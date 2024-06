Injerencia rusa en España: «Esto se está haciendo con el OK de Puigdemont»

El juez Joaquín Aguirre ha abierto en los últimos días una pieza separada del Caso Voloh tras la negación por parte de la Audiencia Provincial de Barcelona de la prórroga para la instrucción sobre la injerencia rusa en España relacionada con el procés catalán.

Los indicios y pruebas recogidas en los documentos de la Guardia Civil, a los que Diario16+ ha tenido acceso, indican que la investigación debe continuar, aún más tras la entrada de Víctor Terradellas y Xavier Vendrell (una de las personas encargadas de gestionar el servicio que Unipost prestó a la Generalitat para el reparto de las cartas en las que se nombraban a los componentes de las mesas electorales durante el referéndum del 1-O).

Para los investigadores de la Guardia Civil, resulta curioso que un empresario, teóricamente ajeno al Gobierno catalán, se presentara en la sede del Departamento de Hacienda para que unos informáticos de este departamento le entregaran algo que a todas luces es “importante para los hechos que se están y se van a desarrollar ese día y los siguientes”.

Terradellas y Vendrell, empresario militante de Esquerra Republicana de Cataluña, consejero de Gobernación entre 2006 a 2013, y con antecedentes por terrorismo y pertenencia a la banda armada Terra Lliure, hablan sobre los soldados rusos en apoyo a la revolución catalana.

Víctor Terradellas: Esta gente le dijo al presidente si quería diez mil soldados aquí (ininteligible) catalana… El jefe de arriba de todo… ¿eh?… se cagó en las bragas… Te pido que esta conversación no salga de aquí, ¿vale?

Xavier Vendrell: ¿Eso en el octubre?

VT: El veintitrés o veinticuatro, espera no… el veinticuatro hicimos venir al jefe de Rusia esto y que pagaban toda la deuda…

En otro momento se vuelve a hablar sobre el desembarco de tropas del Kremlin en Barcelona.

XV: Habrían venido los diez mil tíos aquí. ¿Cómo les entrarían diez mil tíos aquí?

VT: Claro, eso se necesita, la infraestructura y tener la potestad de tener aeropuerto.

XV: Yo creo que lo harían de manera a lo bestia, te meten un barco.

VT: Te meten un barco…

XV: Ya, pero un barco ruso a la que pase de la OTAN dirá dónde va usted.

VT: El ejército español lo hace así.

XV: Los españoles sí, pero si Rusia interviene, la OTAN reaccionará, ¿qué hará la OTAN?

VT: Sí, sí, pero siempre les he dicho que no los quiero, yo no los quiero. Yo siempre les he dicho, mira, si hiciéramos una cosa de estas la gente nos dejaría de, nos dejaría de seguir, tú no puedes ir por la rusa, se tiene que hacer como hasta ahora, ahora sepamos que caerá gente. Presidente lo ha de saber… El presidente se cagó el otro día, dice, no quiero ser responsable de que nos maten a gente, y no quiere ser responsable ni que te defiendan como si fueses una urna, pero necesitas cien muertos. Por eso siempre vamos nosotros, el Miquel y yo, el Casals, le metes un millón de personas en Plaza Sant Jaume, un millón de personas en Plaza Sant Jaume quiere decir que desde Plaza Cataluña hasta Colón está lleno. Tendrán que matar para entrar…

XV: Se nos pasó el arroz, no hubo cojones.

Uno de los encausados llega a decir que todo estaba listo y preparado, pero que Carles Puigdemont “es va cagar a les calces” (se cagó en las bragas, según la traducción al castellano). Para la Guardia Civil, este audio sugiere que se planteó incluso la “presencia de efectivos (soldados rusos) para conseguir las pretensiones independentistas, pero el presidente Puigdemont ‘se cagó’, en términos utilizados por los interlocutores, porque no quería afrontar esa responsabilidad”.

Los interlocutores no alardean, sino que comentan escenarios que se han planteado y estudiado. Pero a la supuesta ayuda militar de Putin se une el apoyo financiero, puesto que los implicados hablan de que sus “contactos rusos” estarían dispuestos a pagar la deuda de Cataluña.

En ese sentido, el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona investigó esa trama económica tras las declaraciones de Santiago Vidal Marsal (senador por Esquerra), quien aseguró que “si el Estado español cierra el grifo del FLA [Fondo de Liquidez Autonómico] con toda la prudencia necesaria que nos piden desde el Govern, os puedo adelantar que hay dos fondos de inversión internacionales, no europeos, que nos abrirán una línea de crédito de hasta 200.000 millones de euros. El Govern de la Generalitat podrá pagar todas las pensiones, todos los sueldos de los funcionarios”.

Llama la atención, según los agentes, la prudencia y el sigilo con el que se mueven los investigados como Xavier Vendrell, quien en un audio asegura cosas como que “porque si a mí me detectan los servicios secretos…”; o “escucha, lo que me jode es que me salpiquen la red, es la única agencia que tengo testeada”; o “aquí lo que tenemos que hacer es ir muy al tanto con que no se vincule que esto pueda ser una cosa que hacemos nosotros y que sea de decir que esto se está haciendo con el OK de Puigdemont o de Torra”.