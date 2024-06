Guerra civil en Francia: el sombrío pronóstico de Macron ante las elecciones legislativas

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha emitido una advertencia sobre el posible riesgo de una «guerra civil» en Francia, en caso de que los extremos políticos lleguen al poder tras las elecciones legislativas previstas para el 30 de junio y el 7 de julio. Macron señala que la cohabitación con la ultraderecha lepenista o el frente de izquierdas podría desatar tensiones insalvables en el país.

Preocupaciones de Macron ante el avance de los extremos

En una entrevista concedida al programa de podcasts Génération Do It Yourself, Macron ha subrayado que la victoria de la Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen, que lidera las encuestas, o del Nuevo Frente Popular de izquierdas, podría generar una situación de conflicto interno en Francia. «La respuesta de la extrema derecha divide y lleva a una guerra civil, porque enfrenta a las personas dependiendo de su religión o de su origen», afirmó el presidente.

Macron ha sido objeto de críticas por participar activamente en la campaña electoral, lo que algunos consideran inapropiado dada su posición como garante de las instituciones. Sin embargo, el mandatario justifica su intervención señalando que tanto RN como La Francia Insumisa (LFI), que lidera el Nuevo Frente Popular, son reacciones del electorado a problemas reales y profundas preocupaciones.

Reacciones de los líderes políticos

Las declaraciones de Macron han suscitado reacciones adversas entre sus adversarios políticos. Jordan Bardella, líder de la Agrupación Nacional, replicó que «un presidente no debería decir eso». Por su parte, Jean-Luc Mélenchon, líder de Francia Insumisa, criticó duramente al presidente en una entrevista en France 2TV, argumentando que las propias políticas de Macron son las que están fomentando el conflicto interno.

«Cuando estás harto y la vida diaria es dura, puedes sentirte tentado a votar por los extremos que tienen soluciones más rápidas. Pero la solución nunca será rechazar a los demás», declaró Macron, subrayando la importancia de mantener la cohesión social frente a las tentaciones populistas.

Propuestas electorales y visiones contrapuestas

En el marco de la campaña electoral, los partidos han presentado sus programas con enfoques diametralmente opuestos en temas clave como la seguridad y la inmigración.

Agrupación Nacional (RN)

El partido de extrema derecha, liderado por Jordan Bardella, ha centrado su programa en la prioridad nacional. Esta propuesta busca otorgar ventajas sociales y acceso preferencial a la vivienda protegida a los ciudadanos franceses, una medida que excluye a los extranjeros y que choca con el marco legal tanto francés como de la Unión Europea.

Nuevo Frente Popular

En contraste, el Nuevo Frente Popular aboga por una política de acogida incondicional. Su programa incluye la expropiación de alojamientos vacíos para los sin techo y la derogación de las leyes de inmigración actuales. Además, planean regularizar a los indocumentados y crear una agencia de salvamento para los inmigrantes en el Mediterráneo.

Coalición centrista de Macron

La coalición centrista en torno a Macron propone una línea más moderada, enfocándose en reducir la inmigración ilegal en coordinación con la UE y fortalecer la autoridad republicana. Entre sus medidas destaca la implementación de penas cortas y rápidas para menores infractores a partir de los 16 años y la restricción de atenuantes legales para estos casos.

Contexto y perspectivas

La decisión de Macron de disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones anticipadas fue motivada por los resultados de las elecciones europeas, donde la Agrupación Nacional obtuvo una amplia victoria. El presidente defiende esta decisión como un acto de confianza en el pueblo francés, a pesar de las críticas de sus adversarios.

Las encuestas sugieren que la Agrupación Nacional ganaría con un 35% de los votos en la primera vuelta, seguida por el Nuevo Frente Popular con un 27% y la coalición centrista de Macron con un 19%. Este panorama electoral subraya la polarización creciente en la sociedad francesa y el desafío que enfrenta Macron para mantener la estabilidad y la unidad del país.

La advertencia de Macron sobre el riesgo de una «guerra civil» resalta las tensiones latentes en Francia y la importancia de las próximas elecciones para definir el futuro político del país. Los diferentes programas electorales reflejan visiones enfrentadas sobre cómo abordar los problemas de seguridad e inmigración, temas centrales en el debate público actual.