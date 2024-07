La verdadera "libertad" de Milei se basa en purgar periodistas no afines

El portavoz del presidente argentino Javier Milei, Manuel Adorni, ha anunciado su intención de restringir el acceso de periodistas a la Casa Rosada. Adorni afirmó que busca crear una "sala de prensa de élite" y establecer un nuevo sistema de acreditación para los medios "según su alcance y su audiencia". Estas declaraciones han suscitado preocupación entre defensores de la libertad de prensa, quienes ven en esta medida un intento de acallar las voces críticas y limitar la transparencia gubernamental.

Busca institucionalizar el destrato ('trato irrespetuoso o desconsiderado hacia Milei) gubernamental a la prensa.

Un Gobierno que no tolera las críticas

Desde su llegada al poder en diciembre pasado, el presidente Javier Milei no ha ocultado su animadversión hacia los medios de comunicación críticos con su administración. Las frecuentes descalificaciones hacia periodistas y medios que no comparten sus ideas se han convertido en una constante. Ahora, el gobierno parece dispuesto a institucionalizar este destrato con la propuesta de Adorni de limitar el acceso a la Casa Rosada.

Adorni, en una entrevista con Luis Majul en La Nación, defendió la iniciativa argumentando que busca la "excelencia" y que solo los medios y periodistas que cumplan con ciertos criterios de "alcance, audiencia y experiencia" podrán acceder a la sede gubernamental. "Vamos a hacer una sala de prensa de élite", declaró Adorni, añadiendo que los periodistas deberán demostrar que "merecen estar cerca del presidente".

Criterios de acreditación

Aunque Adorni no especificó todos los criterios que se utilizarán para determinar quiénes podrán acceder a la Casa Rosada, mencionó que se priorizará la experiencia y la relación de dependencia con los medios. "Se buscará la excelencia para acreditar medios según su alcance, según su audiencia, y además exigiendo determinadas características a los periodistas, en términos de experiencia y que tengan relación de dependencia con los medios", explicó.

La propuesta ha generado polémica, ya que sugiere que el gobierno tendrá un papel activo en decidir qué periodistas pueden cubrir las actividades presidenciales, algo que contradice la práctica habitual donde son las propias empresas de medios las que eligen a sus corresponsales. Además, esto refuerza la percepción de que la administración de Milei solo quiere permitir el acceso a periodistas que sean afines a sus políticas y que no planteen preguntas incómodas.

Un modelo para imitar

Adorni mencionó que la idea del gobierno es imitar el sistema de acreditación de la Casa Blanca en Estados Unidos, donde solo tienen acceso los medios nacionales y los periodistas con una experiencia mínima y acreditada de diez años. "La Casa Blanca exige condiciones para la acreditación, y ese esquema es el que pretendemos implementar aquí", señaló el portavoz.

El gobierno ya está trabajando en una resolución para "regular" la acreditación de los periodistas en la Casa Rosada. Según fuentes oficiales, se consultará a diversas cámaras y entidades periodísticas y empresariales, así como a los periodistas acreditados en la sala de prensa, para definir los criterios de acceso. "La resolución tardará por lo menos un mes en definirse", indicaron.

Rechazo a periodistas críticos

La intención de restringir el acceso periodístico llega poco después de que el gobierno negara la renovación de la acreditación a la periodista Silvia Mercado, conocida por sus posiciones críticas hacia la administración de Milei. Mercado presentó una acción de amparo ante la Justicia para poder seguir ejerciendo su trabajo, acusando a Karina Milei de haberle retirado el permiso "por decisión discrecional".

Adorni defendió los ataques de Milei a periodistas y comunicadores, argumentando que el gobierno no tolerará la mentira. "La mentira no la soportamos. Menos de un periodista que hoy te miente con una cosa y mañana te puede mentir con temas mucho más graves y sensibles que incluso puedan poner en riesgo a Argentina. No lo vamos a permitir", afirmó el portavoz. "Vos te podés equivocar, lo que no podés es decir una mentira para dañar".

La propuesta de Adorni, portavoz de Milei de restringir el acceso de los periodistas a la Casa Rosada representa un paso preocupante hacia la limitación de la libertad de prensa y la transparencia gubernamental en Argentina. Al controlar quién puede y quién no puede informar sobre las actividades presidenciales, el gobierno de Javier Milei corre el riesgo de crear un entorno informativo sesgado y controlado, donde las críticas y la vigilancia independiente del poder quedan severamente restringidas. Esta medida no solo socava los principios democráticos fundamentales, sino que también pone en peligro el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y completa sobre sus gobernantes.