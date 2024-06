Junts presiona a ERC con la posibilidad de repetir elecciones si no hay investidura de Puigdemont

Junts per Catalunya intensifica su presión sobre ERC para forzar una repetición electoral en caso de que no se pueda llevar a cabo la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat. El candidato de JxCat a las elecciones europeas, Toni Comín, ha hecho hincapié en que si Puigdemont no es propuesto como candidato a la investidura, será inevitable repetir los comicios en Cataluña.

Comín ha instado a ERC y la CUP a unirse en una lista unitaria en caso de que no se logre formar Gobierno y se vea obligado a convocar nuevas elecciones en otoño. La posibilidad de una lista conjunta independentista se plantea como una alternativa viable en caso de no poder investir a Puigdemont, siendo considerada como el segundo mejor escenario por Comín. La idea de reunir al independentismo bajo una sola propuesta electoral ha sido planteada por varios dirigentes de Junts, destacando que en unas nuevas elecciones una lista conjunta independentista quedaría claramente en primer lugar.

Por su parte, el recién elegido presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, ha advertido sobre la «desnacionalización de Cataluña» que, a su juicio, se produciría con una presidencia de Salvador Illa. Llach ha llamado a los partidos independentistas a ocupar todos los espacios políticos posibles para evitar este escenario, señalando la importancia de alcanzar acuerdos, como la mesa del Parlament que debe constituirse próximamente, para evitar esta situación de «no retorno» en Cataluña.

En medio de esta tensa situación política, los dirigentes independentistas siguen buscando fórmulas para mantener su unidad y fortaleza en un contexto electoral incierto. La posibilidad de una repetición electoral y una lista conjunta independentista se plantea como una opción estratégica para Junts per Catalunya en caso de no poder llevar a cabo la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat.