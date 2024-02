La Federación de Periodistas elude salir en defensa de los 16 periodistas acusados de manipuladores por el PP tras su giro sobre Puigdemont

Un total de 16 periodistas de otros tantos medios de comunicación de muy diferente espectro ideológico se reunieron el pasado viernes 9 de febrero con “un alto dirigente” del Partido Popular, que numerosos medios ya identifican públicamente como el propio presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo. Allí, este alto cargo del PP se abrió a la posibilidad de conceder indultos “con condiciones” al propio Carles Puigdemont y al resto de los condenados por el procés, y también reconoció que contempló la posibilidad de una amnistía, aunque unas horas después el propio Feijóo dijo en un mitin de la campaña gallega que la idea perduró “menos de 24 horas”. Ante semejante escándalo mediático, el PP no tuvo más remedio que apuntar al mensajero como único causante de todos los males. Paradójicamente, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), principal entidad que defiende los intereses de los periodistas de este país, ha eludido salir en defensa de la honestidad e integridad ética y profesional de los 16 periodistas acusados de manipuladores por la dirección del PP.

Todos y cada uno de estos medios reunidos con el “alto dirigente” popular recogieron este brusco cambio de timón en el discurso oficial del PP sobre la ley de amnistía que negocia el Gobierno de Pedro Sánchez con Junts. Rápidamente, la dirección del PP plegó velas ante el revuelo causado y apuntó directamente a los propios periodistas, a los 16 sin exclusión, por “haber sacado de contexto”, según su portavoz en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, las palabras de esta enigmática fuente popular que fueron publicadas en la madrugada del sábado durante la celebración de la Gala de los Premios Goya del cine español.

Los titulares de esta noticia en los distintos medios de los 16 periodistas reunidos con el “alto dirigente” del PP fueron similares y enfocados informativamente en una misma línea: “Feijóo daría el indulto a Puigdemont ‘con condiciones’ y nunca a cambio de una investidura” publicó OkDiario. El País tituló así su pieza: “Feijóo, abierto a estudiar un indulto condicionado a Puigdemont en un plan de “reconciliación” para Cataluña”. En la misma línea, ElConfidencial.com tituló: “Feijóo plantea un indulto a Puigdemont condicionado a que sea juzgado y rechace la vía unilateral”. “Feijóo indultaría a Puigdemont si es juzgado y acepta la Constitución y la ley” publicó el diario online El Independiente. Y La Vanguardia señaló que “Feijóo se muestra dispuesto a aceptar un indulto condicionado a Puigdemont”.

“Manipuladores”, “Brunete Mediática sanchista” y otras acusaciones se han vertido sobre los 16 informadores sin que la FAPE haya emitido tan siquiera un comunicado de protesta

Los medios convocados por el PP el pasado 9 de febrero fueron: El País, la Cadena SER, El Periódico de España, ABC, La Vanguardia, Eldiario.es, Público, RNE, TVE, Antena3, Efe, ElConfidencial.com, El Independiente, La Sexta, 20 Minutos y OKdiario. Todos ellos sin discusión interpretaron de forma similar el mensaje de esa misteriosa fuente popular: Feijóo contempló abiertamente la amnistía en el conflicto catalán como camino hacia la “reconciliación”, en una línea claramente similar a la tomada ahora por el ejecutivo de Sánchez. Pese a ello, el líder popular la descartó, aunque asume del mismo modo la existencia de un problema judicial al que debe buscarse una solución vía indultos condicionados. Y como conclusión final, este “alto dirigente” del PP, que muchos reconocen al propio Feijóo, asume que para ello Carles Puigdemont no debe ser condenado por terrorismo, como actualmente contempla el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.

Numerosos dirigentes del PP se volcaron los días posteriores a apuntar a la “Brunete mediática del Sanchismo”, según el diputado Rafael Hernando, como protagonista una campaña de manipulación de unas declaraciones que habían partido paradójicamente de una fuente del más alto nivel reconocida por el propio PP.

https://x.com/Rafa_Hernando/status/1756644309875519738?s=20

También el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, salió rápidamente a la palestra para apuntar directamente contra los periodistas negando la mayor, las propias declaraciones de la fuente oficial del PP. Tellado acusó a los 16 informadores de haber “sacado de contexto” las palabras de la propia cúpula de su partido. “El PSOE se ha lanzado a una campaña orquestada por determinados medios para decir lo que no es y demostrara cierto contacto entre PP y el independentismo catalán cuando no lo hay y no lo ha habido”, añadió Tellado, obviando que han sido 16 medios de muy diferente línea ideológica los que han coincidido en el mismo mensaje informativo.

https://x.com/oscar_puente_/status/1757538167375163786?s=20

Pese a estas graves acusaciones contra la profesión periodística en general y contra estos 16 profesionales de otros tantos medios de comunicación en concreto, la FAPE no tiene previsto actuar en ningún sentido contra el PP tras acusar de manipulación a toda la prensa española en general.