Indignación: La consejera de Emergencias valenciana ignoraba el sistema de alertas en plena crisis por inundaciones

La respuesta de las autoridades a las devastadoras inundaciones que azotaron la Comunidad Valenciana ha despertado una ola de críticas tras las declaraciones de Salomé PradasSalomé Pradas, consejera de Justicia e Interior y responsable de emergencias. Pradas sostuvo públicamente que desconocía la existencia de ES-Alert, un sistema de alertas a móviles activado en varias ocasiones y presentado públicamente en 2022, hasta la tarde del pasado 29 de octubre, cuando las riadas ya habían causado estragos. Esta afirmación ha causado revuelo, pues el sistema estaba operativo en la región y había sido ensayado previamente en diversos municipios.

¿Desinformación o negligencia?

El sistema ES-Alert es una herramienta de difusión masiva que permite enviar mensajes directamente a los teléfonos de las personas en una zona afectada por emergencias, advirtiendo del peligro y proporcionando instrucciones. Este método de alerta fue utilizado en otras comunidades autónomas y, en la Comunidad Valenciana, fue presentado por la Generalitat en un evento en octubre de 2022, donde se probó exitosamente en localidades como L'Eliana. Resulta incomprensible que, un año después, la máxima responsable de emergencias alegue desconocimiento de una tecnología tan esencial para la gestión de catástrofes.

Pradas, además, explicó que fue un técnico quien le informó de ES-Alert el 29 de octubre, justo después de recibir una llamada del secretario de Estado de Transición Ecológica advirtiendo del posible colapso de la presa de Forata. Sin embargo, la Generalitat Valenciana había distribuido documentos internos en los que mencionaba que el sistema ya estaba activo y preparado para actuar en situaciones de emergencia. Estos datos contradicen frontalmente las declaraciones de la consejera, lo que genera interrogantes sobre la gestión de la crisis.

No se les avisó ?

Y la consejera como tuiteaba esto a las 10:29 de la mañana pic.twitter.com/leV5TeVsAb — mmadrigal (@SoyMmadrigal) November 7, 2024

Un sistema esencial que la Generalitat ya conocía

Según documentos oficiales, el sistema ES-Alert estaba plenamente activo en la Comunidad Valenciana desde principios de 2024. Se especifica que permite avisar a la población en situaciones graves mediante la Red de Alerta Nacional. Incluso el propio gobierno valenciano promovió su uso a través de la aplicación Avisos1·1·2 CV para facilitar el seguimiento de las emergencias. Este sistema, que genera un potente sonido en el móvil para alertar de inmediato a sus receptores, fue probado de forma generalizada en España durante 2022 y se activó ya en diversas comunidades, incluida Valencia, en contextos de peligro climático y otros desastres naturales.

La cronología de pruebas de ES-Alert en el territorio nacional muestra que en octubre de 2022 se realizaron ensayos en Cantabria, Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia. En Madrid, fue activado en septiembre de 2023 ante alertas por tormentas extremas. El sistema es fundamental en situaciones de riesgo, pues envía mensajes en apenas segundos, evitando la congestión de la red y garantizando que los avisos lleguen de forma rápida y eficiente.

La responsabilidad de una mala gestión

La declaración de Pradas ha intensificado las críticas de ciudadanos y medios hacia su gestión de las inundaciones. Muchos exigen que asuma responsabilidad por una acción que consideran, en el mejor de los casos, negligente, y en el peor, criminal. Las inundaciones del 29 de octubre dejaron una estela de destrucción en numerosas localidades valencianas, con cientos de personas afectadas que no recibieron el aviso de evacuación a tiempo.

Pradas justificó su decisión de no activar ES-Alert hasta última hora alegando que el sistema no estaba formalmente reglamentado y no aparecía en los planes autonómicos, lo que ha causado mayor indignación. La consejera también aseguró que no había recibido información alarmante de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, hasta bien entrada la tarde, pese a las comunicaciones reiteradas de esta última.

Críticas a la Generalitat: ¿por qué no se usaron todos los recursos?

Expertos en protección civil destacan que un sistema de alertas de este tipo es crucial para reducir el impacto de desastres naturales. Su eficacia radica en la rapidez con la que informa a la población y en la posibilidad de evitar desplazamientos innecesarios que ponen en riesgo vidas. Para la Generalitat, contar con este recurso, pero no aplicarlo en una emergencia que terminó siendo letal para algunos y devastadora para cientos, implica una grave falta de previsión y organización.

El Partido Popular ha evitado pronunciarse en profundidad sobre las declaraciones de Pradas, quien asumió el cargo hace apenas unos meses tras la ruptura de la coalición con Vox. Sin embargo, la oposición ha comenzado a exigir explicaciones y posibles dimisiones en la Generalitat, considerando inaceptable que la población no fuera debidamente avisada. Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, visitó junto a Pradas el Centro de Coordinación de Emergencias en L'Eliana, pero no hizo comentarios sobre la tardanza en la activación de ES-Alert.

¿Qué implica el desconocimiento de un sistema de emergencia por una consejera?

Los críticos de Pradas consideran que su desconocimiento del sistema ES-Alert evidencia una falta de preparación alarmante en un cargo de alta responsabilidad en la gestión de crisis. Aunque Pradas ha intentado justificar su ignorancia sobre el sistema, muchos se preguntan si es plausible que una consejera de Justicia e Interior desconozca una tecnología que debería ser central en la estrategia de emergencias.

Ante la presión, Pradas ha intentado trasladar parte de la responsabilidad a los técnicos y al Ministerio de Transición Ecológica, pero esta maniobra ha resultado en más críticas. La activación del sistema de alertas, aunque tardía, pudo haber salvado vidas, un hecho que para algunos constituye un agravante en la ya polémica gestión de la emergencia por parte de la Generalitat.

Exigencias de rendición de cuentas

La crisis generada por la tardía activación de ES-Alert subraya la importancia de que los responsables de emergencias estén al tanto de todos los recursos disponibles para proteger a la ciudadanía. En medio de esta polémica, asociaciones y ciudadanos afectados han pedido que Pradas rinda cuentas por lo sucedido, considerando que una falta de preparación en un contexto de emergencia puede acarrear consecuencias desastrosas.

Mientras se espera que se esclarezcan los detalles de esta gestión, la Comunidad Valenciana enfrenta una crisis de confianza en sus autoridades de emergencia. La falta de coordinación, sumada a la percepción de negligencia, ha abierto un debate sobre la preparación y competencia de sus responsables en situaciones críticas.