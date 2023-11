Interinos: ¡Qué escándalo! He descubierto que aquí se juega

¿Se acuerdan ustedes de Casablanca? Esta mítica frase la pronuncia Renault, el prefecto de policía, al “descubrir” que el local de “Rick” es también un casino no declarado. E inmediatamente después, en el plano siguiente, el jefe de sala le entrega sus ganancias y la comisión que habitualmente percibía.

Pues con eso del Lawfare pasa exactamente lo mismo. Y si no que se lo pregunten a las víctimas del Popular y del Santander, a los “beneficiados” por toda la corrupción del Partido Popular, a la persecución judicial sufrida por Podemos y sus dirigentes, empezando por Pablo Iglesias, y, por supuesto, los independentistas, para los que se retorció la ley con la mayor indecencia. A los afectados por las cláusulas suelo y las cláusulas abusivas de los bancos. A los perdones fácticos que han agraciado a la ultraderecha y a los policías violentos. A la patente de corso que han tenido hasta ahora, franquistas, fascistas y nazis. A unos periodistas que se les permitía el lujo de mentir e insultar, de “filtrar”mentiras policiales y a otros que se les cerraba el periódico porque no eran de “los nuestros”.

Pero a mí me parece infinitamente más grave lo ocurrido con los interinos. Porque el Lawfare ha sido por puro y simple clasismo.

De siempre, se ha considerado por los funcionarios que han pasado una oposición, que los interinos eran carne de cañón, simple carne de cañón que debían atender aquello que no querían hacer ellos. Y así he conocido personalmente como Magistrados del TSJC trataban a los jueces interinos, como los directores de colegio acoquinaban a los profesores interinos, y muchas veces con mayores capacidades que los funcionarios “pata negra”.

Y no nos engañemos, ha sido una práctica tolerada y hasta aplaudida por el populismo, especialmente el de derechas. Y no solo en nuestro país, Lula da Silva es un claro ejemplo de lo que le puede pasar a uno cuando se alían la ultraderecha, la judicatura y el ejército con base golpista; pero no podemos olvidar a Mónica Oltra o Vicky Rosell, que fueron a por ellas a destruirles personal y públicamente.

Y ahora, el Poder Judicial se rompe las vestiduras porque alguien ha dicho lo que todos sabemos; eso de que aquí, la justicia, en cuanto toca lo social, está dirigida.

Los interinos tienen ya muchas sentencias que les reconocen sus derechos por parte del TJUE, y, sin embargo, la judicatura española, que debe sometimiento al TJUE, continúa remoloneando.

La biblia los define muy claro, “sepulcros blanqueados”.