Los populares contra la ley de Amnistía

Miles de ciudadanos, portando banderas de España y bajo un sol de justicia, se concentraron el domingo en la Puerta de Alcalá para arropar al PP en su quinta manifestación contra las mentiras y engaños de Pedro Sánchez y más en concreto, contra la ley de amnistía para los implicados del procés, que este jueves será aprobada finalmente en el Congreso: Vamos a demostrar que estamos enfadados con Pedro Sánchez. Gritaban los convocados que fueron llenando las calles adyacentes hasta Cibeles.80.000, según el PP (cifra reducida a solo 20.000 por la Delegación del Gobierno del PP), dirigidos por un Núñez Feijóo tajante en su mensaje: Estamos hartos de la arrogancia, la mentira y el egoísmo. Insistió que la única salida es acudir de nuevo a las urnas para medir el hartazgo de los españoles.

El líder del PP, estuvo arropado por varios dirigentes y barones territoriales del partido, además de por expresidentes como José María Aznar o Mariano Rajoy. Así, le acompañaron, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la presidenta madrileña, Díaz Ayuso y la candidata a las elecciones europeas, Dolors Montserrat.

España contra la amnistía y corrupción. Dimisión ya, Sánchez traidor y mentiroso o Rata vende patrias son mensajes que podían leerse, en la manifestación. Así se expresaban los ciudadanos que, de esta forma, dieron oxígeno a los populares y les reforzaron ante lo que se antojaba como una prueba complicada ante un electorado y una militancia. ya cansada de tanta protesta en la calle. Pero que los llevó a seguir movilizándose frente a las cesiones y las decisiones que ponen en peligro, por ejemplo, las relaciones diplomáticas (?)

En su discurso, Núñez Feijóo no tuvo reparo en exigir al presidente del Gobierno elecciones anticipadas recordando que la ciudadanía está harta y cansada de la mentira y del egoísmo. ¿Y por qué?, se preguntó. Porque nos han vendido a todos los españoles por siete votos. Porque tenemos un país que está parado. Y porque queremos que Europa mire hacia aquí, respondió él mismo convirtiendo la protesta en un mitin de cara a la cita con las urnas del 9J.

Le pido que retire la ley de amnistía, que disuelva las Cortes, que convoque elecciones y vayamos con la verdad por delante, con la libertad y con la democracia, aseveró tajante el líder del PP, mientras, no dejaban de escucharse gritos de ¡Sánchez dimisión! Y es que, a juicio de Feijóo, el Gobierno ha emprendido una deriva para silenciar a quien piensa diferente. Y por eso vamos a votar para ganar, defendiendo nuestro país, que es como merece la pena ganar. Pero no se quedó solo en los votantes del PP y tuvo palabras para los simpatizantes del PSOE que ya no se reconocen en esas siglas: Esta es vuestra casa, dijo dirigiéndose a ellos mientras les dejaba claro que no os vamos a fallar.

En este acto, también intervinieron la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, quienes fueron muy duros con el jefe del Ejecutivo. La primera tachó de vergonzosa, indigna y letal para España la ley de amnistía mientras instaba a los presentes a votar al PP para hacer frente al proyecto rupturista de Sánchez. Almeida, por su parte, lamentó que viviremos el día de la infamia en la democracia española, en referencia a la aprobación de la medida de gracia. Por ello, pidió dar un carpetazo a la ‘sanchosfera’, una forma de entender la política mediante la corrupción,

El filósofo e integrante de la candidatura del PP para Europa, Fernando Savater, participó en la protesta de Madrid, donde criticó la amnistía mientras avisaba que las elecciones comunitarias se presentan como la opción de poner al presidente Pedro Sánchez, contra las cuerdas. Yo he cambiado muchas veces de grupo político, pero siempre me he basado en España y la democracia, dijo. Y no dudó en apuntar que un país en el que se amnistía a delincuentes no es un país seguro. En su opinión, la única forma democrática de acabar con Sánchez, es con las urnas y los votos el 9J para no dejarle otra opción que convocar elecciones generales.

Una vez relatado el resumen del acto, quisiera añadir la causa que lo justifica, como es que, hasta ahora, el líder del PP todavía no ha superado el trauma de no residir en la Moncloa. Por si esto no fuera suficiente a los populares no les hizo gracia que expertos en derecho constitucional. Incluidos jueces, dijeran que la amnistía era y es completamente legal.

No estando de acuerdo y entreteniéndola en el Senado todo lo que han podido, se han dirigido también a la Comisión de Venecia confiando que esta les daría “su” razón, cosa que fue todo lo contrario. Ya no les ha quedado otra opción que convocar manifestaciones y atacando a sus rivales, apelando a un supuesto patriotismo, que utilizan a su entera conveniencia cuando legalmente no han conseguido sus objetivos.