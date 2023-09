«Las jugadoras de la Selección han iniciado una revolución porque están hartas»

Desde 2016, la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional viene luchando por los derechos de las mujeres que trabajan en todos los ámbitos del deporte. No sólo deportistas sino también técnicas, árbitras, juezas, gestoras y directivas de federaciones o clubes, abogadas, psicólogas, fisios y un largo etcétera de profesiones vinculadas al deporte. A través de sus Comisiones han creado una red de trabajo donde se comparte conocimiento y se promueve el empoderamiento de las mujeres a través de proyectos relacionados con los objetivos. Asimismo, trabajan para aumentar la visibilidad del deporte femenino en los medios de comunicación, imprescindible para que futuras generaciones de niñas quieran hacer del deporte su medio de vida.

A raíz del caso Rubiales, han alzado su voz frente a la torpeza de la Real Federación Española de Fútbol. Su vicepresidenta, Arantxa Uría, habla sin tapujos de una realidad extrapolable a otras federaciones deportivas.

Una curiosidad: ¿cómo llegó al fútbol?

Primero, como empezamos todos, como simple aficionada, y luego cuando el fútbol femenino empieza a despuntar, empieza a hablarse de él como que va a ser una realidad, porque cada vez hay más niñas que juegan y bueno, yo inmediatamente empiezo a ver que esas niñas tienen un montón de carencias y que no se las trata igual. Y entonces, como yo empiezo a detestar eso, porque lo estaba viendo en mi día a día, decido que voy a dar un paso adelante, y me convertí en representante de futbolistas chicas, decidí apoyarlas, porque los representantes de futbolistas masculinos estaban en otras cosas. Ahí empecé, seguí, y llevamos unos años luchando por los derechos. Primero de las futbolistas y luego de todas las deportistas. Fui avanzando y conociendo a otras mujeres de otras federaciones y vi que, en el fondo, los problemas siempre eran los mismos. De ahí me uní a la Asociación para conseguir tener más fuerza y nuestros objetivos.

¿Qué sensación le provocaron esas imágenes del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol besando a Jenni Hermoso?

Bueno, nosotras ya conocíamos la forma de ser de Rubiales, lo que pasa que siempre era un poco de puertas adentro y, bueno, sí que me chocó mucho que lo hiciera públicamente, que lo hiciera con ese descaro, que lo hiciera cuando sabía que todas las cámaras del mundo lo estaban enfocando. Entonces, sí que nos quedamos en un principio perplejas y, al minuto, ya dijimos: pues se acabó, esto no, no se puede consentir más, vamos a hacer algo. Y a partir de ahí yo creo que, de una manera, pues realmente natural, nos empezamos a llamar, nos empezamos a coordinar y empezó todo esto.

Dice que, de puertas adentro, ya conocían esa forma de actuar de Rubiales…

Sí, claro, porque nosotras estamos en contacto diario con las jugadoras. Vamos a ver, el señor Luis Rubiales firma un documento en el cual rechaza la formación de una Liga Profesional Femenina. O sea, uno de los mayores enemigos del fútbol femenino en España el expresidente de la federación. Mal empezamos. Y con él su toda su gente, toda su estructura, pues desde un primer momento rechazaban el fútbol femenino. El fútbol femenino alcanza el status de profesional, y a partir de ahí empiezan los problemas. Hay fútbol femenino, sí, pero desde un primer momento no se respeta. Estamos hablando de respeto, no ya de temas monetarios. Que muchas veces hablan de salarios y no es lo único, lo principal es la falta de respeto, que no utilizan las mismas infraestructuras, ni los mismos campos, ni tienen los mismos médicos, ni terapeutas o nutricionistas.

¿Qué ocurre entonces? Se encuentran con unas jugadoras que, además, son buenas, son muy buenas profesionales, que van progresando y, claro, cuando llegan al tope de su desarrollo profesional, dicen: vale, yo ahora me he ganado todo eso que no me querías dar. Pues ahora que me lo he ganado, dámelo. Y ahí fue el primer encontronazo, hace un año.

¿Qué pasó entonces?

Respecto a los problemas con el entrenador, ellas estaban con sus miras puestas en el campeonato mundial, evidentemente. Ellas sabían que tenían posibilidades de hacer un buen desempeño en el campeonato. Y querían tener un entrenador que tuviera el mismo nivel de profesionalidad que ellas tenían y exigían. Y entendían que el entrenador tenía carencias. Y luego, pues era un control sobre ellas muy férreo, en el que ellas se sentían tratadas como si fueran menores de edad o poco más o menos.

Por ejemplo, tener que dormir en el hotel con las puertas abiertas y él entrar por allí, para ver si efectivamente estaban durmiendo. Cada vez que tenían que salir del hotel decir a dónde iban y con quién iban. Cuando volvían, dar explicaciones de lo que habían hablado… o sea, cosas que ya entran dentro de lo íntimo.

Bueno, volvemos a lo mismo, yo siempre lo he dicho. Una cosa es la disciplina deportiva, que evidentemente hay que aceptarla y es necesaria. Otra cosa es que la disciplina deportiva impere sobre otros derechos hasta constitucionales, como es la intimidad. ¡Caramba, no todo es disciplina deportiva! Entonces, bueno, ellas empiezan a denunciar ese tipo de comportamientos y ¿cuál es la respuesta? Pues ninguna. No se les hace caso. Entonces ellas se plantan y la solución de la Federación es el chantaje, intentar dividir…y, como ve usted, no les está saliendo bien, les ha explotado toda la cara.

¿Hubo más capítulos además de tratar a futbolistas profesionales como si fueran niñas de 15 años en un campamento?

En general es eso, una falta de respeto que se nota en el día a día y quieras o no, eso hace mella. Y entonces, llega un momento en el que dices: no, esto no se puede consentir. Más si lo comparas con el tratamiento a la selección masculina, ¿no? Entonces, claro, las comparaciones son odiosas. Y al final pues te acabas cansando e intentas un poco luchar por tus derechos. Como decía Alexia Putellas: “Si nosotras lo que queremos es jugar. Pero tenemos que perder parte de nuestro tiempo en esta lucha”.

¿Sabía el Consejo Superior de Deportes lo que venía sucediendo hace un año en la Real Federación Española de Fútbol?

Sí, sí, claro. El Consejo lo sabía todo.

¿Y qué respuesta daba?

Ninguna.

¿De verdad que las jugadoras no recibieron jamás respuesta del Consejo Superior de Deportes?

No, no, no, no, no. Reciben las denuncias siempre con muy buenas palabras, muy buenos ánimos. Dicen que lo van a solucionar, pero no hacen nada, dejan que las cosas se desarrollen, y ya está. Digamos que no ejercen sus competencias.

Ahora ha sido en el fútbol, pero ¿cuál es la situación en el resto de las federaciones deportivas?

En el resto de las federaciones, salvo honrosas excepciones, que siempre hay, en general tenemos federaciones en las que hay una ley electoral medieval, donde se elige por estamentos y que es muy difícil que haya elecciones limpias, transparentes y en las que todos los federados voten. Entonces, nosotras llevamos años pidiendo que, por favor, cambien la orden ministerial que rige las elecciones federativas y pongan elecciones directas democráticas en las que un federado valga un voto, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque al ser un sistema tan cerrado, quien llega a la presidencia de la Federación controla todo y controla el propio proceso electoral, porque la Junta Electoral la designa el presidente saliente que se vuelve a presentar.

Nosotras asistimos a varios procesos electorales y es imposible porque nos cansamos de poner denuncias y nunca son atendidas. Entonces eso crea un régimen clientelar que es muy difícil de desmantelar. Tenemos a señores que llevan 50 años en el mundo del deporte. Pero que, además, en esos 50 años, han seguido aplicando las leyes que tenían cuando llegaron, cuando no había ni Constitución. Entonces, claro, pues ahora hay un choque tremendo entre las nuevas leyes que han salido de transparencia, de paridad, etcétera, que no se cumplen en las federaciones, porque no tienen encaje. ¿Y eso a quién perjudica sobre todo? Pues a las mujeres que practican deporte dentro de una federación. ¿Hay protocolos contra el acoso? Sí claro que los hay, todos te dirán: Tenemos protocolos. Es verdad, tienen protocolos porque si no tienen un protocolo no cobran subvención del Consejo Superior de Deportes.

¿Cómo funcionan esos protocolos?

Pues es que no funcionan, porque ellos se limitan a bueno, vamos a tener un protocolo, lo redactan, lo meten en un cajón y no lo leen. El propio Rubiales no conocía su propio protocolo, pero ahí estaba establecido. Precisamente uno de los actos que podían ser tomados como un acoso sexual o un abuso de poder, era un beso no consentido. Es el protocolo de la Federación de Española de Fútbol. No lo conocen, no los aplican.

Te voy a contar un caso que he conocido esta semana. En fin, es que es triste. Es en la Federación Española de Tiro Olímpico. Una niña, una junior que lleva años sufriendo vejaciones e insultos por parte del seleccionador. ¡Pero fuertes! Gorda es lo más amable que le ha dicho. Entonces, en la Federación de Tiro hay un protocolo. ¿Quién es el responsable del protocolo? No se sabe. Los padres van con ella a denunciar estos hechos a la Federación, les recibe un señor, porque el presidente no tuvo a bien siquiera atenderles, y este señor le dice que eso no es nada y que aquí no pasa nada, ¿vale? Van al Consejo Superior de Deportes y hacen la denuncia. Y el Consejo Superior de Deportes dice: ¡Ay, no, esto no puede ser, no puede ser…! Bueno, vale, muy bien. Entonces ahora tenemos un caso como el de Rubiales, en la Federación de Tiro, de un señor al que le han dicho: usted tiene que dimitir, y él no dimite. Entonces, ¿qué hacemos? Porque el señor dice que no dimite, que él no se va, la federación no le echa. ¿Cómo solucionamos ese caso? Los protocolos no se cumplen, no se aplican, no se sanciona, porque quien tiene que sancionar muchas veces es el que comete lo sancionable.

¿Cómo analiza la reunión celebrada en Oliva entre la selección y el Consejo Superior de Deportes?

Bueno, mira, tenía que haberse dado, de verdad, hace un mes. Una vez que ocurre, que llega la selección aquí y Rubiales se excusa sin excusarse y llega a la Asamblea y dice que no dimite, tendrían que haberse ya sentado las tres partes. Por una parte, la Federación. Por otra parte, las jugadoras y luego el Consejo Superior de Deportes, como mediador y como garante de la ley, porque es lo que es. Tenían que haberlo hecho ya desde el minuto uno, no esperar tanto tiempo, hacer sufrir tanto a las jugadoras, porque ellas están sufriendo una situación, caray, que acaban de ser campeonas, y mira cómo están… De verdad que se podría haber evitado. Lo podían haber hecho desde el minuto uno. Y bueno, ha llegado tarde y esto no es el final, es el principio. A partir de ahora veremos si se lleva a cabo todo lo que se empezó a hablar.

Una de las exigencias de las jugadoras es la salida de una serie de personas de la Federación que formarían parte del personal de confianza de Rubiales. Pero ¿cree que se deben depurar también responsabilidades políticas si estamos diciendo que hace un año esto se conocía en el Consejo Superior de Deportes?

Hombre, yo creo que en el Consejo Superior de Deporte deberían plantearse cuál es su papel, cuáles son sus competencias y ya está. Y ser un Consejo Superior de Deportes. Sí es verdad que el actual presidente se ha encontrado también con una situación que viene de muchos años. No es una cosa que haya pasado ahora, sino que bueno, pues que en un momento dado el Consejo entró en esa dinámica de no querer intervenir y al no querer intervenir, digamos que los problemas se fueron enquistando y fueron aumentando. Entonces, a partir de ahora esperamos que el Consejo Superior de Deportes sea realmente más garante de los derechos y actúe primero con más celeridad y también con más rotundidad, y si hay que sancionar, se sanciona, no pasa nada. O sea, no, no entendemos el miedo que hay por parte del Consejo a aplicar la ley y si se ha cometido alguna falta que se sancione de verdad. No pasa nada. Eso es bueno para el deporte. Lo que no se pueden perpetuar son situaciones anómalas o discriminatorias o injustas y pretender que la solución esté precisamente en quien está causando el problema. No es posible llegar a una solución así. Alguien tiene que intervenir. Quien tiene que intervenir es el Consejo Superior de Deportes, es el Ministerio, es el Gobierno de España. Una federación no puede prevalecer, no puede ser más fuerte que un Gobierno de un país democrático.

¿Cómo interpretas los argumentos empleados para no convocar a Jenni hermoso?

Bueno, es que la torpeza de la Federación, de verdad, es extraordinaria, porque yo creo que desde el minuto uno, no han sabido gestionar este problema y cada vez se han ido hundiendo más. Y lejos de aprender de sus errores, pues se siguen hundiendo en ellos. Por una parte, estás diciendo que quieres salvaguardar o proteger a Jenni. ¿De qué? (risas)

Eso fue lo que se preguntó ella

¡Claro! Entonces me estás dando la razón, me estás dando la razón en que ese entorno para mí no es seguro, puesto que si me tienes que proteger… En fin, es de una torpeza total, porque yo creo que no lo saben gestionar, que todavía están despistados, que aún no saben exactamente por qué están en esta situación, creo que todavía están en estado de shock, que su única preocupación es conservar el sillón, es conservar el poder, y no están escuchando a las jugadoras, pero no sólo ahora, sino hace mucho tiempo. No escuchan las reivindicaciones de las jugadoras.

¿El proceder de las jugadoras se puede definir como una pequeña revolución dentro del deporte femenino español?

Sí es una pequeña revolución, pero que es fruto del hartazgo. Porque están hartas, porque de verdad que es un hartazgo en todo, ¿no? Entonces, se han plantado muy bien plantadas. Y han aguantado ahí contra viento y marea, han hecho una piña y han dicho: pues se acabó y se acabó. Y ese mensaje, que es claro, la Federación aún lo está empezando a asimilar. Y ya veremos con esto de la comisión mixta, ya veremos cómo se va desarrollando.

Desde la Asociación Mujeres en el Deporte Profesional, ¿cuál es el principal proyecto que se plantean?

El principal proyecto es intentar conseguir que ahora que la ley es incipiente, no hay desarrollo reglamentario ni nada por el estilo, como se ha demostrado con este caso de Jenni Hermoso, lo que queremos es que, a ver si por una vez, quién es el encargado del desarrollo reglamentario de la ley, que es el Consejo Superior de Deportes, nos escuche y tenga en cuenta lo que pedimos de cara a las mujeres que desarrollan una práctica deportiva dentro de las federaciones. Queremos federaciones en las que el deporte sea algo limpio, que sea seguro, que sea transparente, que todos tengan los mismos medios. Es decir, un campo de fútbol para todos, por ejemplo. Lo que no es normal es que los chicos lo utilicen siempre. Imagínate, de 16:00 h de la tarde a 22:00 h y que las chicas sólo puedan a las 22:00 h de la noche. Entonces, que en esos campos la utilización de las infraestructuras también sea compartida, sea igualitaria, que haya los mismos medios humanos. Es decir, si unos tienen psicólogo, médico, nutricionista, pues que sea para todos. Y si no se cumple, que se sancione.

Por ejemplo, en el Rayo Vallecano esta temporada pasada hubo una polémica porque en pleno partido una jugadora se lesiona y resulta que en ese momento se enteran de que no tienen médico y tiene que ser el médico del equipo contrario el que atiende a esa jugadora. Eso se denunció en su momento a la Federación. Y ahí sigue el Rayo Vallecano sin médicos. ¿Por qué no se sancionan ese tipo de conductas? ¿Si pasara en una empresa se toleraría? Por ejemplo, que una dependienta de Zara se cae en medio de la tienda, se rompe el tobillo y no tuviera asistencia sanitaria. ¿Nos quedaríamos todos tranquilos? No. ¿Y entonces por qué en el fútbol se permite? No entendemos.

Supongo que entre tantas luchas y batallas habrá habido algún hito importante…

El tema de los protocolos sí que lo conseguimos introducir. Y sí que ahora se tiene en cuenta en todas las federaciones la existencia de un protocolo. Pero ahora en lo que estamos luchando es en que, una vez que conseguimos que se tengan protocolos, que se apliquen. Qué se apliquen, y si alguien comete una falta o algo sancionable, se sancione, que eso todavía cuesta.