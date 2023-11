Militares franquistas retirados piden la destitución del presidente del Gobierno

La Asociación de Militares Españoles (AME), la misma que en 2018 promovió un manifiesto ensalzador de Franco que justificaba el golpe de Estado militar del 18 de julio de 1936, ha difundido un escrito en el que 50 jefes y oficiales ya retirados piden a sus compañeros en activo de las Fuerzas Armadas que destituyan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Golpe de Estado

Es decir, que den un golpe Estado. El manifiesto, cuya existencia ha sido adelantada por Infolibre, asegurando que estaba en fase de recogida de firmas, ha sido ya publicado en la página web de esta asociación que, sin embargo, no facilita la identidad de quienes lo suscriben.

En el listado figuran varios generales de división, cuatro generales de brigada, 23 coroneles, cuatro tenientes coroneles, siete comandantes y nueve capitanes. Todos los oficiales y jefes que firman están ya retirados. No están sujetos al régimen disciplinario de las Fuerzas Armada. Desde Defensa están molestos porque dañan la imagen de la institución al identificarse con sus empleos militares.

Sumar: “La ultraderecha está intentando crear un clima de miedo y confusión”

La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, ha criticado en Al Rojo Vivo, en La Sexta, el manifiesto que ha publicado la Asociación de Militares Españoles (AME) en la que 50 jefes y oficiales ya retirados piden a sus compañeros en activo de las Fuerzas Armadas que destituyan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es decir, que den un golpe de Estado.

“Es sorprendente la cantidad de caspa que puede llegar a surgir estos últimos días, no solo en el ámbito militar, sino también entre los obispos, y son al final viejas voces que hace tiempo que no oíamos. Yo espero que la decencia que hay en todos estos ámbitos emerja y que continúa al fin y al cabo que emerja la democracia, que es lo que ayer sucedió. Por fin hemos tenido una investidura, por fin se puede conformar Gobierno, que es lo que decidieron los ciudadanos el día 23 de julio, y lo que vamos a hacer ahora es trabajar”, ha dicho Vidal.

“Me preocupa, pero me preocupa en términos globales. No solo son los militares, son los altos tribunales, es el Consejo General del Poder Judicial, son los obispos. Es evidente que hay una estrategia en la extrema derecha a la que el PP se ha abrazado a ella directamente con la que intentan desestabilizar el país, con la que intentan poner en duda, como han hecho estos últimos años, al tratar al Gobierno de ilegítimo”, ha dicho Vidal.

Asedio del PP a los diputados/as

Y ha añadido: “Van a nivel personal, eso me preocupa muchísimo, que se hayan visto las caras de los diputados, que estén asediando a personas individuales me parece terrible. Creo que ese clima tiene que bajar. Están intentando crear un clima de miedo y de confusión. Tenemos la obligación de ser claras y de decirle a la gente que vamos a seguir trabajando, que este Gobierno es absolutamente legítimo”.

Fuentes de Defensa aseguran que no se pronuncian sobre el texto porque se trata de militares retirados no tienen ningún vínculo con las Fuerzas Armadas. Asociaciones militares consultadas por esta emisora aclaran que se trata de personas que se acercan en su mayoría a los 80 años, “nostálgicos del Franquismo que no representan a nadie”.

Coincide con las críticas de los sindicatos policiales contra Ortega Smith, de Vox por «coaccionar» a la Policía y le exigen que se desmarque de los ultras violentos Vox durante las protestas en Ferraz. Los sindicatos exigen al partido ultra que se desmarque de los ultras violentos.