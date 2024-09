Ayuso le debe 744 euros a cada español

Ayuso insiste en que Pedro Sánchez le debe dinero, es decir, le debe dinero a los madrileños, cuando lo único cierto aquí es que es ella la que adeuda una cantidad, y no poca, al resto del Estado. En concreto, la lideresa castiza debe 744 euros a cada español. ¿Que de dónde nos sacamos esa cifra? Lógicamente se trata de una cuenta ficción que extraemos a partir de los datos oficiales. Es decir, si Madrid ha dejado de ingresar al FLA (Fondo de Liquidez Autonómico) más de 35.000 millones de euros, dividiendo esa cantidad por el número de habitantes de este país (47 millones), nos encontramos con que la deuda individual del Gobierno de Ayuso, la deuda per cápita en función de cada ciudadano del Estado, asciende a esos 744 euros.

La presidenta nos debe dinero a cada uno de nosotros, pero lejos de asumir la deuda contraída por Madrid (una comunidad superfinanciada no solo por el efecto capitalidad sino por haberse convertido en un paraíso fiscal merced a las políticas benefactoras con los más ricos y clases privilegiadas), arremete contra el Gobierno de coalición. Nos encontramos, por tanto, ante un bulo más de Ayuso, que hoy mismo, recurriendo al agravio comparativo y al victimismo sin justificación, acusó a Cataluña de querer utilizar a los españoles como “mano de obra barata”. De esta manera, Ayuso pasó al ataque contra el pacto de financiación singular que PSOE y ERC han firmado a cambio de la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

“No voy a hablar del dinero de la gente porque no pueden comprarme. Me deben un dineral... Sánchez no me va a venir a comprar a mí con la cantidad de dinero que debe a Madrid”, dijo la presidenta regional en una entrevista en EsRadio, obviando que la Comunidad de Madrid cerró el año pasado con más de 35.000 millones de deuda pública. Por otro lado, rehuyó continuar con sus presiones a sus compañeros de partido y presidentes autonómicos para que no se reúnan con Sánchez. Además, tampoco quiso confirmar si se reunirá con el líder socialista en la Conferencia de Presidentes Autonómicos y se enrocó en el bulo de que Sánchez “le debe un dineral”. El argumento se cae por su propio peso, ya que, cuando gobernaba Mariano Rajoy, Madrid jamás reclamó ni un euro al Estado. Había sumisión al partido, pero ahora que la paz y la estabilidad retornan a Cataluña gracias al pacto de financiación, Ayuso, la insumisa fiscal Ayuso que perdona impuestos a las rentas más altas para consolidar su dumping fiscal, enarbola la bandera de la reivindicación frente al Estado.

“Hay tortas para convertirse en quién ataca más a Madrid”, se quejó Ayuso, asegurando que la comunidad “ya aporta más del 60 por ciento de la caja común”. “Todo lo que digo tiene que ser crisis nacional”, insistió, y agregó que la reunión bilateral convocada por Sánchez “es un nuevo concepto que se ha inventado”, cuando sigue en el aire si acude o no. Como siempre, la presidenta madrileña no escatimó en sus críticas al jefe del Ejecutivo: “España trabaja para Pedro Sanchez y no al revés”. “Y por eso, pedí que lo de todos se negocie entre todos. Solo dije eso y con la presión mediática tremenda que tengo, se inventan que soy el ala dura y que quiero dictar el paso de Feijóo y a mis compañeros”, defendió.

“Quieren ahondar en el proceso (independentista) para declarar esa república ensoñada”, alegó, al tiempo que se preguntó: “Cuando (Alberto Núñez) Feijóo llegue a Moncloa, ¿cómo desharemos todo este daño y explicar a Cataluña que es por su bien?”. Incidiendo en el debate sobre financiación, manifestó que “ahora tienen que pedir perdón a los ricos de Cataluña”. Según ella, “quieren que el resto de España sea su mano de obra”.