública de California.

En esta interesante entrevista, hemos podido charlar sobre el jarro de agua fría que ha supuesto la decisión de la Corte Suprema sobre la cuestión prejudicial planteada por el Cirujano General Federal, Vivek Murthy, que anulaba la decisión del juez del 5º Distrito por la que se prohibía a la Administración Biden seguir presionando a las compañías de redes sociales como Meta, Twitter o Amazon. Un jarro de agua fría que, sin embargo, simplemente devuelve el asunto al juez del distrito 5º, ya que la Corte Suprema sólo ha valorado la legitimación de los demandantes, sin entrar a juzgar el fondo del asunto.

También hemos podido comentar las últimas noticias sobre los procesos que se están llevando a término en sendas comisiones de investigación, tanto en la Cámara de Representantes de EE. UU. como en el Senado, por los que vamos conociendo más cuestiones sobre el origen de SARS-CoV2, la campaña de encubrimiento orquestada por altos cargos del sistema de salud de EE. UU. y de la OMS sobre los proyectos de ganancia de función, y sobre la censura impuesta por los poderes fácticos en colusión con el gobierno de EE. UU. alrededor de estos asuntos. Por último, hemos hablado de su último libro, «The New Abnormal», en el que profundiza sobre las nuevas formas de totalitarismo que encierran realidades ya tangibles para todos, como la seguridad biométrica, la biovigilancia médica o las monedas digitales de banca central (CBDC).

Para ver la entrevista pulsa aquí.

https://beatalegon.tv/video/entrevista-a-aaron-kheriaty/