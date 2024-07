Injerencia de Rusia en Cataluña: «La guerra necesita euros»

Tras el registro de la Fundación Catmon, otra de las tapaderas para la obtención de recursos de cara a la independencia, se desprende de las anotaciones que Francesc Homs (consejero de la Presidencia del Gobierno de Cataluña entre 2012 y 2016) aseguró que “la declaración unilateral de independencia (DUI) es “imprescindible” y que “la guerra necesita euros”.

En este sentido, altos cargos del departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, como Josep Lluís Salvadó y el ex president, Pere Aragonés, “realizaron viajes por Europa para reunirse con representantes de entidades de calificación de deuda y entidades financieras pues uno de sus objetivos era poder financiarse en los mercados internacionales en caso de declarar la independencia”. Hechos que se contrastaron en las investigaciones del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

En la documentación del sumario del Caso Voloh, al que Diario16+ ha tenido acceso, se da por hecho que Víctor Terradellas habría mantenido contactos con “personas vinculadas a Rusia”, como el exdiputado del partido oficialista Rusia Unida, Serguéi Markov, quien según el atestado policial “estaría dispuesto a responder a cualquier pregunta de la justicia española sobre sus contactos con Terradellas”.

El intermediario de Puigdemont entró en contacto con este misterioso ciudadano ruso para obtener al menos “el respaldo político de Rusia en caso de declarar la independencia”. Según El Periódico de Cataluña, en un manual elaborado por el Instituto para la Estabilidad Europea en el 2010, en el que se detallan los principales laboratorios de ideas en Rusia y sus representantes, Markov es descrito como “un consejero del Kremlin” y un “promotor de las políticas del Gobierno ruso”. Miembro de la denominada Comisión Presidencial de la Federación Rusa para Contrarrestar los Intentos de Falsificar la Historia en Detrimento de los Intereses Rusos, un organismo ya disuelto formado por el líder del Kremlin cuya función radicaba en “defender a Rusia contra quienes quieren negar la contribución soviética en la victoria en la Segunda Guerra Mundial”, Markov se ha alineado por completo con posiciones ultrarreaccionarias contra los derechos cívicos de los homosexuales, llegando a asegurar que el sexo entre dos hombres “no es normal”, al igual que una parte importante de la clase política en Rusia, se congratuló con la victoria del presidente Donald Trump en las presidenciales del 2016.

El Periódico contactó con Markov, que ha reconocido que la Generalitat de Puigdemont le llegó a ofrecer el reconocimiento de la anexión rusa de Crimea por parte del Govern a cambio del apoyo del Kremlin a la declaración unilateral de independencia (DUI). “Nos entrevistamos en tres ocasiones, acompañado de una periodista catalana que me conoce; me quería utilizar como contacto para que yo me dirigiera a los órganos de poder” (con esa propuesta), explicaba Serguéi Markov al diario catalán.

Segun recuerda Markov, se reunieron con el emisario de Puigdemont al menos tres veces en el otoño del 2017, “en dos ocasiones seguidas primero, luego se marcharon (de Rusia) y volvieron”. Los contactos se produjeron en los días previos al referéndum.

En una entrevista con La Vanguardia, Markov explicó con detalle cómo Rusia obtiene información sobre terceros países que es trasladada al presidente Putin: a través del cuerpo diplomático o del servicio de inteligencia o del servicio de inteligencia militar.

Así pues, Terradellas, “siguiendo instrucciones de Carles Puigdemont”, entró en contacto con Serguéi Markov para obtener al menos el respaldo político de Rusia en caso de declarar la independencia. En este punto, la Guardia Civil llama la atención sobre el hecho de que Santiago Vidal Marsal, detenido el 20 de septiembre de 2017, había afirmado públicamente y, entre otras muchas cosas, “que disponían del respaldo de un tercer país no europeo que estaba formando a una unidad de Mossos d’Esquadra en tácticas de contraespionaje”.

Víctor Terradellas tenía previsto viajar una vez más, el 28 de mayo, a Rusia, para supuestamente ultimar la implementación de sistemas de bitcoins. Sin embargo, ese desplazamiento nunca llegó a realizarse, ya que cuatro días antes fue detenido.