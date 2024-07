Kamala Harris cosecha una avalancha de apoyos como aspirante presidencial

La renuncia de Joe Biden a su candidatura para la reelección ha desencadenado una ola de reacciones y movimientos estratégicos dentro del Partido Demócrata. Esta decisión, tomada en medio de presiones internas y tras un desastroso desempeño en el debate contra Donald Trump, ha abierto la puerta para que Kamala Harris emerja como la posible candidata presidencial del partido. La situación actual refleja tanto la incertidumbre como la esperanza de un nuevo liderazgo capaz de unir y dirigir a la nación hacia un futuro prometedor.

Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos y posible candidata demócrata a la presidenciales de noviembre 2024

La Decisión de Joe Biden

Joe Biden, quien ha servido como presidente de los Estados Unidos desde 2021 y como vicepresidente durante la administración de Barack Obama, anunció su decisión de retirarse de la carrera presidencial, describiéndola como un acto de amor por su país. En un comunicado, Biden expresó su deseo de que el Partido Demócrata encuentre un candidato extraordinario para las próximas elecciones. Barack Obama, en un comunicado, evitó respaldar directamente a Kamala Harris, pero elogió a Biden como un "patriota de primer orden". Obama pidió al Partido Demócrata que nomine a un "candidato extraordinario" durante la Convención Nacional Demócrata en agosto. Esta falta de apoyo explícito a Harris ha generado especulaciones sobre posibles alternativas dentro del partido, incluyendo la figura de Michelle Obama.

Joe Biden has been one of America’s most consequential presidents, as well as a dear friend and partner to me. Today, we’ve also been reminded – again – that he’s a patriot of the highest order.



Here’s my full statement: https://t.co/Bs2ZumFXxe — Barack Obama (@BarackObama) July 21, 2024

Kamala Harris: la nueva esperanza demócrata

Tras el anuncio de Biden, Kamala Harris recibió rápidamente una avalancha de apoyos. La vicepresidenta, que ha sido una figura clave en la administración Biden, declaró su intención de postularse como candidata presidencial. Su campaña ha ganado impulso con el respaldo de figuras prominentes del Partido Demócrata, como Bill y Hillary Clinton, así como de líderes en el Congreso.

Statement from President Clinton and Secretary Clinton pic.twitter.com/R7tYMFWbsu — Bill Clinton (@BillClinton) July 21, 2024

Gobernadores como Gavin Newsom de California y Josh Shapiro de Pensilvania, quienes también eran considerados posibles candidatos, han mostrado su apoyo a Harris, allanándole el camino.

Tough. Fearless. Tenacious.



With our democracy at stake and our future on the line, no one is better to prosecute the case against Donald Trump's dark vision and guide our country in a healthier direction than America’s Vice President, @KamalaHarris. — Gavin Newsom (@GavinNewsom) July 21, 2024

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, también se espera que respalde a Harris próximamente, eliminando así a los principales rivales dentro del partido.

President Biden is a great public servant who knows better than anyone what it takes to defeat Donald Trump. His remarkable work to lower prescription drug costs, fix the damn roads, bring supply chains home, address climate change, and ensure America’s global leadership over… — Gretchen Whitmer (@gretchenwhitmer) July 21, 2024

El papel de Barack Obama La postura de Barack Obama ha sido objeto de análisis y especulación. Aunque elogió a Biden y enfatizó la necesidad de un candidato excepcional, evitó mencionar a Kamala Harris. Obama ha estado activo en la recaudación de fondos para la campaña de Biden y Harris, pero también ha habido rumores de que estaba entre aquellos que instaban a Biden a retirarse. Esta ambigüedad ha llevado a algunos a considerar a Michelle Obama como una posible candidata, aunque esto no ha sido confirmado.

Apoyos y recaudación de Fondos

La respuesta de la base demócrata ha sido notable. ActBlue, una plataforma de recaudación de fondos para acciones políticas reportó que se recaudaron casi 50 millones de dólares en microdonaciones solo en la tarde del domingo, tras el anuncio de Biden. Este nivel de apoyo financiero refleja un entusiasmo renovado entre los simpatizantes demócratas y una fuerte movilización para las próximas elecciones.

La Convención Nacional Demócrata

La Convención Nacional Demócrata, que se llevará a cabo en agosto en Chicago, será crucial para formalizar la candidatura de Harris. Aunque Harris parte como la favorita, la convención podría ser un proceso abierto si los delegados de los estados muestran renuencia a respaldarla unánimemente. En tal caso, se llevarían a cabo votaciones entre los delegados para determinar el candidato final del partido.

Statement from Democratic National Convention Chair Minyon Moore pic.twitter.com/8ADjy0whsB — 2024 Democratic National Convention (@DemConvention) July 21, 2024

La decisión de Biden de retirarse ha generado tanto desafíos como oportunidades para el Partido Demócrata. La unidad dentro del partido y la capacidad de presentar un frente cohesionado serán vitales para enfrentar a Donald Trump en las elecciones de noviembre. Kamala Harris, con su experiencia y el creciente apoyo, parece estar en una posición sólida, pero deberá consolidar su liderazgo y asegurar el respaldo de todos los sectores del partido.

Democratic National Convention

Kamala Harris se perfila como la nueva líder del Partido Demócrata, con un fuerte respaldo tanto financiero como político. Sin embargo, la falta de un apoyo explícito de Barack Obama y las especulaciones sobre otros posibles candidatos indican que el camino hacia la nominación no estará exento de desafíos. La convención demócrata de agosto será decisiva para definir el futuro liderazgo del partido y su estrategia para las elecciones de noviembre.