Marta Rovira apoya la renovación en ERC: “lo suscribo”

La secretaria general y máxima responsable de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, ha sorprendido a muchos al adherirse públicamente a un manifiesto que pide una “renovación general de la cúpula dirigente” del partido. Este documento, firmado por unos 700 militantes en tan solo dos días, aboga por un cambio profundo en la dirección de ERC. “Lo suscribo, pueden poner mi nombre”, declaró Rovira este miércoles en una entrevista con Catalunya Ràdio.

Renovación necesaria en ERC

Durante la entrevista, Rovira negó estar detrás de la carta, que sugiere indirectamente la necesidad de reemplazar a Oriol Junqueras al frente del partido. “No me busquen detrás de un manifiesto”, afirmó, sin querer especificar si apoya la continuidad del exvicepresidente de la Generalitat en la dirección de ERC. “Él tendrá que defender su candidatura, no yo porque no me toca”, añadió.

La conversación se volvió tensa en algunos momentos debido a las preguntas sobre la crisis interna del partido, la cual Rovira prefirió calificar de “discrepancias”. La dirigente enfatizó que los malos resultados electorales recientes, donde ERC pasó de 33 a 20 diputados en el Parlament, obligan a reconsiderar la estrategia y el liderazgo. “El manifiesto intenta que se trate mejor a la base, sobre todo a los cargos municipales, y propone una renovación política. ¿Qué menos después de cuatro elecciones perdiendo resultados?”, destacó.

El manifiesto ERC: una llamada a la acción

El manifiesto de los militantes de ERC que ha generado tanto debate subraya la necesidad de “diseñar desde ahora y hasta el congreso nacional del 30 de noviembre un proceso de renovación sobre los principios de generosidad e inclusividad”. Los firmantes argumentan que ERC está en un “fin de ciclo” marcado por la desmovilización y el retroceso del independentismo y las izquierdas. En este contexto, ven imperativo renovar la dirección del partido para construir un modelo más inclusivo y transparente, con mayor participación de la base militante y la estructura territorial.

Paralelamente, ERC ha acusado de irresponsables a Salvador Illa del PSC y a Carles Puigdemont de Junts por no querer presentarse a la investidura tras las elecciones del 12 de mayo. Marta Vilalta, secretaria general adjunta de ERC, calificó esta actitud de “inconcebible”, ya que podría llevar a una repetición electoral si no se elige un president antes de finales de agosto.

Aragonès

Vilalta recordó el ejemplo de Pere Aragonès, quien en 2021 se presentó a una investidura solo con los votos de su partido y la CUP, aunque inicialmente fallida, demostrando liderazgo y compromiso. Dos meses después, Aragonès logró ser investido gracias a un pacto con los partidos independentistas. Vilalta instó a Illa y Puigdemont a “asumir el liderazgo y explicar a la ciudadanía cuál es su proyecto de país” desde el atril del Parlamento, subrayando la importancia del respeto democrático hacia las instituciones y los votantes.

Negociaciones en Curso

Antes de la reunión del grupo parlamentario de ERC, su equipo negociador se reunió con el del PSC en Barcelona para iniciar las negociaciones de la investidura. Según un comunicado conjunto, ambas partes destacaron la importancia de continuar trabajando en busca de un acuerdo. Esquerra ya ha planteado condiciones como la financiación singular fuera del régimen común, el referéndum de autodeterminación y la defensa de la lengua catalana como requisitos para investir a Salvador Illa.

Según varios medios como El Español y El Confidencial, Puigdemont negocia con “Rovira repetir elecciones, hacer una lista conjunta y repartir al 50% el Govern”. ERC tiene los votos para hacer presidente a Salvador Illa, pero está negociando a dos bandas, con el PSC y con Junts (Carles Puigdemont). La secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, se inclina por esta segunda opción, según fuentes de su entorno.

El plan que ofrece expresident a ERC trata de forzar la repetición electoral, acudir a ella en una lista conjunta y, “una vez ganadas las nuevas elecciones”, repartirse el Govern al 50%, según estos medios, y que no ha podido confirmar Diario16.

El futuro de ERC

La adhesión de Rovira al manifiesto refleja una clara voluntad de cambio dentro de ERC. Esta postura, sin embargo, no es unánime dentro del partido, donde conviven diferentes corrientes y opiniones sobre el liderazgo y la estrategia a seguir. La próxima elección de la cúpula dirigente en el congreso nacional de noviembre será crucial para definir el futuro de ERC y su capacidad para recuperar el apoyo perdido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado la crisis interna de ERC y ha mostrado su disposición a colaborar para encontrar una solución que beneficie a todos los catalanes. La presidenta de Baleares, Marga Prohens, también ha expresado su solidaridad con los militantes de ERC, destacando la importancia de la unidad y la cohesión en tiempos difíciles.

Las próximas semanas serán determinantes para observar cómo se desarrollan las negociaciones y si ERC puede encontrar un nuevo rumbo que revitalice su proyecto político y recupere la confianza de sus votantes.